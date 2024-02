Carabao Cup, il Liverpool vince ai supplementari: van Dijk fa felice Klopp

Il Liverpool di Jurgen Klopp vince la sua decima Carabao Cup. La sfida contro il Chelsea di Maurizio Pochettino è decisa al 118′ minuto da un colpo di testa di Virgil van Dijk.

Una finale di Coppa di Lega, bellissima, intensa, giocata nella splendida cornice di Wembley. La Carabao Cup, così chiamata per motivi di sponsorizzazione è una competizione in cui partecipano le 92 squadre professionistiche inglesi. Il Liverpool con questa vittoria contro il Chelsea incrementa il suo bottino, arrivando al decimo successo, record.

WE ARE THE CARABAO CUP WINNERS!!!!!!! 😍 pic.twitter.com/YXKpLXcYAF — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024

Per Klopp, alla sua ultima stagione al Liverpool, l’ennesimo successo. La stagione ancora può regalare altri successi ai Reds dal momento in cui sono in corsa su tutti i fronti: in testa in Premier e se la giocano in Fa Cup, Europa League.

Chelsea-Liverpool 0-1, la decide van Dijk ai supplementari

Il Liverpool di Klopp si è presentato in questa finale di Carabao Cup con numerose assenze, ma soprattutto senza il suo uomo migliore, Salah. Il Chelsea di Pochettino sperava di dare un senso ad una stagione che si preannuncia avara di soddisfazioni.

Una finale meravigliosa, giocata sempre a ritmi altissimi, con entrambe le squadre che hanno avuto le occasioni per sbloccare il risultato nei tempi regolamentari, con i portieri Petrovic e Kelleher grandi protagonisti. Emozioni allo stato puro con gol annullati e pali colpiti. Il Liverpool ha colpito il legno nel primo tempo con Gakpo e nella ripresa gli è stato annullata la rete di van Dijk. Il Chelsea ha risposto colpo su colpo, colpendo un legno con Gallagher e una rete annullata di Sterling.

A decidere la finale di Carabao Cup ci ha pensato il capitano del Liverpool, il condottiero di Klopp: van Dijk. Un colpo di testa perfetto che si infilato nella porta del Chelsea, dopo un calcio d’angolo battuto Kostas Tsimikas.

🚨 | 🎥 Gary Neville calls chelsea “the blue billion pound bottle jobs” 🤣🤣🤣#CarabaoCup



pic.twitter.com/7bfMMFxbvf — The Transfer Insider (@Transferintel) February 25, 2024

Chelsea-Liverpool 0-1, tabellino

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell (113′ Chalobah); Fernandez, Caicedo; Sterling (67′ Nkunku), Gallagher (97′ Madueke), Palmer; Jackson (90′ Mudryk). All. Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley (72′ Clark), Konate (105′ Quansah), van Dijk, Robertson (87′ Tsimikas); Endo, MacAllister (87′ McConnell), Gravenbech (28′ Gomez); Elliot, Gakpo (87′ Danns), Diaz. All. Klopp

Arbitro: Kavanagh

Marcatori: 118′ van Dijk

Ammoniti: Chilwell, Bradley, MacAllister, Konate, McConnell, Palmer, Gomez