Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani 31 luglio

Diretta tv e streaming delle Olimpiadi Tokyo 2021: tutti gli eventi di domani.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 proseguono con l’ottavo giorno di gare: l’Italia, a quota 20 medaglie (21 se si conta quella della Testa nel pugilato), parteciperà a quattro finali: Quadarella sarà impegnata negli 800 metri stile libero femminile; Irma Testa tenterà l’assalto all’oro nella boxe; Pizzolato difenderà i colori azzurri nel sollevamento pesi; le ragazze della sciabola, infine, scenderanno in pedana per la prova a squadre.

Tra gli altri eventi importanti, ci saranno le finali del tennis che vedranno il numero uno al mondo Djokovic competere per la medaglia di bronzo, mentre Zverev e Kachanov competeranno per l’oro, così come Bencic e Vondrousova nel torneo femminile.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021, il programma di domani 31 luglio

Ore 0:30 – GOLF maschile (terzo giro)

Ore 0:30 – TRIATHLON staffetta mista(FINALE)

Ore 1:30 – EQUITAZIONE dressage individuale e a squadre (terza sessione)

Ore 2:00 – TIRO A VOLO trap misto (qualificazioni)

Ore 2:00 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (batterie)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 2:00 – BADMINTON singolo maschile (quarti di finale)

Ore 2:00 – BADMINTON doppio femminile (semifinali)

Ore 2:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Repubblica Dominicana-Kenya

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (ottavi di finale)

Ore 2:30 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Cina-Australia

Ore 2:40 – ATLETICA maschile salto con l’asta (qualificazioni)

Ore 2:50 – ATLETICA maschile 800 metri (batterie)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Spagna

Ore 3:00 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (ottavi di finale)

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Macedonia-Kazakistan

Ore 3:00 – BASKET maschile Iran-Francia

Ore 3:10 – CICLISMO BMX femminile freestyle (seeding)

Ore 3:30 – JUDO MISTO (qualificazioni, quarti di finale, ripescaggi, semifinali)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (FINALE)

Ore 3:37 – NUOTO femminile 200 metri dorso (FINALE)

Ore 3:45 – ATLETICA femminile 100 metri ostacoli (batterie)

Ore 3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (FINALE)

Ore 3:55 – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni, gruppo B)

Ore 4:00 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI)

Ore 4:00 – JUDO misto a squadre (ottavi di finale)

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE femminile (prima semifinale)

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 4:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-Russia

Ore 4:11 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (semifinali)

Ore 4:15 – BOXE femminile -75kg (quarti di finale)

Ore 4:20 – CICLISMO BMX maschile freestyle (seeding)

Ore 4:25 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (quarti di finale)

Ore 4:30 – JUDO misto a squadre (quarti di finale)

Ore 4:30 – RUGBY A SETTE femminile (seconda semifinale)

Ore 4:30 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (semifinali)

Ore 4:35 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie)

Ore 4:43 – NUOTO 4X100 mista mista (FINALE)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Argentina-Australia

Ore 4:48 – BOXE maschile -58kg (quarti di finale)

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (gruppo B)

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -96kg (gruppo B)

Ore 5:00 – BASEBALL maschile (preliminari)

Ore 5:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 3 posizioni 50 metri (qualificazioni)

Ore 5:00 – VELA femminile 49er (regate)

Ore 5:00 – VELA maschile 49er (regate)

Ore 5:00 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (regate)

Ore 5:00 – VELA maschile Finn (regate)

Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (FINALE BRONZO)

Ore 5:00 – TENNIS singolo femminile (FINALE BRONZO E ORO)

Ore 5:00 – TENNIS doppio femminile (FINALE BRONZO)

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (FINALE BRONZO)

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO femminile India-Sudafrica

Ore 5:51 – BOXE maschile -61kg (ottavi di finale)

Ore 6:00 – GINNASTICA maschile trampolino (qualificazioni)

Ore 6:20 – JUDO misto a squadre (ripescaggi)

Ore 6:30 – TIRO A VOLO trap misto a squadre (FINALE)

Ore 6:40 – SCHERMA sciabola femminile a squadre (semifinali)

Ore 6:40 – BASKET maschile Italia-Nigeria (gironi)

Ore 6:55 – JUDO misto a squadre (semifinali)

Ore 7:00 – PALLANUOTO maschile Usa-Ungheria

Ore 7:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 7:20 – VOLLEY femminile Argentina-Turchia

Ore 7:30 – VELA femminile RS:X (MEDAL RACE)

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (quarti di finale)

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (semifinali)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile Croazia-Serbia

Ore 8:30 – VELA maschile RS:X (MEDAL RACE)

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (semifinali)

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (GRUPPO A)

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Ore 9:00 – TIRO A SEGNO femminile carabina 50 metri 3 posizioni (FINALE)

Ore 9:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY femminile Serbia-Brasile

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE BRONZO)

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE ORO)

Ore 10:00 – BOXE femminile -57kg (SEMIFINALI)

Ore 10:00 – JUDO misto a squadre (FINALE BRONZO)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Ore 10:00 – CALCIO maschile (primo quarto di finale)

Ore 10:20 – BASKET maschile Australia-Germania (gironi)

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE femminile (FINALE BRONZO)

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE femminile (FINALE ORO)

Ore 11:00 – CALCIO maschile (secondo quarto di finale)

Ore 11:00 – BADMINTON doppio maschile (FINALE BRONZO E FINALE ORO)

Ore 11:00 – BADMINTON singolo femminile (semifinali)

Ore 11:20 – VOLLEY maschile Italia-Giappone

Ore 11:20 – JUDO misto a squadre (FINALE ORO)

Ore 11:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE BRONZO)

Ore 11:30 –HOCKEY SU PRATO femminile Germania-Olanda

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (gironi)

Ore 12:00 – CALCIO maschile (terzo quarto di finale)

Ore 12:10 – ATLETICA maschile salto in lungo (qualificazioni)

Ore 12:15 – ATLETICA femminile 100 metri (semifinali)

Ore 12:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE ORO)

Ore 12:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 12:40– VOLLEY femminile Giappone-Corea del Sud

Ore 12:45 – ATLETICA maschile 100 metri (batterie)

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile Sudafrica-Grecia

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO pesi maschile -96KG (GRUPPO A)

Ore 13:00 – CALCIO maschile (ultimo quarto di finale)

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Ore 13:15 – ATLETICA lancio del disco maschile (FINALE)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-Gran Bretagna

Ore 13:50 – ATLETICA femminile 800 metri (semifinali)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Ore 14:00 – BASKET maschile Usa-Repubblica Ceca (gironi)

Ore 14:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 14:35 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (FINALE)

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Cina-Italia

Ore 14:50 – ATLETICA femminile 100 metri (FINALE)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (ripescaggi e lucky loser)

Diretta tv e streaming Olimpiadi Tokyo 2021

Le Olimpiadi Tokyo 2021 saranno fruibili, in chiaro, su Rai 2, con una copertura dall’1:00 alle 16:00. Discovery Plus, piattaforma online a pagamento, offrirà invece la diretta integrale di ogni evento.

