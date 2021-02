Pasti sostitutivi dimagranti migliori: come funzionano, quanti kg si perdono e opinioni

A volte lo sport non basta a perdere peso e richiede qualche sforzo in più a tavola: i pasti sostitutivi possono essere la soluzione. Ma quali sono i pasti sostitutivi dimagranti migliori?

Una dieta dimagrante potrebbe essere troppo stressante da organizzare, specialmente se si mangia spesso fuori per lavoro o non si ha il tempo di mettersi ai fornelli.

I pasti sostitutivi offrono un salvagente a tutti coloro che cercano un modo semplice, veloce e comodo per tagliare le calorie, dimagrire e sentirsi al top.

Inoltre questi prodotti possono aiutare a tenere sotto controllo le patologie legate al sovrappeso e all’obesità, prima tra tutte il diabete di tipo 2.

Cosa sono e come funzionano i pasti sostitutivi?

I “sostitutivi pasto” non sono altro che formulazioni bilanciate sotto il profilo nutritivo e calorico in grado di sostituire uno o due pasti principali della giornata.

Questi prodotti si presentano sotto forma di barrette o polvere perfettamente equilibrate e facili da consumare in qualunque situazione.

Da un lato c’è la ricchezza di nutrienti (proteine, vitamine e minerali) mentre dall’altro lato contengono pochissime calorie. Quante calorie ha un pasto sostitutivo? Solitamente intorno a 200-400 Kcal.

Per perdere peso mantenendo la massa muscolare non bisogna far altro che mescolare la polvere a un bicchiere di latte o acqua o consumare barrette pasti sostitutivi.

I sostitutivi pasti sono perfetti anche per chi deve mantenere il peso forma dopo essere dimagrito con le formule sostitutive.

L’identikit del pasto sostitutivo

I sostitutivi pasto che possono sostituire uno o due pasti principali, presentano un perfetto bilanciamento tra micro e macro nutrienti e calorie.

A livello energetico un sostitutivo del pasto può definirsi tale soltanto se apporta un apporto calorico tra 200 e 400 Kcal.

Dal punto di vista proteico, invece, deve contenere una buona percentuale di proteine (che si aggira intorno al 25-50% dell’apporto energetico).

I grassi non devono superare la soglia del 30% del contenuto energetico di ciascuna porzione e devono comprendere come minimo 1 g di acido linoleico.

Infine ogni dose deve contenere almeno il 30% di vitamine (vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina D e vitamina E) e minerali (perlomeno 500 ml di potassio).

Per quanto riguarda le fibre, pur non essendoci raccomandazioni nella normativa europea in materia, un pasto sostitutivo dimagrante dovrebbe contenere 10-30 g per porzione.

Quando assumere i pasti sostitutivi

Le barrette sostitutive del pasto o le formule in polvere permettono di mettere ordine in una dieta disordinata e perdere peso in caso di sovrappeso e obesità.

Quanti Kg si perdono con i pasti sostitutivi? Le ricerche evidenziano un effetto dimagrante pari più o meno al 4% del peso corporeo in 3 mesi.

Per capire quando assumere i sostitutivi pasto è necessario avere chiaro in mente che esistono i pasti TDR o total diet replacement per sostituire la dieta sotto controllo medico e i sostitutivi pasto parziali per sostituire uno o due pasti (oggetto del nostro articolo).

I sostitutivi pasto parziali forniscono una miscela di nutrienti appositamente dosata e sfruttano le fibre per aumentare il volume nello stomaco e donare un senso di sazietà. Eppure richiedono la supervisione di uno specialista per evitare di ridurre troppo l’apporto calorico e incorrere in altre problematiche.

In questo senso è necessario studiare il giusto apporto calorico da raggiungere con i sostitutivi pasto ed evitare la riduzione drastica dell’apporto calorico.

Una dieta con pasti sostitutivi con una riduzione drastica dell’apporto calorico potrebbe causare malnutrizione, disturbi metabolici, insonnia, caduta dei capelli e altro ancora.

