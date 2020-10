Polonia-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 11-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Polonia-Italia, gara valevole per la 3° giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini comandano attualmente il Girone A grazie ai 4 punti conquistati contro Bosnia (1-1) e Olanda (0-1).

La ridondante vittoria per 6-0 contro la piccola Moldavia ha dato ancora più entusiasmo all’Italia di Roberto Mancini che si prepara a sfidare la Polonia di Jerzy Brzęczek nella 3° giornata del girone A di Nations League. Gli azzurri, grazie al pareggio con la Bosnia e alla vittoria con l’Olanda, guidano la classifica del raggruppamento con 4 punti. I polacchi invece, il mese scorso, hanno perso di misura contro gli Orange e vinto in trasferta, per 1-2, in quel di Zenica. Una partita chiaramente da non sbagliare per entrambe le formazioni. Vediamo quindi come arrivano italiani e biancorossi alla sfida di domenica sera che si giocherà alle 20:45 allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica.

Polonia-Italia, 3° giornata di UEFA Nations League.

Le ultime sulle formazioni di Polonia e Italia

Per quanto riguarda le formazioni Brzęczek dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Bereszynski, Glik, Bednarek e Rybus. A centrocampo spazio a Jozwiak, Goralski, Krychowiak e Grosicki. In attacco il duo formato da Milik e Piatek.

Mancini dovrebbe invece schierare gli azzurri con un più offensivo 4-3-3. Donnarumma quindi in porta con, a fargli da scudo, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. Centrocampo a quattro con Barella, Jorginho e Verratti. Davanti il tridente costituito da Chiesa, Immobile ed El Shaarawy.

Probabili formazioni Polonia-Italia

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Piatek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

Come vedere Polonia-Italia in diretta TV e streaming

Polonia-Italia sarà visibile, a partire dalle 20:45, su Rai Uno. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra azzurri e biancorossi mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Polonia-Italia

La radiocronaca di Polonia-Italia sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Polonia e Italia sono complessivamente 16 con un bilancio che dice 6 vittorie azzurre, 3 polacche e 7 pareggi. L’ultima sfida in generale, nonché l’ultima in terra polacca, risale alla fase a gironi della Nations League 2018-2019. In quell’occasione gli uomini di Roberto Mancini trionfarono per 0-1 grazie ad una rete di Cristiano Biraghi. L’ultimo pareggio e l’ultima sconfitta in Polonia risalgono invece rispettivamente al 2 aprile 1997 (0-0) e al 12 novembre 2003 (3-1).

