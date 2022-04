Ordine Arrivo Gran Premio delle Americhe di MotoGP 2022: vince Bastianini davanti a Rins

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP delle Americhe sul circuito di Austin in Texas: grande vittoria di Enea Bastianini su Ducati davanti a Alex Rins e Jack Miller

Fonte: twitter.com/motogp

Enea Bastianini con la sua Ducati Team Gresini vince il Gran Premio delle Americhe di MotoGP sul circuito di Austin, 4° prova del Mondiale MotoGP 2022.

Bastianini che aveva già vinto il Gran Premio del Qatar all’esordio si riprende la leadership della classifica piloti MotoGP.

Sul secondo gradino del podio sale Alex Rins con la Suzuki e terzo è Jack Miller con la Ducati.

Ai piedi del podio chiude Joan Mir e dietro di lui Francesco Bagnaia che arriva 5°.

Marc Marquez dopo una gara in rimonta arriva 6° con la sua Honda.

A seguire ci sono il campione in carica Quartararo e Jorge Martin.

A chiudere la top ten Zarco e Vinales.

Ordine d’Arrivo Gran Premio delle Americhe di MotoGP 2022:

1 23 Enea Bastianini IT Gresini Racing MotoGP™ Ducati 159.8 41’23.1110

2 42 Alex Rins ES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.7 +2.058

3 43 Jack Miller AU Ducati Lenovo Team Ducati 159.7 +2.312

4 36 Joan Mir ES Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.5 +3.975

5 63 Francesco Bagnaia IT Ducati Lenovo Team Ducati 159.4 +6.045

6 93 Marc Marquez ES Repsol Honda Team Honda 159.4 +6.617

7 20 Fabio Quartararo FR Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 159.4 +6.76

8 89 Jorge Martin ES Pramac Racing Ducati 159.3 +8.441

9 5 Johann Zarco FR Pramac Racing Ducati 159 +12.375

10 12 Maverick Viñales ES Aprilia Racing Aprilia 159 +12.642

11 41 Aleix Espargaro ES Aprilia Racing Aprilia 159 +12.947

12 33 Brad Binder ZA Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.9 +13.376

13 44 Pol Espargaro ES Repsol Honda Team Honda 158.7 +17.961

14 30 Takaaki Nakagami JP LCR Honda IDEMITSU Honda 158.6 +18.77

15 4 Andrea Dovizioso IT WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team Yamaha 157.9 +29.319

16 21 Franco Morbidelli IT Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 158 +29.129

17 10 Luca Marini IT Mooney VR46 Racing Team Ducati 157.9 +29.63

18 88 Miguel Oliveira PT Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.8 +32.002

19 25 Raul Fernandez ES Tech3 KTM Factory Racing KTM 157.5 +37.062

20 87 Remy Gardner AU Tech3 KTM Factory Racing KTM 157.1 +42.442

21 49 Fabio Di Giannantonio IT Gresini Racing MotoGP™ Ducati 157.1 +42.887

22 40 Darryn Binder ZA WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team Yamaha 153.5 +102.171

Ritirati

72 Marco Bezzecchi IT Mooney VR46 Racing Team Ducati

73 Alex Marquez ES LCR Honda Castrol Honda