Pasti sostitutivi fatti in casa

Sì, è possibile preparare pasti sostitutivi fatti in casa semplicemente miscelando latte, yogurt, verdure, frutta secca, frutta fresca e Whey Protein.

I sostitutivi pasto fatti in casa sono ottimi per cambiare un po’ il gusto e non scivolare nella monotonia, ma potrebbero causare carenze anche gravi. D’altronde è difficile dosare i nutrienti per sostituire un pasto.

Controindicazioni

I pasti sostitutivi fanno male? Il consumo di pasti sostitutivi dimagranti non fa male in senso stretto, ma potrebbe nascondere qualche piccola insidia.

Gli effetti collaterali (es. dolori addominali e diarrea) possono essere determinati dalla scelta di non farsi seguire da uno specialista, dal mancato rispetto delle indicazioni e dall’uso prolungato.

Al contrario un trattamento prolungato nel tempo potrebbe causare carenze nutrizionali e patologie anche piuttosto gravi.

I sostitutivi pasto non andrebbero usati in caso di problemi a reni e fegato in modo da evitare un sovraccarico dell’attività di filtraggio di questi organi.

Semaforo rosso anche per le donne incinte, le donne che allattano, i bambini e gli adolescenti in fase di sviluppo.

Come trovare i migliori pasti sostitutivi

Non tutti i prodotti in commercio sono uguali e, non potendo stilare una classifica dei pasti sostitutivi in commercio, occorre sapere come scegliere quello giusto.

Etichetta – L’etichetta racconta la formulazione del sostitutivo pasto tra ingredienti e allergeni per ogni dose.

– L’etichetta racconta la formulazione del tra ingredienti e allergeni per ogni dose. Allergeni – Alcuni sostitutivi pasto potrebbero contenere allergeni in grado di scatenare reazioni in persone sensibili o allergiche.

– Alcuni potrebbero contenere allergeni in grado di scatenare reazioni in persone sensibili o allergiche. Vegan – Le persone che seguono una filosofia cruelty free a tavola dovrebbero strizzare l’occhio a pasti sostitutivi proteici privi di ingredienti provenienti da fonti animali.

– Le persone che seguono una filosofia cruelty free a tavola dovrebbero strizzare l’occhio a privi di ingredienti provenienti da fonti animali. Zuccheri – Molte formulazioni contengono zuccheri e dolcificanti in grado di rendere più gradevole il sapore. Eppure questa scelta potrebbe ridurre l’efficacia dimagrante e causare problemi.

– Molte formulazioni contengono zuccheri e dolcificanti in grado di rendere più gradevole il sapore. Eppure questa scelta potrebbe ridurre l’efficacia dimagrante e causare problemi. Rapporto qualità/prezzo – Chi consuma i pasti sostitutivi dovrebbe assicurarsi prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo in modo da non rinunciare a causa dell’investimento economico.

Pasti sostitutivi dimagranti migliori su Amazon

Quali sono i migliori pasti sostitutivi per dimagrire? Meglio la polvere o le barrette pasto sostitutivo?

Diciamo che non esiste un miglior pasto sostitutivo dimagrante in assoluto, visto che bisognerebbe scegliere in base alle esigenze personali.

Si può scegliere tra pasti sostitutivi PesoForma, pasti sostitutivi Herbalife, una proposta Foodspring sostitutivo pasto o Shake sostitutivo pasto, pasti sostitutivi per anziani inappetenti e altro ancora.

È possibile acquistare i pasti sostitutivi dimagranti in farmacia o erboristeria o i pasti sostitutivi Decathlon e altri negozi specializzati, ma l’acquisto online presenta dei vantaggi in più.

Il catalogo di pasti sostitutivi Amazon offre una scelta più ampia di prodotti, descrizione profilo nutrizionale e recensioni consumatori.

In mancanza di punti di riferimento, infatti, le recensioni aiutano a rispondere alle numerose domande, tipo “il Peso forma pasto sostitutivo funziona” e quali “frullati proteici sostitutivi del pasto provare”

Per aiutarvi nella scelta del miglior pasto sostitutivo su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati da chi li ha provati.

