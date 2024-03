Premier League 2023-2024, 27ª giornata: Liverpool all’ultimo tuffo, City vince il derby di Manchester, Arsenal a valanga

In Premier League vincono tutte le prime della classe. Il Liverpool, fresco vincitore della Coppa di Lega, rimane capolista vincendo all’ultimo minuto sul campo del Nottinghan Forest grazie al colpo di testa di Darwin Nuñez su lancio pennellato da Mac Allister.

This on repeat 🔁 pic.twitter.com/DGAAEi4oj4 — Liverpool FC (@LFC) March 3, 2024

Un punto dietro al Liverpool, rimane il Manchester City capace di rimontare e battere i cugini del Manchester United. Dopo il vantaggio di Rashford, splendida rete, la squadra di Guardiola ha incominciato a dare spettacolo. Doppietta di Foden, e definitivo 3-1 firmato dal solito Haaland, 18ª rete in Premier League. Per i Red Devils, terza sconfitta consecutiva nel derby, ma soprattutto interrompono una striscia che durava da 144 partite contro i Citizens, in cui, in vantaggio alla fine del primo tempo, non si erano mai fatti rimontare.

Spettacolo anche nel posticipo della 27ª giornata di Premier League, dove l’Arsenal ha strapazzato il fanalino di coda, Sheffield United. La terza forza del campionato con un punteggio tennistico 6-0 ha liquidato la pratica, grazie alle reti di Odegaard, autorete di Bogle (AG), Martinelli, Havertz, Rice e White.

Successful shift in Sheffield ✊



Catch all the highlights from our dominant display at Bramall Lane 👇 pic.twitter.com/GVQwmWOTaY — Arsenal (@Arsenal) March 5, 2024

In zona Champions League vincono sia l’Aston Villa, 3-2 sul campo del Luton che il Tottenham, 3-1 casalingo contro il Crystal Palace. In coda in Premier League grande passa in avanti dell’Everton, grazie alla riduzione di punti di penalizzazione, da -10 a -6 che permette ai Toffees di respirare e salire a 25 punti, vale a dire + 5 dal Luton, terz’ultima forza del campionato che attualmente significherebbe retrocessione.

Premier League 2023-2024: risultati 27ª giornata

02/03/2024 16:00 BRENTFORD 2 – 2 CHELSEA 02/03/2024 16:00 EVERTON 1 – 3 WEST HAM 02/03/2024 16:00 FULHAM 3 – 0 BRIGHTON 02/03/2024 16:00 NEWCASTLE 3 – 0 WOLVERHAMPTON 02/03/2024 16:00 NOTTINGHAM FOREST 0 – 1 LIVERPOOL 02/03/2024 16:00 TOTTENHAM 3 – 1 CRYSTAL PALACE 02/03/2024 18:30 LUTON TOWN 2 – 3 ASTON VILLA 03/03/2024 14:00 BURNLEY 0 – 2 BOURNEMOUTH 03/03/2024 16:30 MANCHESTER CITY 3 – 1 MANCHESTER UNITED 04/03/2024 21:00 SHEFFIELD UNITED 0 – 6 ARSENAL

Premier League 2023-2024: classifica dopo la 27ª giornata

Pos Squadra Punti G V N P GF GS 1 Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 2 Manchester City 62 27 19 5 3 62 27 3 Arsenal 61 27 19 4 4 68 23 4 Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 5 Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 6 Manchester United 44 27 14 2 11 37 39 7 West Ham 42 27 12 6 9 43 47 8 Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 9 Brighton and Hove Albion 39 27 10 9 8 49 44 10 Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 11 Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 12 Fulham 35 27 10 5 12 39 42 13 Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47 14 Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 15 Brentford 26 27 7 5 15 39 50 16 Everton 25 27 8 7 12 29 37 17 Nottingham Forest 24 27 6 6 15 34 49 18 Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 19 Burnley 13 27 3 4 20 25 60 20 Sheffield United 13 27 3 4 20 22 72