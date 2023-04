Premier League: risultati, marcatori e classifica della 31ª giornata 15-16-17/4/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentunesima giornata di campionato.

La trentunesima giornata di Premier League è iniziata col successo dell’Aston Villa contro il Newcastle. La squadra di Unai Emery continua a sorprendere sempre di più e ad avvicinarsi all’Europa. Sconfitta per i Magpies che arriva dopo ben cinque vittoria consecutive ma si continua a sognare lo storico ritorno in Champions League.

Giornata davvero da dimenticare per le due squadre londinesi Chelsea e Tottenham. I Blues vengono sconfitti in casa dal Brighton di Roberto De Zerbi per 2-1. Continua il momento di crisi anche con Lampard in panchina mentre i Seagulls sognano l’Europa. Sconfitta interna all’ultimo anche per il Tottenham che perde contro il Bournemouth per 3-2.

Passeggia il Manchester City in casa contro il Leicester. La partita viene chiusa già nel primo tempo con Stones e con il solito fantastico Haaland che realizza una doppietta in dodici minuti. Il gol di Iheanacho dei Foxies rende meno amaro il passivo. La domenica calcistica si apre col derby di Londra tra West Ham ed Arsenal.

Beffa immensa per i Gunners che vincevano per 2-0 ma si fanno rimontare dagli Hammers che trovano il 2-2 definitivo. Come se non bastasse Saka sbaglia il rigore che avrebbe potuto chiudere la partita dopo il doppio vantaggio. Pareggio dolceamaro per l’Arsenal che comunque rimane al primo posto ma il City si avvicina sempre di più.

Vince il Manchester United in casa del Nottingham Forest per 2-0 e scavalca il Newcastle prendendosi il terzo posto. Dilaga il Liverpool in casa del Leeds per 6-1 e sale prepotentemente all’ottavo posto in classifica.

Premier League, risultati della trentunesima giornata

Sabato 15 aprile

Aston Villa-Newcastle 3-0 11′ Ramsey , 65′ ,84′ Watkins

Wolverhampton-Brentford 2-0 27′ D.Costa, 69′ Hee-Chaan

Southampton-Crystal Palace 0-2 54′,68′ Eze

Everton-Fulham 1-3 22′ Reed (F), 35′ McNeil (E), 51′ Wilson (F), 68′ James (F)

Tottenham-Bournemouth 2-3 14′ Son (T), 38′ Vina (B), 51′ Solanke (B), 88′ Danjuma (T), 95′ Ouattara (B)

Chelsea-Brighton 1-2 13′ Gallagher (C), 42′ Welbeck (B), 69′ Enciso (B)

Manchester City-Leicester 3-1 5′ Stones (M), 11′, 25′ Haaland (M), 75′ Iheanacho (L)

Domenica 16 aprile

West Ham-Arsenal 2-2 7′ Jesus (A), 10′ Odegaard (A), 33′ Benrahma (W), 55′ Bowen (W)

Nottingham Forest-Manchester United 0-2 32′ Antony, 76′ Dalot

Lunedì 17 aprile

Leeds-Liverpool 1-6 35′ Gakpo (Li), 39′, 64′ Salah (Li), 47′ Sinisterra (Le), 73′ Diogo Jota (Li), 90 Nunez (Li)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 74

2. Manchester City 70

3. Manchester United 59

4. Newcastle 56

5. Tottenham 53

6. Aston Villa 50

7. Brighton 49

8. Liverpool 47

9. Brentford 43

10. Fulham 42

11. Chelsea 39

12. Crystal Palace 36

13. Wolves 34

14. Bournemouth 33

15. West Ham 31

16. Leeds 29

17. Everton 27

18. Nottingham 27

19. Leicester 25

20. Southampton 23