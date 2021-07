Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani 25 luglio

La diretta tv e streaming delle Olimpiadi di Tokyo 2021 per la giornata di domani, domenica 25 luglio.

Proseguono le Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi prima giornata di medaglie, con gli azzurri che hanno portato a casa un oro e un argento. Il primo alloro, quello più prezioso, lo ha conquistato Vito Dell’Aquila, battendo in finale del taekwondo (categoria 58 kg) il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. L’argento assume invece connotazioni eroiche, se si pensa che a conquistarlo è stato Luigi Samele, alla vigilia del suo trentaquattresimo compleanno, per quella che è la sua terza partecipazione olimpica. Il brindisino ha duellato per tutto l’arco del arrendere solo al tre volte campione olimpico Aron Szilagyi, che difende i titoli conquistati a Londra e a Rio.

Per il resto grande giornata della Cina, che conquista tre ori tutti al femminile (spada, sollevamento pesi e carabina ad aria 10 metri) e un bronzo (pistola ad aria 10 metri maschile). L’Ecuador festeggia infine la terza medaglia olimpica della propria storia: l’oro di Richard Carapaz nella corsa in linea di ciclismo maschile.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Domani ci saranno comunque altre chances di medaglia per i nostri azzurri: le soddisfazioni più grandi dovrebbero arrivare dalla scherma, dove saranno impegnate le squadre di fioretto femminile e spada maschile. La Odette Giuffrida si gioca un oro nel Judo (categoria 52 kg), mentre sono attesi diversi debutti, tra cui quello della nazionale maschile di pallanuoto.

Olimpiadi Tokyo 2021: il programma di domani, 25 luglio

Ore 0:00 – SURF maschile e femminile (primo e secondo turno)

Ore 2:00 – SCHERMA spada maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti)

Ore 2:00 – SCHERMA fioretto femminile ( trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti)

Ore 2:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 2:00 – TIRO A VOLO femminile skeet (qualificazioni)

Ore 2:00 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (qualificazioni)

Ore 2:00 – SKATEBOARDING street maschile (batterie)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY femminile Russia-Italia

Ore 2:10 – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie)

Ore 2:20 – CANOTTAGGIO femminile due senza (ripescaggi)

Ore 2:30 – TIRO A VOLO maschile skeet (qualificazioni)

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale a squadre)

Ore 2:30 – GINNASTICA ARTISTICA feminile (qualificazioni)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Gran Bretagna-Germania

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO maschile doppio (ripescaggi)

Ore 2:40 – CANOTTAGGIO femminile doppio (ripescaggi)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO femminile Australia-Spagna

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Sudafrica-Italia

Ore 3:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 3:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile (group stage)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 3:00 – SOFTBALL Australia-Usa

Ore 3:00 – BASKET maschile Iran-Repubblica Ceca (gironi)

Ore 3:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (quarti di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO -57KG femminili (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO -68KG maschili (ottavi di finale)

Ore 3:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (ripescaggi)

Ore 3:15 – BASKET 3X3 femminile Giappone-Mongolia (gironi)

Ore 3:20 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (ripescaggi)

Ore 3.30 – CANOTTAGGIO maschile otto (batterie)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 400 misti (FINALE)

Ore 3:40 – NUOTO femminile 100 farfalla (semifinali)

Ore 3.45 – BASKET 3X3 femminile Italia-Romania (gironi)

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO femminile otto (batterie)

Ore 3:52 – NUOTO maschile 400 stile libero (FINALE)

Dalle ore 4:00 – TENNIS singolo maschile e femminile (primo turno)

Dalle ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (primo turno)

Ore 4:00 – JUDO -52KG femminile (eliminatorie e quarti di finale)

Ore 4:00 – JUDO -66KG maschile (eliminatorie e quarti di finale)

Ore 4:00 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 4:00 – BOXE maschile e femminile (primo turno)

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-Argentina

Ore 4:12 – NUOTO femminile 400 misti (FINALE)

Ore 4:15 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (FINALE)

Ore 4:30 – PALLANUOTO maschile Ungheria-Grecia

Ore 4:33 – NUOTO maschile 100 metri rana (semifinali)

Ore 4:35 – BASKET3x3 maschile Russia-Belgio (gironi)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Giappone-Cina

Ore 4:45 – NUOTO femminile staffetta 4X100 stile libero (FINALE)

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -61KG, -67KG (gruppo B)

Ore 5:00 – BASKET3x3 maschile Polonia-Serbia (gironi)

Ore 5:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 5:00 – VELA maschile e femminile Laser e Rsx (regate)

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Nuova Zelanda-Argentina

Ore 5:25 – SKATEBOARDING street maschile (FINALE)

Ore 6:00 – CICLISMO femminile su strada (prova in linea)

Ore 6:00 – CANOA maschile C1 (batterie)

Ore 6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (qualificazioni)

Ore 6:40 – BASKET maschile Germania-Italia (gironi)

Ore 6.45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale a squade)

Ore 7:00 – TAEKWONDO maschile -68kg (quarti di finale)

Ore 7:00 – TAEKWONDO femminile -57kg (quarti di finale)

Ore 7:00 – BASKET 3X3 femminile Mongolia-Russia (gironi)

Ore 7:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (secondo turno)

