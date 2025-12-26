News Calcio

Serie A senza sosta tra Natale e Capodanno: calendario completo delle partite

Nonostante il 26 dicembre non siano previste partite, il campionato di Serie A non si ferma affatto durante le festività. Il calcio italiano accompagnerà tifosi e appassionati dal 27 al 29 dicembre e poi di nuovo dal 2 al 4 gennaio, con un ulteriore turno infrasettimanale il 6 e 7 gennaio. Un periodo intenso che può incidere in modo decisivo sulla classifica.

La 17ª giornata scatterà subito dopo Natale. Il programma si apre con una sfida delicata in zona bassa tra Parma e Fiorentina, mentre in serata la Juventus farà visita al Pisa. Il giorno successivo scenderanno in campo Napoli, Inter e Milan, con la Roma impegnata nel posticipo del lunedì contro il Genoa.

Il primo weekend del 2026

Il nuovo anno si aprirà senza pause. Il 2 gennaio vedrà il Milan in trasferta a Cagliari, seguito da un sabato ricco con Juventus, Atalanta e Roma protagoniste. Domenica spazio a big match come Lazio contro Napoli e Inter contro Bologna, partite chiave per la corsa europea.

Il calendario resta fitto anche dopo l’Epifania. Dal 6 gennaio, giornata festiva in Italia, inizierà un turno infrasettimanale che coinvolgerà tutte le squadre. Tra le sfide più attese spiccano Sassuolo contro Juventus, Napoli contro Verona e Milan contro Genoa, in un ciclo di gare che metterà alla prova profondità delle rose e tenuta fisica.

Calendario completo delle partite di Serie A

17ª giornata

DataOrarioPartita
27 dicembre12:30Parma vs Fiorentina
27 dicembre15:00Torino vs Cagliari
27 dicembre15:00Lecce vs Como
27 dicembre18:00Udinese vs Lazio
27 dicembre20:45Pisa vs Juventus
28 dicembre12:30Milan vs Verona
28 dicembre15:00Cremonese vs Napoli
28 dicembre18:00Bologna vs Sassuolo
28 dicembre20:45Atalanta vs Inter
29 dicembre20:45Roma vs Genoa

18ª giornata

DataOrarioPartita
2 gennaio20:45Cagliari vs Milan
3 gennaio12:30Como vs Udinese
3 gennaio15:00Sassuolo vs Parma
3 gennaio15:00Genoa vs Pisa
3 gennaio18:00Juventus vs Lecce
3 gennaio20:45Atalanta vs Roma
4 gennaio12:30Lazio vs Napoli
4 gennaio15:00Fiorentina vs Cremonese
4 gennaio18:00Verona vs Torino
4 gennaio20:45Inter vs Bologna

19ª giornata

DataOrarioPartita
6 gennaio15:00Pisa vs Como
6 gennaio18:00Lecce vs Roma
6 gennaio20:45Sassuolo vs Juventus
7 gennaio18:30Bologna vs Atalanta
7 gennaio18:30Napoli vs Verona
7 gennaio20:45Parma vs Inter
7 gennaio20:45Torino vs Udinese
8 gennaio18:30Cremonese vs Cagliari
8 gennaio20:45Milan vs Genoa

Questo tour de force natalizio rappresenta uno dei momenti più delicati della stagione. Turnover, infortuni e gestione delle energie potranno fare la differenza, rendendo queste settimane cruciali per scudetto, coppe europee e lotta salvezza.

