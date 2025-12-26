Italia a un bivio: cosa serve agli Azzurri per tornare grandi con Gattuso

Gattuso - Stadiosport.it

Il 2025 è stato un anno durissimo per gli Italia e il futuro immediato si preannuncia ancora più impegnativo. Gli Azzurri arrivano a uno snodo cruciale della loro storia recente, con la qualificazione al Coppa del Mondo FIFA 2026 che rappresenta molto più di un semplice obiettivo sportivo: è una questione di identità e credibilità.

È impossibile non notarlo. Ogni settimana Gennaro Gattuso è sugli spalti dei campi di Serie A, intento a osservare, prendere appunti, studiare ogni dettaglio. L’ex centrocampista azzurro sa bene che lo attende uno degli incarichi più complessi della storia recente della Nazionale, quella maglia azzurra che lui stesso ha onorato con intensità e carattere.

L’anno appena trascorso ha messo a dura prova l’Italia. Le due sconfitte nette contro la Norvegia, guidata da Erling Haaland, hanno rappresentato il punto più basso. A questo si sono aggiunti l’eliminazione in Nations League contro la Germania, una partita caotica con Israele e qualche vittoria senza particolare brillantezza. Nel mezzo, la separazione da Luciano Spalletti e la scelta di affidarsi a Gattuso. I primi segnali sono stati incoraggianti, ma il confronto con la Norvegia ha riportato tutti con i piedi per terra.

Restare fuori dal Mondiale che si giocherà tra Messico, Canada e Stati Uniti sarebbe un colpo devastante, destinato a riaprire il dibattito su una riforma profonda della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Prima, però, ci sono ostacoli tutt’altro che banali: la sfida casalinga con l’Irlanda del Nord e poi la trasferta contro una tra Galles e Bosnia. Avversari che, per una Nazionale quattro volte campione del mondo, dovrebbero essere gestibili, ma che oggi non concedono alcuna certezza.

Il primo desiderio di Gattuso è semplice quanto fondamentale: evitare infortuni. Perdere pedine chiave come Sandro Tonali o Nicolò Barella sarebbe un colpo durissimo. Non stupisce quindi la tensione con cui Gattuso segue le partite: ogni contrasto duro può trasformarsi in un incubo in vista delle gare decisive.

C’è poi un problema quasi identitario. La difesa italiana, storicamente un’arte riconosciuta in tutto il mondo, non incute più timore. Pur avendo buoni interpreti, manca compattezza, leadership e continuità. Serve una rivoluzione graduale, capace di ringiovanire il reparto e restituire solidità. Solo partendo da una base difensiva credibile l’Italia potrà sperare non solo di qualificarsi, ma anche di superare la fase a gironi del Mondiale.

Un altro tema centrale è il ricambio generazionale. Il gruppo ha un nucleo affidabile, ma ha bisogno di nuova energia. Talenti come Francesco Pio Esposito potrebbero rappresentare una risorsa importante, a patto di trovare continuità nei club. Il paradosso resta quello di sempre: l’Italia produce giovani interessanti, ma spesso li vede crescere più all’estero che in Serie A.

In attacco, il regalo più atteso è la continuità di Moise Kean e Mateo Retegui. La scelta di Gattuso di farli giocare insieme ha già portato benefici in termini di gol e presenza offensiva. Molto passerà anche dal rendimento dei club, in particolare dalla capacità della Fiorentina di ritrovare slancio, per permettere a Retegui di arrivare agli appuntamenti chiave con fiducia.

Infine, resta il nodo più delicato: Federico Chiesa. Sono passati più di quattro anni dall’Europeo 2020 che lo consacrò come trascinatore. Oggi manca alla Nazionale un esterno con la sua capacità di strappo e incisività. Il problema è capire quanto spazio potrà avere al Liverpool e quanto sia disposto a rimettersi completamente al servizio dell’Italia. Il dialogo resta aperto, ma il tempo non gioca a favore di nessuno.

Tutti questi pensieri accompagneranno Gattuso durante i mesi che portano alle sfide decisive di primavera. L’Italia non arriverà a quegli appuntamenti con certezze granitiche, ma con la consapevolezza di potersi ricostruire. Quelle due partite non saranno solo spareggi per un Mondiale: saranno il giudizio definitivo su un progetto e sull’uomo chiamato a guidarlo. Gattuso riuscirà a riportare gli Azzurri dove sentono di appartenere? La risposta arriverà presto, sul campo.