Cute Nutrition Shake Al Cioccolato Sostitutivi del Pasto per la Perdita e Controllo di Peso Bevanda Dietetica Dimagranti per Donne 500g SOSTIENI LA TUA PERDITA DI PESO E AUMENTA LA TUA FIDUCIA Sostieni la tua perdita di peso sostituendo uno o due pasti al giorno con i nostri deliziosi shake facili da preparare! Progettato da donne, per donne, per aiutarti nel tuo viaggio di fitness. Lo scopo di Cute Nutrition è di farti guadagnare fiducia. Ci piace pensare in maniera Forte, Non Secca!

VITAMINE E MINERALI ESSENZIALI La miscela perfetta di vitamine e minerali per farti apparire e sentire al tuo meglio. I nostri Shake Sostitutivi del Pasto forniscono nutrienti essenziali di cui hai bisogno per iniziare il tuo viaggio di perdita di peso e per mantenere una dieta sana ed equilibrata!

GOLOSA? NESSUN PROBLEMA Soddisfa la tua voglia di dolci con un'alternativa gustosa e ipocalorica. Cambia il tuo solito dolcetto o 1-2 pasti al giorno per iniziare il tuo viaggio di perdita di peso!

NUTRIZIONE PROGETTATA PER LE DONNE I nostri Shake Sostitutivi del Pasto sono creati per le donne per assicurarti di assumere tutti i nutrienti essenziali di cui hai bisogno in un pasto. Per i nostri Cuties che vanno in palestra e vogliono più proteine, i nostri Shake Proteico Whey arriveranno presto su Amazon!

ADATTO PER I VEGETARIANI E FORNITO NEL REGNO UNITO I nostri Shake sono adatti per i vegetariani per essere sicuri di soddisfare le tue esigenze dietetiche! Acquistiamo i nostri Shake anche da un fornitore a conduzione familiare per assicurarci di supportare le piccole imprese, proprio qui nel Regno Unito!

Sostituto Del Pasto Dietetico | Denso di Nutrienti: Con Vitamine Che Rinforzano Il Sistema Immunitario | Economico | Pasto Dietetico Rapido | THE PROTEIN WORKS | Ciocco & Caramello | 500g SUPPORTO ALLA DIETA & ALLA PERDITA DI PESO: Solo 250 calorie a porzione, più di 250 calorie in meno rispetto alla media dei pasti, e naturalmente a basso contenuto di zuccheri.

PASTO NUTRIZIONALMENTE COMPLETO: Ogni frullato è pieno di tutte le sostanze nutritive di cui il tuo corpo ha bisogno per nutrirsi - 20g di proteine di alta qualità , carboidrati a lento rilascio e fibre

VITAMINE & MINERALI ESSENZIALI: Contiene una ricca quantità di vitamine e minerali per sostenere il sistema immunitario e la salute dell'intestino.

PIÙ SAZI PIÙ A LUNGO: Abbiamo aggiunto proteine a rilascio sia lento che veloce insieme a carboidrati a lenta digeribilità con fibre per mantenerti soddisfatto e sazio più a lungo.

VELOCE E FACILE: Basta aggiungere acqua e si ha un pasto denso di nutrienti sempre a portata di mano!

Dieta Proteica PASTO SOSTITUTIVO Dimagrante|Frullati WHEY PROTEIN SHAKE Line@ 1 KG (50 Snack / 33 Pasti) (Cocco e Ciocco) PROTEIN PACK Line@, in 6 VARIANTI DIVERSE, un SOSTITUTO DEL PASTO con 30 grammi e uno SPUNTINO SAZIANTE con 20 grammi, da oggi con un formato convenienza: un gusto dolce per iniziare una DIETA con GUSTO!

deliziosa a colazione e squisita per uno spuntino proteico, saprà darti la carica per affrontare la tua giornata in modo light. Una pausa dolce, comoda e facile da preparare in pochi secondi.

