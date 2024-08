Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di medaglie per l’Italia

Olimpiadi Parigi 2024, pioggia di medaglie italiane nella terz’ultima giornata di gare. Sono ben sei i metalli conquistati dagli atleti azzurri, con risultati eccezionali nell’atletica, che saluta l’argento nei 10000 metri piani di Nadia Battocletti e il bronzo di Diaz nel salto triplo. Il record di 40 medaglie resta nel mirino.

Giornata storica per la spedizione italiana alle Olimpiadi Parigi 2024: gli atleti azzurri si sono aggiudicati ben sei medaglie, un oro, un argento e quattro bronzi, portandone a 38 il computo complessivo 8 (v’è da considerare la medaglia ancora “virtuale” del volley femminile).

I risultati più sorprendenti sono giunti dall’atletica, dove Nadia Battocletti ha rinverdito lo sterile (per i colori azzurri) terreno dei 10.000 metri piani conquistando un argento dietro la kenyota Beatrice Chebet.

Un bronzo è invece giunto dal salto triplo, dove Andy Diaz ha chiuso al terzo posto, con una misura di 17.64 m, dietro al portoghese Pichado (17.84) e allo spagnolo Fortun (17.86).

L’oro di giornata arriva dal ciclismo su pista, dove la coppia composta da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini ha trionfato davanti alle inglesi Evans e Barker e alle olandesi Van der Duin-Van Belle.

Fa storia anche il bronzo conquistato da Sofia Raffaeli nel concorso all around di ginnastica ritmica. Prima d’ora, l’Italia si era aggiudicata un argento e due bronzi, ma solo nelle prove a squadre.

Arriva poi un bronzo dal sollevamento pesi categoria 89 kg. Ad aggiudicarselo Antonino Pizzolato, che ha totalizzato un peso complessivo di 384 kg, piazzandosi dietro al bulgaro Karlos Nasar e al colombiano Yeison Lopez.

Bronzo anche nel taekwondo, categoria 80 kg, con Simone Alessio che ha sconfitto nella finalina l’americano Carl Nickolas. Lasciano un po’ di amaro in bocca il quarto posto dell’Italvolley maschile, che dopo essere uscita contro la Francia in semifinale ha pagato dazio anche agli USA, il quarto posto della Pellecani, dal trampolino 10 metri e il quarto posto della 4X100 maschile, formata da Jacobs, Tortu, Melluzzo e Patta, campione olimpica a Tokyo 2021.

Quarto anche il lucano Domenico Acerenza nel nuoto in acque libere (10 km). Le ambizioni di medaglia azzurre non sono finite: già detto del podio sicuro delle ragazze dell’Italvolley, oggi scendono in pista Yeman Crippa, attualmente impegnato nella maratona maschile e Tamberi che, seppure acciaccato, resta il campione olimpico del salto in alto.

Occhi nuovamente sul ciclismo su pista, dove la coppia Consonni-Viviani proverà a dire la sua nella madison maschile. Anche il pentathlon femminile, dove è impegnata Alice Sotero, può regalarci una medaglia.

Insomma, l’obiettivo 40 medaglie resta difficile, ma sicuramente non impossibile.

