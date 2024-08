Perchè Dybala ha scelto la Roma: rifiutata offerta faraonica degli Arabi

Sfuma l’accordo tra Paulo Dybala e gli Arabi dell’Al Qadsiah, l’attaccante argentino restetà alla Roma e sul suo profilo instagram annuncia testuali parole che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi romanisti: “Ci vediamo Domenica”.

Ha del clamoroso la notizia arrivata ieri sera con l’annuncio dell’attaccante argentino!

Quando l’accordo per il trasferimento in Arabia Saudita sembrava ormai cosa fatta con il contratto da 75 milioni in 3 anni pronto per Paulo Dybala arriva in serata l’annuncio del mancato accordo.

L’offerta dell’Al-Qadsiah di 75 milioni di euro in 3 anni era arrivata via pec già firmata a Dybala che quando ormai sembrava tutto fatto ha deciso di non firmare.

Dopo lunghissime riunioni ed estenuanti trattative tra i dirigenti dell’As Roma e la controparte del club saudita alla luce del mancato trasferimento ci sarebbero i 3 milioni offerti alla società giallorossa per il cartellino dell’argentino a fronte di una richiesta di 15 milioni di euro da parte della Roma.

Fatto sta che con il suo post su Instagram Paulo Dybala ha fatto saltare di gioia tutti i tifosi della Roma quando a sorpresa hanno letto queste parole: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”.

Paulo Dybala ora punta a prendersi un posto da titolare all’Olimpico domenica sera contro l’Empoli dopo che nella sfida contro il Cagliari era partito dalla panchina entrando in campo al 70° minuto.

Ora anche Daniele De Rossi può stare più tranquillo potendo contare su Paulo Dybala.

Infatti mentre la società trattava con gli arabi e sembrava ormai tutto fatto De Rossi in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti era stato chiaro: “Sarei spaventato se Paulo andasse via senza avere un sostituto”.

Ora domenica sera contro l’Empoli ci si aspetta il tridente titolare formato da Soulé, Dovbyk e Dybala.

Nel pomeriggio di ieri, che sembrava essere stata l’ultima uscita da Trigoria di Dybala, c’era stato un bagno di folla per l’argentino con i tifosi e bambini a caccia di autografi e ultimi selfie e regali per la Joya.

A contribuire al mancato accordo con gli Arabi sono stati anche la moglie di Dybala Oriana Sabatini e la sua famiglia.

Ieri sera infatti tanti tifosi si sono presentati sotto casa di Dybala a Casal Palocco a festeggiare la sua permanenza a Roma e la moglie Oriana è apparsa insieme a Paulo a festeggiare.

Quando i tifosi intonavano cori per Dybala, Oriana li ha ripresi e salutati. Poi i tifosi hanno anche cantato il suo nome e ringraziata e Oriana ha esultato con il braccio alzato saltando e salutando tutti.

La scelta di Paulo Dybala è in controtendenza rispetto a quanto abbiamo assistito negli ultimi anni con calciatori anche giovani e nel pieno della loro carriera che hanno deciso di abbandonare palcoscenici principali del calcio europeo per andare in Arabia Saudita in cambio di ingaggi milionari.

Tra le stelle che giocano in Arabia Saudita su tutti ci sono i nomi di Neymar e Cristiano Ronaldo.

Neymar all’Al Hilal guadagna 160 milioni di euro in due anni più bonus e accordi commerciali.

Tra l’altro la scorsa stagione ha giocato solo 5 partite per la rottura del legamento crociato e menisco in una partita con la nazionale.

Tra gli altri calciatori top che giocano in Arabia Saudita con contratti faraonici ci sono Milinkovic Savic, Moussa Diaby, Karim Benzema, Firmino, Kessie.

Questo avvalora ancora di più la scelta di Dybala e ci fa sognare un calcio più romantico con senso di appartenenza dove il denaro conta ma non è tutto.

Nella scelta di Dybala hanno pesato sicuramente anche alcune reazioni arrivate dall’Argentina dove gli sconsigliavano di andare in Arabia Saudita per non perdere la Nazionale.

La famiglia ha avuto un impatto decisivo con la moglie Oriana Sabatini e la mamma che non erano mai state veramente convinte. Lo stesso Paulo Dybala non era mai stato così convinto sin all’inizio tanto da aver rifiutato la prima offerta del 7 agosto.

Dybala resta alla Roma tutte le reazioni:

Migliaia le reazioni di gioia sui social sul post della permanenza di Dyabla alla Roma e tra i tanti commenti sotto il post di Dybala spunta anche Zalewski, che ha scritto “Show must go on”.

Il connazionale Leonardo Paredes ha tenuto a chiarire: “Per chi non ha ancora capito, la Joya resta con noi”.

Anche l’altro connazionale argentino Matias Soulé ha esultato per la permanenza di Dybala, lui che aveva fortemente voluto il trasferimento in giallorosso anche per giocare con il compagno argentino.

Soulé sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story con una sua foto insieme a Dybala in campo con tanto di cuori giallorossi e un’emoticon con le lacrime.

Anche la moglie Oriana Sabatini ha ricondiviso il post di Dybala in una sua story aggiungendo i cuori giallorossi e un’emoticon in lacrime.

Anche Rosella Sensi, Presidente della Roma dal 2008 al 2011, ha pubblicato un post sulla permanenza di Dybala: “Questo è il potere di una città come Roma. Questa è la magia di questa squadra, di questi tifosi, di questo popolo. Paulo Dybala ha detto no a un contratto faraonico. Lo ha fatto dopo aver sentito il calore e l’amore che questa tifoseria sa regalare alle persone che valgono! Bravo Paulo, da oggi sei nella storia“.

Dybala alla Roma Statistiche e Gol:

Paulo Dybala era arrivato alla Roma dalla Juventus a parametro 0 nell’estate 2022.

Dybala nelle sue due stagioni in giallorosso ha messo a segno 34 gol in 78 presenze a cui vanno aggiunti 18 assist.

E’ evidente che con Dybala in campo la Roma ha una marcia in più: nella stagione 2022/2023, con Paulo in campo la media punti nelle partite casalinghe dei giallorossi era di 2,26 mentre in sua assenza crollava a 1,13.

L’anno scorso nelle 9 partite giocate senza Dybala in campionato la Roma ha raccolto solo 10 punti su 27 disponibili.

Nella stagione 2022/23 Paulo Dybala ha trascinato la Roma in Finale di Europa League a Budapest contribuendo con un suo gol ad evitare l’eliminazione ai quarti contro il Feyenoord. Lascia l’amaro in bocca la su rete in finale contro il Siviglia poi persa ai calci di rigore.

Sempre in Europa League Paulo Dybala ha messo a segno un gol meraviglioso nel ritorno dei quarti di Finale all’Olimpico contro il Milan.

