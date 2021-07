Olimpiadi Tokyo 2020: fantastico Dell’Aquila, è oro nel taekwondo

Il ventenne di Mesagne batte il tunisino Jendoubi in rimonta nella finale per il metallo più prezioso. è il secondo oro olimpico nove anni dopo Carlo Molfetta.

Due persone così diverse, Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila. Quando il primo vinceva l’oro nella finale contro il gaboniano Anthony Obame, Vito aveva dodici anni e praticava taekwondo da quattro anni.

Oggi, a distanza di nove anni, questo ragazzo di vent’anni, originario di Mesagne, proprio come Molfetta, ha riscritto la storia del taekwondo italiano e ha portato in dote la prima medaglia d’oro che fa da paio con l’argento conquistato da Samele nella sciabola maschile.

Un risultato straordinario, che è stato conquistato contro un avversario ostico, il tunisino Jendoubi ,capace di eliminare la testa di serie numero uno e favorito d’obbligo per l’oro, il coreano Jun Jang.

La cronaca

Nonostante il cammino intonso che lo ha portato fino alla finale, -dove ha battuto, nell’ordine, il campione d’Europa in carica Salim per 26-13, il thailandese Awekwiharee per 37-17 e in semifinale l’argentino Guzman per 29-10-, per Dell’Aquila comincia subito in salita il cammino verso la medaglia d’oro contro il forte nordafricano, che lo mette subito sotto per 5-0, al quale Vito risponde con un break di 8-4, che tuttavia lascia Jendoubi in vantaggio per 9-8 a fine secondo round.

Nell’ultima ripresa, il pugliese prosegue nella sua rimonta che gli permette di arrivare fino al 12-16 che ci porta -e lo porta-, sull’Olimpo, lì dove solo i grandi meritano di stare Da oggi, tra quei grandi che hanno riscritto la storia delle Olmpiadi, spicca anche il suo nome: Vito Dell’Aquila, 20 anni, di Mesagne (BR).

Bisogna ricordarselo bene, perché, se ora ha riscritto un pezzo di Storia, quella con la S maiuscola, un domani potrebbe riscrivere la Leggenda, quella con la L maiuscola.

Migliori Bookmakers AAMS