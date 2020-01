NBA 2019/20 Risultati 26 Gennaio: si è giocato nel segno di Kobe Bryant

Una serata triste e sconvolta per la scomparsa di Kobe Bryant e della figlia ha fatto da cornice a questo turno di NBA. In un primo momento si è pensato ad un rinvio del turno, ma alla fine si è deciso di giocare lo stesso e le 16 squadre scese in campo stanotte lo hanno fatto onorando Kobe.

Nel primo anticipo, i Nuggets hanno avuto la meglio sui Rockets per 117-110. La partita si è aperta con un minuto di silenzio per Mamba: la notizia della sua morte infatti, è giunta pochi minuti prima che la sfida prendesse il via. Sul campo le due squadre hanno dato vita ad una partita interessante che ha avuto come suoi principali protagonisti Jokic e Westbrook. Il centro dei Nuggets ha chiuso con una tripla doppia da 24 punti, 11 assist e 12 rimbalzi; il play di Houston invece, ha chiuso con 32 punti realizzati

I Raptors hanno espugnato il campo degli Spurs, andando a vincere per 106-110. E’ stato emozionante il ricordo di Kobe, avvenuto lasciando scorrere i 24 secondi dei primi due possessi (uno per parte). Sul parquet, San Antonio sottotono con White e DeRozan che hanno fatto registrare 14 punti a testa. Dall’altro lato, grandissima prova per Siakam, che ha chiuso con 35 punti a referto.

Successo dei Grizzlies contro i Suns per 114-109. Anche qui, come in tutti gli altri match si è voluto ricordare Kobe con la violazione dei 24 secondi e quella degli 8 secondi. Tra le fila di Memphis, ottima partita di Ja Morant, che ha realizzato 23 punti. Per i Suns invece, non è bastato un Devin Booker da 36 punti per ribaltare la situazione.

Vittoria esterna per i Clippers contro i Magic per 97-112. In attesa dell’emozionante sfida del derby di Los Angeles, che si giocherà tra martedi e mercoledi notte nel ricordo di Kobe, i Clippers hanno risolto il problema Magic. Gran parte del merito per il successo va attribuito a Kawhi Leonard, andato in doppia cifra di punti e rimbalzi rispettivamente con 31 e 14. Per i Magic, il miglior score personale lo ha fatto registrare Carter Williams con 15 punti.

Gli Hawks hanno asfaltato gli Wizards tra le mura amiche per 152-133. Successo nel segno di Trae Young, mvp della gara con 45 punti e 14 assist: una prestazione davvero mostruosa. A questa ha risposto con una prestazione altrettanto impressionante, Bradley Beal, capace di mettere a segno 40 punti.

Il derby di New York se lo sono aggiudicati i Knicks per 110-97. Randle e Morris hanno steso i Nets, firmando 43 punti in due. In particolare, 22 punti e 15 rimbalzi per Randle; 21 punti per Morris. Tra le fila dei Nets brilla solo Dinwiddie, mettendo a segno 23 punti. Assente Irving, che non se l’è sentita di giocare dopo aver appreso la notizia della morte di Kobe.

La sorpresa di giornata è arrivata da New Orleans, con i Pelicans che hanno battuto i Celtics per 123-108. Holiday e Williamson hanno impartito una dura lezione a Boston, mettendo a segno 25 e 21 punti. Ai Celtics non è bastato un super Kemba Walker da 35 punti.

Infine, chiudiamo con il successo dei Blazers sui Pacers per 139-129. Prova incredibile ed incontenibile per Lillard, che ha chiuso con 50 punti e 15 assist. Oltre a lui grande gara anche per McCollum con 28 punti a referto. Per i Pacers, tripla doppia di Sabonis con 27 punti, 11 assist e 14 rimbalzi.

Di seguito i risultati della notte:

DENVER NUGGETS (32-14) @ HOUSTON ROCKETS (28-17) 117-110

SAN ANTONIO SPURS (20-25) @ TORONTO RAPTORS (32-14) 106-110

MEMPHIS GRIZZLIES (22-24) @ PHOENIX SUNS (19-27) 114-109

ORLANDO MAGIC (21-26) @ LOS ANGELES CLIPPERS (33-14) 97-112

ATLANTA HAWKS (12-35) @ WASHINGTON WIZARDS (15-30) 152-133

NEW YORK KNICKS (13-34) @ BROOKLYN NETS (19-26) 110-97

NEW ORLEANS PELICANS (18-29) @ BOSTON CELTICS (30-15) 123-108

PORTLAND TRAIL BLAZERS (20-27) @ INDIANA PACERS (30-17) 139-129

*Tra parentesi le serie delle squadre

