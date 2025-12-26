Serie A senza sosta tra Natale e Capodanno: calendario completo delle partite

Nonostante il 26 dicembre non siano previste partite, il campionato di Serie A non si ferma affatto durante le festività. Il calcio italiano accompagnerà tifosi e appassionati dal 27 al 29 dicembre e poi di nuovo dal 2 al 4 gennaio, con un ulteriore turno infrasettimanale il 6 e 7 gennaio. Un periodo intenso che può incidere in modo decisivo sulla classifica.

La 17ª giornata scatterà subito dopo Natale. Il programma si apre con una sfida delicata in zona bassa tra Parma e Fiorentina, mentre in serata la Juventus farà visita al Pisa. Il giorno successivo scenderanno in campo Napoli, Inter e Milan, con la Roma impegnata nel posticipo del lunedì contro il Genoa.

Il primo weekend del 2026

Il nuovo anno si aprirà senza pause. Il 2 gennaio vedrà il Milan in trasferta a Cagliari, seguito da un sabato ricco con Juventus, Atalanta e Roma protagoniste. Domenica spazio a big match come Lazio contro Napoli e Inter contro Bologna, partite chiave per la corsa europea.

Il calendario resta fitto anche dopo l’Epifania. Dal 6 gennaio, giornata festiva in Italia, inizierà un turno infrasettimanale che coinvolgerà tutte le squadre. Tra le sfide più attese spiccano Sassuolo contro Juventus, Napoli contro Verona e Milan contro Genoa, in un ciclo di gare che metterà alla prova profondità delle rose e tenuta fisica.

Calendario completo delle partite di Serie A

17ª giornata

Data Orario Partita 27 dicembre 12:30 Parma vs Fiorentina 27 dicembre 15:00 Torino vs Cagliari 27 dicembre 15:00 Lecce vs Como 27 dicembre 18:00 Udinese vs Lazio 27 dicembre 20:45 Pisa vs Juventus 28 dicembre 12:30 Milan vs Verona 28 dicembre 15:00 Cremonese vs Napoli 28 dicembre 18:00 Bologna vs Sassuolo 28 dicembre 20:45 Atalanta vs Inter 29 dicembre 20:45 Roma vs Genoa

18ª giornata

Data Orario Partita 2 gennaio 20:45 Cagliari vs Milan 3 gennaio 12:30 Como vs Udinese 3 gennaio 15:00 Sassuolo vs Parma 3 gennaio 15:00 Genoa vs Pisa 3 gennaio 18:00 Juventus vs Lecce 3 gennaio 20:45 Atalanta vs Roma 4 gennaio 12:30 Lazio vs Napoli 4 gennaio 15:00 Fiorentina vs Cremonese 4 gennaio 18:00 Verona vs Torino 4 gennaio 20:45 Inter vs Bologna

19ª giornata

Data Orario Partita 6 gennaio 15:00 Pisa vs Como 6 gennaio 18:00 Lecce vs Roma 6 gennaio 20:45 Sassuolo vs Juventus 7 gennaio 18:30 Bologna vs Atalanta 7 gennaio 18:30 Napoli vs Verona 7 gennaio 20:45 Parma vs Inter 7 gennaio 20:45 Torino vs Udinese 8 gennaio 18:30 Cremonese vs Cagliari 8 gennaio 20:45 Milan vs Genoa

Questo tour de force natalizio rappresenta uno dei momenti più delicati della stagione. Turnover, infortuni e gestione delle energie potranno fare la differenza, rendendo queste settimane cruciali per scudetto, coppe europee e lotta salvezza.

