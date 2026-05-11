Allegri prova a tenere unito il Milan: “Niente colpevoli, pensiamo alla Champions”

Il Milan esce da San Siro con una sconfitta pesante, un clima sempre più teso e una qualificazione alla prossima Champions League che non può più essere data per scontata. Il 3 a 2 incassato contro l’Atalanta lascia ferite evidenti, non solo per il risultato, ma per il modo in cui la squadra è crollata prima di tentare una reazione disperata nel finale. Massimiliano Allegri, nel post partita, ha scelto una linea precisa: niente caccia ai colpevoli, niente processi pubblici, testa soltanto alle ultime due giornate. Il messaggio è chiaro, perché adesso il Milan non può più permettersi distrazioni.

La partita contro l’Atalanta ha fotografato tutte le contraddizioni del momento rossonero. La squadra era partita anche con discreta attenzione, ma dopo il primo gol subito ha perso equilibrio, lucidità e compattezza. Gli ospiti hanno colpito con Ederson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori, portandosi sul 3 a 0 prima dell’ora di gioco. Solo nel finale il Milan ha trovato la forza di reagire, accorciando con il colpo di testa di Strahinja Pavlovic all’88’ e con il rigore di Christopher Nkunku al 94’. Nel recupero, Matteo Gabbia ha sfiorato anche il pareggio con un’incornata finita di poco fuori.

Il Milan si complica la corsa Champions

Il problema, per Allegri, non è soltanto la sconfitta. Il vero allarme riguarda il momento complessivo del Milan, che dopo aver riaperto la corsa scudetto con il successo nel derby contro l’Inter ha raccolto appena sette punti nelle ultime otto giornate. Una frenata pesantissima, arrivata nel tratto decisivo della stagione e proprio quando sembrava possibile consolidare senza troppi rischi il piazzamento tra le prime quattro.

La classifica ora obbliga i rossoneri a guardarsi alle spalle. A due giornate dalla fine, il Milan è a quota 67 punti, appaiato alla Roma al quarto posto, a un punto dalla Juventus e con appena due lunghezze di vantaggio sul Como, sesto. Il margine è minimo e rende decisive le prossime due partite contro Genoa in trasferta e Cagliari in casa.

La trasferta contro il Genoa diventa così uno snodo fondamentale. Non sarà una gara semplice, anche perché il Milan ci arriverà senza diversi giocatori importanti. Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan saranno squalificati, mentre Davide Bartesaghi è uscito per infortunio e Christian Pulisic ha dovuto rinunciare alla partita contro l’Atalanta per un problema muscolare. Per una squadra già in difficoltà mentale, perdere alternative proprio nel momento più delicato della stagione è un ulteriore fattore di rischio.

Allegri chiede lucidità: niente processi, serve una reazione

Nel post partita, Allegri ha cercato di abbassare la tensione, insistendo sulla necessità di non trasformare il momento negativo in un processo interno. Il tecnico ha riconosciuto le responsabilità della squadra e ha spiegato che parlare di ciò che è già accaduto non serve, perché il passato non può essere cambiato. L’unica cosa utile, secondo l’allenatore, è preparare bene la prossima settimana e arrivare pronti alla sfida contro il Genoa, definita decisiva per la qualificazione alla Champions League.

Il tecnico rossonero ha provato anche a salvare qualcosa dalla reazione finale. Dopo settimane difficili sul piano offensivo, il Milan è tornato a segnare a San Siro, interrompendo un digiuno casalingo che durava da oltre 300 minuti. È un dato parziale, certo, perché due gol arrivati nel finale non cancellano una prestazione piena di problemi. Ma per Allegri, in una fase così fragile, anche un segnale minimo può essere utile per provare a ricostruire fiducia.

