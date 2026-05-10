Parma – Roma LIVE Diretta Tv e Streaming 36° Giornata Serie A

Dove vedere Parma – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Domenica 10 Maggio ore 18:00.

La Roma si prepara a vivere una delle partite più importanti del suo finale di stagione. Domenica sera i giallorossi faranno visita al Parma in una sfida che può pesare moltissimo nella corsa alla Champions League, ormai entrata nella fase decisiva.

A sole 3 giornate dalla conclusione della Serie A, ogni punto può cambiare gli equilibri della classifica e trasformare una serata positiva in un passo fondamentale verso l’Europa più prestigiosa.

La squadra capitolina arriva all’appuntamento con grande fiducia, dopo aver sfruttato al meglio i passi falsi delle rivali nella scorsa giornata. Ieri però la Juventus ha vinto a Lecce e si è portata a + 4, anche il Como ha vinto il lunch match contro il Verona e ha scavalcato momentaneamente i giallorossi che oggi non hanno altra scelta che prendere i 3 punti se vogliono sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

La Roma si presenterà al Tardini con il peso della classifica sulle spalle, ma anche con una tradizione recente decisamente favorevole contro il Parma. Da quando i ducali sono tornati in Serie A, i giallorossi hanno vinto tutti e tre gli scontri diretti, con un bilancio complessivo di 8-1. Un dato che conferma la superiorità mostrata dalla squadra capitolina negli ultimi confronti, anche se la partita di domenica non può essere letta soltanto attraverso i precedenti.

Nella gara d’andata, giocata a ottobre, la Roma si era imposta per 2-1 contro un Parma ancora pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Da allora, però, la situazione è cambiata in modo netto. La squadra di Carlos Cuesta ha completato il proprio percorso verso la salvezza, si è stabilizzata a metà classifica e oggi occupa il 12° posto, con l’obiettivo principale ormai raggiunto. Questo può rendere i ducali meno pressati dal risultato, ma non necessariamente meno pericolosi.

La Roma parte con motivazioni altissime, perché la qualificazione alla Champions League cambierebbe il valore dell’intera stagione. Tornare nell’Europa dei grandi club significherebbe ottenere prestigio, risorse economiche e una base ancora più solida per programmare il futuro. Per questo motivo la sfida contro il Parma assume i contorni di un vero snodo nella corsa al quarto posto.

I giallorossi hanno la possibilità di confermare il proprio momento positivo e mettere ulteriore pressione sulle rivali. Dopo una giornata favorevole, il rischio più grande sarebbe non dare continuità al passo in avanti compiuto in classifica. La Roma sa che la Champions League è ormai a portata di mano, ma per afferrarla serviranno concentrazione, concretezza e risultati fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Probabili Formazioni di Parma – Roma:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Valeri, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Delprato; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini

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Dove vedere Parma – Roma in Diretta TV e Streaming:

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

📱 Diretta streaming

Parma – Roma sarà disponibile su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

Parma – Roma, in programma Domenica 10 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Tardini, sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante soprattutto per la Roma in chiave quarto posto che vale l’accesso alla Champions League.

📺 Diretta TV

Chi preferisce seguire Parma – Roma in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Lecce-Juventus potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Come arriva la Roma:

La Roma arriva alla trasferta contro il Parma con una grande occasione davanti: restare agganciata al quarto posto e continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Con l’Inter già campione d’Italia e certa del proprio posto nell’Europa più importante, mentre Napoli e Milan sembrano ben indirizzate verso la qualificazione, l’ultima casella utile resta al centro di una lotta serratissima tra Juventus, Roma e Como.

La squadra giallorossa ha saputo sfruttare alla perfezione il rallentamento delle rivali nell’ultimo turno. I pareggi di Juventus e Como hanno aperto una possibilità preziosa, e la Roma ha risposto con forza battendo la Fiorentina con un netto 4-0. Un successo pesante, arrivato con una prestazione convincente e capace di riportare i capitolini a un solo punto dalla zona Champions League.