PROTEIN PACK Line@ è una dolcezza da assaporare, SQUISITA ANCHE CALDA,a basso contenuto calorico con sole 80 kcal per porzione, ricca di proteine (15grammi per dose) e veloce da prendere, ideale per aiutarti a perdere peso durante una dieta. Puoi portarla sempre con te, ha solo bisogno di venir miscelato e consumato aggiungendo acqua fredda.

OTTIMO SPUNTINO PROTEICO per gli SPORTIVI, prima o dopo l'ALLENAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE MAGRA!

DELIZIOSE al PALATO, SAZIANTI e AMICHE PER LA LINEA!

Offerta Pesoforma Nature Smoothie Pasto Sostitutivo Dimagrante Shake Mela e Crusca di Avena 207 Kcal - 12 Pasti PERDITA E CONTROLLO DEL PESO: 1 Smoothie veg é un pasto completo con solo 206 kcal, efficace per la perdita del peso, scientificamente testato

CON MELA E CRUSCA D'AVENA: Si prepara con uno shaker, è un pasto sano e bilanciato, a base di crusca d’avena e mela, ottimo a pranzo e a colazione

1 SMOOTHIE = 1 PASTO COMPLETO ED EQUILIBRATO: con 24 vitamine e minerali, apporta il corretto equilibrio fra proteine, carboidrati e grassi (reg. UE)

FACILE DA PREPARARE: versa in uno shaker o frullatore 4 misurini di prodotto in 200 ml di latte freddo e agita. Misurino all'interno del barattolo

COME PIU' TI PIACE: per dare più gusto aggiungi un cucchiaino di cacao amaro o un paio di mandorle. L'efficacia della tua dieta non sarà alterata

Offerta Hyper Sostituto Pasto Dimagrante 1000 Gr Gusto Vaniglia Ideale per la Perdita e il Controllo del Peso Non Contiene Glutine Non Contiene Aspartame Slim Shake è un sostitutivo del pasto, che apporta una perfetta ed equilibrata quantità di macro e micronutrienti aiutando a controllare il peso corporeo e promuovendo un sano e graduale dimagrimento

Slim Shake: - sostituisce un pasto apportando il giusto equilibrio di proteine carboidrati grassi vitamine e sali minerali - sono ipocalorici quindi aiutano a perdere peso senza il rischio di incorrere in carenze nutrizionali

Contiene: - proteine del latte: indispensabili per donare energia e mantenere tonica e forte la muscolatura, ottima fonte di nutrimento ipocalorico - un ricco complesso di vitamine del gruppo B che sostengono tutti i processi metabolici

La sostituzione di 2 pasti giornalieri nell'ambito di una dieta ipocalorica con Slim Shake contribuisce alla perdita di peso; la sostituzione di un pasto giornaliero nell'ambito di una dieta ipocalorica contribuisce al mantenimento del peso

La perdita di peso è ottenuta nell'ambito di un regime alimentare ipocalorico, i pasti sostitutivi devono essere utilizzati in associazione di altri alimenti; durante la dieta è molto importante mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi

Offerta Pesoforma Barrette Cioccolato al Latte Pasti Sostitutivi Dimagranti, 12 x 31g PERDITA E CONTROLLO DEL PESO: 2 barrette Pesoforma sono un pasto completo con solo 234 kcal. I pasti sostitutivi sono alimenti efficaci per la perdita e il mantenimento del peso, scientificamente testati

PERDITA E CONTROLLO DEL PESO: 2 barrette Pesoforma sono un pasto completo con solo 234 kcal. I pasti sostitutivi sono alimenti efficaci per la perdita e il mantenimento del peso, scientificamente testati

PASTO COMPLETO ED EQUILIBRATO: 1 pasto fatto da due barrette Pesoforma contiene 23 vitamine e minerali e il corretto equilibrio fra proteine, carboidrati e grassi, come da regolamento UE

RICCO IN PROTEINE: ogni pasto sostitutivo contiene il 25% di proteine, che contribuiscono al mantenimento della massa muscolare

PENSATO PER LE TUE ESIGENZE: Utilizzali all’interno di un piano dieta ipocalorico per ritrovare la tua forma o semplicemente quando non hai tempo per cucinare e non vuoi rinunciare ad un pasto completo