Ore 7:10 – PALLANUOTO maschile Usa-Giappone

Ore 7:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 7:20 – VOLLEY femminile Serbia-Repubblica Dominicana

Ore 7:25 – BASKET3X3 femminile Italia-Cina (gironi)

Ore 7:30 – CANOA femminile k1 (batterie)

Ore 7:30 – SOFTBALL Canada-Giappone

Ore 8:00 – BASKET3X3 maschile Cina-Lettonia (gironi)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE)

Ore 8:10 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (qualificazioni)

Ore 8:17 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali a squadre)

Ore 8:20 – BASKET maschile (gironi)

Ore 8:25 – BASKET3X3 maschile Serbia-Belgio (gironi)

Ore 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (FINALE)

Ore 8:40 – PALLANUOTO maschile Australia-Montenegro

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO A SQUADRE)

Ore 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI -61KG maschile (gruppo A)

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -68kg (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -57 kg (semifinali)

Ore 9:15 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY femminile Cina-Turchia

Ore 9:30 – CALCIO maschile Egitto-Argentina (gironi)

Ore 9:40 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO A SQUADRE)

Dalle ore 10:00 – CALCIO MASCHILE (quattro partite)

Ore 10:00 – BOXE MASCHILE E FEMMINILE (primo turno)

Ore 10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 2)

Ore 10:00 – JUDO femminile -52KG (ripescaggi, semifinali)

Ore 10:00 – JUDO maschile -66KG (ripescaggi, semifinali)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 10:00 – CALCIO maschile Nuova Zelanda-Honduras (gironi)

Ore 10:00 – CALCIO maschile Francia-Sudafrica (gironi)

Ore 10:00 – BOXE femminile peso piuma 48-51 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE femminile welter 64-69 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE maschile pesi medi 69-75 kg (primo turno)

Ore 10:00 – BOXE maschile super massimi +91 kg (secondo turno)

Ore 10:20 – BASKET maschile Australia-Nigeria (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO maschile Brasile-Costa d’Avorio (gironi)

Ore 10:30 – BASKET 3X3 femminile Romania-Usa (gironi)

Ore 10:30 – SCHERMA femminile fioretto (semifinali)

Ore 10:55 – BASKET3X3 femminile Giappone-Francia (gironi)

Ore 11:00 – BADMINTON maschile e femminile singolo (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON maschile e femminile doppio (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON doppio misto (group stage)

Ore 11:08 – JUDO femminile -52kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:20 – PALLANUOTO maschile Serbia-Spagna

Ore 11:28 – JUDO femminile -52kg (FINALE ORO)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile India-Australia

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile (semifinali)

Ore 11:39 – JUDO maschile -66kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:40 – BASKET3X3 maschile Russia-Polonia (gironi)Ore 11:59 – JUDO maschile -66kg (FINALE ORO)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-Argentina

Ore 12:00 – NUOTO femminile 100 metri dorso (batterie)

Ore 12:00 – TAEKWONDO femminile -57KG (ripescaggi)Ore 12:00 – TAEKWONDO maschile -68KG (ripescaggi)

Ore 12:05 – BASKET3X3 maschile Giappone-Olanda (gironi)

Ore 12:20 – NUOTO maschile 200 stile libero (batterie)

Ore 12:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 12:30 – CALCIO maschile Australia-Spagna (gironi)

Ore 12:30 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

Ore 12:40 – VOLLEY femminile Giappone-Kenia

Ore 12:45 – NUOTO femminile 100 metri rana (batterie)

Ore 12:45 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI -67KG maschile (gruppo A)

Ore 12:50 – PALLANUOTO maschile Croazia-Kazakistan

Ore 13:00 – CALCIO maschile Romania-Corea del Sud (gironi)

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (semifinali)

Ore 13:00 – SOFTBALL Italia-Messico

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 13:00 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

Ore 13:05 – NUOTO maschile 100 metri dorso (batterie)

Ore 13:20 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (qualificazioni)

Ore 13:30 – CALCIO maschile Arabia Saudita-Germania (gironi)

Ore 13:30 -TAEKWONDO femminile -57KG (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)

Ore 13:30 – NUOTO femminile 400 metri stile libero (semifinali)

Ore 13:45 – TAEKWONDO maschile -68KG (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Spagna-Nuova Zelanda

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 14:00 – BASKET 3X3 femminile Cina-Francia (gironi)

Ore 14:00 – BASKET maschile Francia-Usa (gironi)

Ore 14:10 – NUOTO maschile 4X100 metri stile libero staffetta (batterie)

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Sudafrica-Olanda

Ore 14:25 – BASKET 3×3 femminile Russia-Usa (gironi)

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -57KG (FINALE ORO)

Ore 14:30 – PALLAMANO femminile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY femminile Brasile-Corea del Sud

Ore 14:45 – TAEKWONDO maschile -68KG (FINALE ORO)

Ore 15:00 – BASKET3x3 maschile Olanda-Cina (gironi)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (primo turno)

Ore 15:25 – BASKET3x3 maschile Lettonia-Giappone (gironi)

Olimpiadi Tokyo 2021: diretta tv e streaming

Le Olimpiadi, come di consueto, avranno una copertura televisiva, dall’1:00 alle 16:00 grazie a Rai due. Lo streaming di ogni evento è garantito integralmente dal servizio Discovery plus, disponibile solo a pagamento.