La vittoria contro la Fiorentina ha confermato la crescita offensiva della Roma, anche in una serata in cui Donyell Malen non è riuscito a trovare il gol. L’attaccante olandese resta comunque uno degli uomini più importanti del momento giallorosso, non solo per la capacità di finalizzare, ma anche per il lavoro di raccordo che permette alla squadra di sviluppare azioni più fluide, veloci e difficili da leggere per le difese avversarie.

La prestazione dell’ultimo turno ha mostrato una Roma molto vicina all’idea calcistica di Gian Piero Gasperini. Intensità alta, movimenti continui, tanti uomini coinvolti nella fase offensiva e una pressione costante nella metà campo avversaria sono elementi che stanno dando una nuova identità alla squadra. Il tecnico giallorosso, dopo settimane delicate anche sul piano interno, sembra aver rafforzato la propria posizione e ora punta a trasformare il finale di stagione in una rincorsa concreta verso l’Europa che conta.

L’uscita di scena del dirigente Claudio Ranieri ha cambiato gli equilibri all’interno del club e ha consegnato a Gasperini un controllo ancora più forte sul progetto tecnico. L’allenatore vuole ripetere nella Capitale quanto costruito per anni con l’Atalanta, dove ha dato vita a un ciclo storico fatto di crescita, valorizzazione dei giocatori, risultati europei e calcio riconoscibile. La Roma non è ancora una macchina perfetta, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali importanti proprio nei principi più cari al suo allenatore.

Il dato più incoraggiante riguarda la continuità realizzativa. I giallorossi hanno segnato in tutte le ultime dodici partite di campionato, con una media di 2,1 gol a gara. In questo periodo, soltanto l’Inter ha fatto meglio in Serie A, a conferma di una fase offensiva finalmente produttiva e sostenuta da più soluzioni. Per una squadra impegnata nella corsa Champions, riuscire a segnare con questa regolarità può diventare un vantaggio enorme nelle ultime giornate.

Il calendario della Roma sembra sulla carta meno proibitivo rispetto a quello di altre concorrenti, ma contiene comunque un appuntamento ad altissima tensione: il Derby della Capitale contro la Lazio. Proprio per questo, la trasferta contro il Parma assume un valore ancora più grande. Lasciare punti al Tardini complicherebbe la rincorsa alla Juventus e permetterebbe al Como, distante appena due lunghezze, di rientrare pienamente nella corsa.

La pressione è quindi tutta sui giallorossi, chiamati a confermare il momento positivo senza farsi condizionare dall’obbligo di risultato. La Roma è a un solo punto dal quarto posto, ma il margine sulle inseguitrici è minimo e ogni errore può pesare moltissimo. In questa fase della stagione non conta soltanto giocare bene: servono lucidità, concretezza e capacità di vincere anche partite sporche, equilibrate o bloccate.

Il grande limite resta il rendimento esterno. Prima della trasferta in Emilia-Romagna, la Roma ha mostrato un andamento molto discontinuo lontano dall’Olimpico, con otto vittorie e otto sconfitte in campionato. Un dato che racconta una squadra capace di grandi prestazioni, ma anche vulnerabile quando deve imporsi fuori casa. Ancora più significativo è il fatto che metà di queste sconfitte esterne sia arrivata nelle ultime sei trasferte, dettaglio che obbliga Gasperini a pretendere massima attenzione.

Contro il Parma, la Roma dovrà dimostrare di aver superato questa fragilità. Il momento offensivo è positivo, la fiducia è cresciuta dopo il 4-0 alla Fiorentina e la classifica offre una motivazione fortissima. La Champions League è vicinissima, ma per trasformare la rincorsa in sorpasso servirà una prova matura, solida e feroce dal primo minuto.

Come arriva il Parma:

Il Parma è arrivato alla salvezza attraverso un finale di stagione ordinato e concreto. Le vittorie consecutive per 1-0 contro Udinese e Pisa, entrambe ottenute senza subire gol, hanno dato ai ducali la certezza di restare in Serie A. Sono stati risultati fondamentali, perché hanno mostrato una squadra capace di soffrire, difendere con attenzione e colpire nei momenti giusti.

