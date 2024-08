Olimpiadi Parigi 2024: l’Italia fa 40!

Olimpiadi Parigi 2024, l’Italia chiude a quota 40 eguagliando il record di Tokyo. Splendide le ragazze del volley femminile, che schiacciano gli USA 3-0 (25-18; 25-20; 25-17) e conquistano il primo oro azzurro nella storia di questa disciplina. Amarezza per il pentathlon, dove Elena Micheli, straripante ieri in semifinale, si piazza qunta.

L’Italia fa 40! Grazie al meraviglioso oro conquistato dalle ragazze del volley femminile, la spedizione azzurra aggiorna il medagliere nell’ultima giornata delle Olimpiadi Parigi 2024, ed eguaglia lo storico record stabilito a Tokyo tre anni or sono.

Splendide le ragazze di Velasco, che dopo aver inflitto un 3-0 a Serbia e Turchia nei precedenti turni eliminatori, regolano con lo stesso punteggio le statunitensi, in una partita dominata dall’inizio alla fine. Per il volley italiano si tratta del primo successo a cinque cerchi, che testimonia la definitiva consacrazione di un movimento incapace fino ad oggi, almeno in ambito femminile, di superare i quarti di finale (la prima partecipazione dell’Italia femminile data a Sidney 2000).

La rivincita del “filosofo” di La Plata

Ma quest’oro non è importante solo per la storia del volley femminile, quanto per la storia professionale di Julio Velasco, il “filosofo” di La Plata, che ha ereditato la gestione Mazzanti dopo un Europeo fallimentare, e ha condotto queste ragazze, in pochi mesi, alla vittoria di una VNL e dell’oro olimpico odierno.

Lui che l’oro olimpico l’aveva visto sfumare ad Atlanta 1996, quando alla guida della denominata “generazione di fenomeni” non riuscì a completare il capolavoro iniziato sette anni prima, che avrebbe portato in dote tre titoli Europei e due Mondiali. L’oro olimpico, il frutto proibito dell’Italvolley e dello stesso Velasco, dà oggi alla spedizione azzurra in terra d’Oltralpe il dolcissimo sapore di un record che si ripete.

Amarezza Micheli nel pentathlon

Resta un dolce controbilanciato dall’amarezza che lascia in bocca il quinto posto di Elena Micheli. La pentatleta romana, che ieri aveva dominato per lunghi tratti le semifinali, ha pagato nuovamente troppe indecisioni al tiro, che l’hanno spinta giù dal podio a cinque cerchi.

Un vero peccato per l’Italia che aveva cominciato a sperare di poter addirittura superare quota 40 medaglie, dopo la gragnuola di allori conquistata venerdì scorso. Arrivederci a Los Angeles tra quattro anni, dove il sogno sarà migliorare questo record.

