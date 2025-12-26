Serie A senza sosta tra Natale e Capodanno: calendario completo delle partite

Nonostante il 26 dicembre non siano previste partite, il campionato di Serie A non si ferma affatto durante le festività. Il calcio italiano accompagnerà tifosi e appassionati dal 27 al 29 dicembre e poi di nuovo dal 2 al 4 gennaio, con un ulteriore turno infrasettimanale il 6 e 7 gennaio. Un periodo intenso che può incidere in modo decisivo sulla classifica.
La 17ª giornata scatterà subito dopo Natale. Il programma si apre con una sfida delicata in zona bassa tra Parma e Fiorentina, mentre in serata la Juventus farà visita al Pisa. Il giorno successivo scenderanno in campo Napoli, Inter e Milan, con la Roma impegnata nel posticipo del lunedì contro il Genoa.
Il primo weekend del 2026
Il nuovo anno si aprirà senza pause. Il 2 gennaio vedrà il Milan in trasferta a Cagliari, seguito da un sabato ricco con Juventus, Atalanta e Roma protagoniste. Domenica spazio a big match come Lazio contro Napoli e Inter contro Bologna, partite chiave per la corsa europea.
Il calendario resta fitto anche dopo l’Epifania. Dal 6 gennaio, giornata festiva in Italia, inizierà un turno infrasettimanale che coinvolgerà tutte le squadre. Tra le sfide più attese spiccano Sassuolo contro Juventus, Napoli contro Verona e Milan contro Genoa, in un ciclo di gare che metterà alla prova profondità delle rose e tenuta fisica.
Calendario completo delle partite di Serie A
17ª giornata
|Data
|Orario
|Partita
|27 dicembre
|12:30
|Parma vs Fiorentina
|27 dicembre
|15:00
|Torino vs Cagliari
|27 dicembre
|15:00
|Lecce vs Como
|27 dicembre
|18:00
|Udinese vs Lazio
|27 dicembre
|20:45
|Pisa vs Juventus
|28 dicembre
|12:30
|Milan vs Verona
|28 dicembre
|15:00
|Cremonese vs Napoli
|28 dicembre
|18:00
|Bologna vs Sassuolo
|28 dicembre
|20:45
|Atalanta vs Inter
|29 dicembre
|20:45
|Roma vs Genoa
18ª giornata
|Data
|Orario
|Partita
|2 gennaio
|20:45
|Cagliari vs Milan
|3 gennaio
|12:30
|Como vs Udinese
|3 gennaio
|15:00
|Sassuolo vs Parma
|3 gennaio
|15:00
|Genoa vs Pisa
|3 gennaio
|18:00
|Juventus vs Lecce
|3 gennaio
|20:45
|Atalanta vs Roma
|4 gennaio
|12:30
|Lazio vs Napoli
|4 gennaio
|15:00
|Fiorentina vs Cremonese
|4 gennaio
|18:00
|Verona vs Torino
|4 gennaio
|20:45
|Inter vs Bologna
19ª giornata
|Data
|Orario
|Partita
|6 gennaio
|15:00
|Pisa vs Como
|6 gennaio
|18:00
|Lecce vs Roma
|6 gennaio
|20:45
|Sassuolo vs Juventus
|7 gennaio
|18:30
|Bologna vs Atalanta
|7 gennaio
|18:30
|Napoli vs Verona
|7 gennaio
|20:45
|Parma vs Inter
|7 gennaio
|20:45
|Torino vs Udinese
|8 gennaio
|18:30
|Cremonese vs Cagliari
|8 gennaio
|20:45
|Milan vs Genoa
Questo tour de force natalizio rappresenta uno dei momenti più delicati della stagione. Turnover, infortuni e gestione delle energie potranno fare la differenza, rendendo queste settimane cruciali per scudetto, coppe europee e lotta salvezza.