La serie positiva si è interrotta soltanto nell’ultimo turno, quando il Parma è stato ospite della festa Scudetto dell’Inter a San Siro. La sconfitta per 2-0 contro i campioni d’Italia ha chiuso una striscia di quattro partite senza ko, ma non ha cancellato quanto di buono costruito nelle settimane precedenti. Per una squadra che aveva come obiettivo primario la permanenza nella massima serie, il percorso resta positivo.

Grande merito va dato anche a Carlos Cuesta, tecnico ancora giovanissimo e alla prima vera esperienza da allenatore a livello senior. A soli 30 anni, l’allenatore spagnolo sta guidando una stagione molto interessante, costruita su equilibrio, organizzazione e capacità di dare identità a un gruppo che doveva prima di tutto salvarsi. Il Parma non è una squadra spettacolare sul piano offensivo, ma ha dimostrato di saper restare compatta e competitiva.

Il dato interno conferma questa crescita. I ducali hanno perso soltanto una delle ultime cinque partite giocate in casa, segnale di un rendimento solido davanti al proprio pubblico. Per la Roma, quindi, la trasferta al Tardini non sarà una semplice formalità, anche se il Parma non ha più grandi obiettivi di classifica.

Il principale limite del Parma resta la produzione offensiva. La squadra emiliana segna in media meno di un gol a partita, un dato che spiega perché abbia dovuto costruire la propria salvezza soprattutto attraverso l’equilibrio e la fase difensiva. Quando riesce a mantenere il risultato basso, però, il Parma diventa una squadra difficile da affrontare, perché concede poco spazio e costringe gli avversari a pazientare.

La Roma dovrà quindi evitare di cadere nella trappola di una partita lenta e bloccata. I giallorossi arrivano con un attacco in grande fiducia e con la necessità di vincere per continuare a inseguire la Champions League, ma proprio l’obbligo dei tre punti può rendere complicata la gestione emotiva della gara. Se il Parma riuscisse a restare in equilibrio per molti minuti, la pressione potrebbe aumentare sulle spalle della squadra di Gian Piero Gasperini.

Pronostico di Parma – Roma:

Il pronostico di Parma-Roma premia i giallorossi, anche se la sfida del Tardini si presenta tutt’altro che semplice. Il Parma è una squadra ben organizzata, compatta e capace di mettere in difficoltà anche avversarie di livello superiore, soprattutto quando riesce ad abbassare i ritmi e a trasformare la partita in una gara chiusa, fisica e povera di spazi. La formazione di Carlos Cuesta ha già raggiunto la salvezza e può giocare senza particolare pressione, ma proprio questa libertà mentale potrebbe renderla un ostacolo scomodo.

La Roma, però, arriva a questa partita con motivazioni molto più forti. La corsa alla Champions League è ancora apertissima e la squadra di Gian Piero Gasperini non può permettersi di lasciare punti per strada contro una formazione di metà classifica. Dopo le ultime prestazioni positive, i giallorossi sembrano aver trovato un ritmo migliore, soprattutto nella fase offensiva, dove il tecnico può contare su più soluzioni e su giocatori capaci di cambiare la partita anche nei momenti più complicati.

Il confronto potrebbe essere deciso proprio dalla maggiore qualità della Roma negli ultimi metri. Il Parma sa difendersi con ordine, ma fatica a creare occasioni con continuità e non dispone dello stesso peso offensivo dei giallorossi. La squadra emiliana può restare in partita a lungo, cercando di limitare gli spazi e sfruttare eventuali errori, ma la differenza tecnica dovrebbe emergere nel corso della gara.

Per questo motivo, ci si può aspettare una partita equilibrata, con pochi gol e con la Roma chiamata a vincere più con pazienza e concretezza che con spettacolo. I giallorossi hanno più urgenza, più qualità davanti e una classifica che impone il massimo risultato.

Pronostico: Parma-Roma 0-1