Roma presenta il progetto del nuovo stadio: Curva Sud monumentale e architettura ispirata alla tradizione romana

La AS Roma ha annunciato ufficialmente di aver consegnato il progetto del nuovo stadio, segnando un passaggio decisivo verso la realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose d’Europa. Il club ha confermato che il 23 dicembre 2025 è stato depositato il PFTE, lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, passaggio chiave che precede la fase di progettazione definitiva.

Nel comunicato ufficiale, la Roma ha spiegato che il progetto è il risultato di un lavoro approfondito, sviluppato con rigore tecnico, grande attenzione alla sostenibilità ambientale e una visione chiara: offrire alla città e ai tifosi una struttura all’altezza della storia, della passione e del futuro giallorosso.

Il nuovo impianto è stato concepito non solo come luogo per le partite, ma come spazio da vivere ogni giorno, capace di integrarsi nel tessuto urbano e sociale della Capitale.

Tra gli elementi più rappresentativi del progetto spicca una Curva Sud monumentale, destinata a diventare la più grande d’Europa. Sarà il cuore pulsante dello stadio e il simbolo della passione romanista, pensata per amplificare il legame tra squadra e tifoseria.

L’architettura sarà iconica e ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio. Una scelta che punta a rendere lo stadio immediatamente riconoscibile e coerente con l’identità storica della città.

Il progetto prevede spazi moderni e multifunzionali, progettati per vivere l’esperienza Roma anche oltre i giorni di gara. Sono incluse iniziative mirate per migliorare mobilità, servizi e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale.

La Roma ha voluto ringraziare pubblicamente il sindaco Roberto Gualtieri per il supporto, la disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo passaggio fondamentale. Il club ha esteso i ringraziamenti anche alle istituzioni di Roma Capitale, alle autorità locali e a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sottolineando che il lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi.

Il nuovo stadio verrà costruito nel quartiere Pietralata, nella zona est della città. La rilevanza del progetto, per dimensioni, modernità, impatto urbano e tempistiche previste, ha già consentito all’impianto di essere inserito tra le potenziali sedi di UEFA Euro 2032.

Secondo quanto comunicato dal club, la consegna del progetto definitivo rappresenta un passo concreto verso l’avvio dei lavori, confermando la determinazione della Roma nel dotare la città di uno stadio moderno, sostenibile dal punto di vista ambientale ed economicamente solido, destinato a diventare motivo di orgoglio per tifosi e cittadini.

