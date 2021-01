Napoli: sogno Allegri con addio Gattuso

Gennaro Gattuso potrebbe dire addio al Napoli molto prima del previsto. I tifosi invocano a gran voce il nome di Massimiliano Allegri.

All’indomani della sconfitta di Verona contro i gialloblu di Ivan Juric, che ha fatto seguito alla disfatta di mercoledì in Supercoppa contro la Juventus di Andrea Pirlo, il Napoli di Gennaro Gattuso raccoglie i cocci di una settimana finita male e guarda già alla delicata sfida di Coppa Italia contro lo Spezia di Vincenzo Italiano in programma giovedì sera alle 21:00.

Proprio la sfida contro i liguri potrà dire molto sul futuro del tecnico calabrese degli azzurri che, in attesa di capire se il suo contratto verrà rinnovato o meno, ha l’obbligo di fare bene almeno in coppa nazionale visto che il rendimento in campionato è perennemente in oscillazione tra grandi prestazioni e debacle inspiegabili.

Massimilano Allegri piace ai tifosi del Napoli che lo vorrebbero al posto di Gennaro Gattuso.

Infatti se le tre vittorie consecutive contro Udinese, Empoli e Fiorentina avevano fatto vedere un Napoli grintoso e mai arrendevole, le sconfitte contro Juventus e Verona hanno invece mostrato una squadra incapace di dare continuità ai propri risultati. Contro i bianconeri, eccezion fatta per il rigore sbagliato da Insigne che avrebbe potuto cambiare il finale di partita, i partenopei non sono stati in grado di creare pericoli alla porta di Szczesny e quindi di rimontare l’iniziale vantaggio di Ronaldo.

E anche contro gli scaligeri, una volta sotto nel punteggio, è mancato quel mordente che una grande squadra dovrebbe avere in situazioni di svantaggio. Ora lungi da noi parlare di crisi o di un Gattuso vicino all’esonero, ma forse sarebbe il caso di valutare con più attenzione la posizione dell’ex allenatore del Milan. I tifosi gli vogliono bene e gli sono grati per quanto fatto, ma ora vogliono che il Napoli sia guidato da un top allenatore che possa davvero fare la differenza. I principali indiziati, in tal senso, sono Massimiliano Allegri e Rafa Benitez, con il primo che piace di più rispetto al secondo.