Il punto è che il Milan non può più permettersi di vivere solo di reazioni tardive. Contro l’Atalanta la squadra ha mostrato orgoglio, ma quando la partita era ormai quasi compromessa. Nel calcio di alto livello, soprattutto quando è in palio un posto in Champions League, non basta accendersi negli ultimi minuti. Servono continuità, attenzione difensiva, qualità nelle scelte e soprattutto una tenuta mentale che nelle ultime settimane sembra essersi indebolita.

Il caso Leao e il malumore di San Siro

Uno dei simboli della serata complicata è stato Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscito a incidere. Al momento della sostituzione è stato anche fischiato da parte del pubblico, segnale evidente di un rapporto sempre più nervoso tra la squadra e l’ambiente. Allegri, però, ha evitato di trasformare il discorso in un caso individuale, spiegando che il problema non riguarda un singolo giocatore, ma l’intero gruppo.

È una scelta comunicativa comprensibile. In questo momento individuare un solo responsabile rischierebbe di aumentare la pressione e dividere ulteriormente uno spogliatoio già esposto. Leao sarà squalificato contro il Genoa, quindi il tema immediato diventa un altro: trovare soluzioni offensive senza il giocatore più imprevedibile della rosa, in una partita che può pesare moltissimo sulla stagione.

La contestazione, però, non riguarda soltanto il campo. Prima della partita gli ultras avevano già manifestato contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani e altre figure del club. Con il passare dei minuti, soprattutto dopo il 3 a 0 dell’Atalanta, il clima è diventato ancora più pesante, con una parte dei tifosi che ha lasciato lo stadio prima della fine. Il malcontento non nasce da una singola sconfitta, ma da una sensazione di stagione sfuggita di mano proprio nel momento in cui il Milan avrebbe dovuto consolidare il proprio percorso.

Una squadra che deve ritrovare fame prima del Genoa

La frase più importante di Allegri riguarda l’atteggiamento richiesto alla squadra. Il tecnico ha parlato di entusiasmo e fame, due parole che raccontano bene ciò che al Milan è mancato nelle ultime settimane. La qualità tecnica non è in discussione, ma la squadra sembra aver perso quella cattiveria competitiva necessaria per chiudere le partite, resistere nei momenti difficili e proteggere un obiettivo fondamentale come la qualificazione alla Champions League.

Il rischio è psicologico ancora prima che tattico. Quando una squadra entra in una spirale negativa, ogni episodio pesa il doppio. Un gol subito alla prima occasione può far saltare certezze, un errore tecnico può aumentare la paura, una contestazione può trasformarsi in rumore costante. Il compito di Allegri sarà riportare il gruppo su un terreno più semplice: due partite, due risultati da ottenere, nessuna distrazione esterna.

Il Genoa, soprattutto in casa, può essere un avversario molto scomodo. Il Milan dovrà presentarsi con una squadra rimaneggiata, ma anche con la consapevolezza che la qualificazione alla prossima Champions League vale una parte enorme della programmazione futura. Restare fuori avrebbe conseguenze tecniche, economiche e ambientali pesanti. Entrare tra le prime quattro, invece, permetterebbe almeno di chiudere la stagione salvando l’obiettivo minimo.

La Champions è ancora nelle mani del Milan, ma il margine si è assottigliato

Il destino del Milan è ancora controllabile, ma il margine di errore è quasi scomparso. La squadra non deve sperare solo nei risultati degli altri, perché con due vittorie avrebbe la possibilità di blindare il proprio posto. Il problema è che il rendimento recente non autorizza tranquillità. Il crollo delle ultime settimane ha riaperto una corsa che sembrava gestibile e ha rimesso pressione su ambiente, squadra e società.

Allegri ha ricordato di aver sempre considerato non ancora chiuso il discorso Champions League, anche quando molti pensavano che il piazzamento fosse ormai al sicuro. La flessione, secondo il tecnico, prima o poi sarebbe arrivata. Ora è arrivata nel momento più delicato, e il Milan deve dimostrare di saperla interrompere prima che diventi una crisi definitiva.