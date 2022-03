Ordine Arrivo Gran Premio del Qatar di MotoGP 2022: Vince Bastianini

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP del Qatar a Loasil: Vince Enea Bastianini con la Ducati davanti a Brad Binder su KTM E Pol Espargaro su Honda.

Podio Gran Premio di MotoGP del Qatar (Fonte: twitter.com/Bestia23)

Enea Bastianini va a vincere la prima gara della stagione in classe MotoGP sul circuito di Losail in Qatar.

A Losail una giornata davvero indimenticabile per gli italiani che hanno trionfato in tutte e 3 le classi Moto2, Moto3 e MotoGP.

Enea Bastianini vince il Gran Premio del Qatar, prima vittoria per lui in classe MotoGP, arrivando davanti a Brad Binder su KTM e Pol Espargaro su Honda.

Giornata da dimenticare per le Ducati ufficiali con Pecco Bagnaia e Martin che sono caduti dopo un contatto a 11 giri dalla fine della gara mentre erano in lotta per il 7° posto.

Bastianini negli ultimi mesi ha fatto notevoli progressi e ieri nelle qualifiche aveva fatto segnare il 2° tempo dietro a Martin.

Quarto posto ai piedi del podio per Aleix Espargaro con l’Aprilia davanti a Marc Marquez che non è andato oltre il 5° posto.

A seguire ci sono le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins rispettivamente sesto e settimo.

Il campione del mondo Quartararo non è andato oltre il 9° posto con la sua Yamaha ufficiale mentre Morbidelli con l’altra Yamaha ha chiuso 11° dietro a Nakagami.

Luca Marini chiude al 13° posto dietro a Maverick Vinales.

Pecco Bagnaia è caduto a 11 giri dalla fine facendo cadere anche Martin quando mancavano 11 giri alla fine della gara.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Qatar di MotoGP 2022:

1 Enea Bastianini IT Gresini Racing MotoGP™ Ducati 42’13.1980

2 Brad Binder ZA KTM +0.346

3 Pol Espargaro ES Repsol Honda Team +1.351

4 Aleix Espargaro ES Aprilia +2.242

5 Marc Marquez ES Honda 167.9 +4.099

6 Joan Mir ES Suzuki 167.8 +4.843

7 Alex Rins Team SUZUKI ECSTAR +8.81

8 Johann Zarco FR Ducati +10.536

9 Fabio Quartararo FR Monster Energy Yamaha MotoGP™ +10.543

10 Takaaki Nakagami JP LCR Honda IDEMITSU Honda +14.967

11 Franco Morbidelli IT Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha +16.712

12 Maverick Viñales ES Aprilia +23.216

13 Luca Marini IT Mooney VR46 Racing Team Ducati +27.283

14 Andrea Dovizioso IT WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team +27.374

15 Remy Gardner AU KTM +41.107

16 Darryn Binder ZA WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team Yamaha +41.119

17 49 Fabio Di Giannantonio IT Gresini Racing MotoGP™ Ducati +41.349

18 Raul Fernandez ES Tech3 KTM Factory Racing KTM +42.357

Ritirati

73 Alex Marquez ES LCR Honda Castrol Honda 166.6 9 Laps

63 Francesco Bagnaia IT Ducati Lenovo Team Ducati 167.2 11 Laps

88 Miguel Oliveira PT Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.9 10 Laps

72 Marco Bezzecchi IT Mooney VR46 Racing Team Ducati 165.6 6 Laps

89 Jorge Martin ES Pramac Racing Ducati 167.2 11 Laps

43 Jack Miller AU Ducati Lenovo Team Ducati 165.4 6 Laps

