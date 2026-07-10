Napoli sfodera il piano segreto: Una difesa di 6 metri che spaventa la Serie A

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Il calciomercato del Napoli delinea una strategia chiarissima: centimetri, muscoli e tanta fisicità per il reparto offensivo. Con gli ultimi innesti e i nomi finiti nel mirino della dirigenza azzurra, la squadra si prepara a schierare un attacco composto da veri e propri giganti. Sommando le altezze delle principali opzioni offensive a disposizione, si sfiora la quota record di 6 metri d’altezza complessivi.

Una scelta tattica precisa, che punta a dominare le aree di rigore avversarie sia nel gioco aereo sia nella protezione del pallone.

I tre pilastri d’area di rigore: i profili nel mirino

Il nuovo assetto offensivo azzurro ruota attorno a tre profili fisici di grandissimo impatto, capaci di mutare radicalmente il modo di attaccare della squadra:

Lorenzo Lucca: Con i suoi 201 centimetri , l’attaccante italiano rappresenta la torre assoluta del reparto. La sua struttura fisica lo rende un bersaglio ideale per i cross dalle fasce e una risorsa fondamentale per ripulire i palloni alti.

Con i suoi , l’attaccante italiano rappresenta la torre assoluta del reparto. La sua struttura fisica lo rende un bersaglio ideale per i cross dalle fasce e una risorsa fondamentale per ripulire i palloni alti. Romelu Lukaku: Il belga ( 191 cm per oltre 90 kg) garantisce non solo altezza, ma soprattutto una potenza fisica devastante nello scontro diretto con i difensori centrali e nel gioco di sponda per i compagni.

Il belga ( per oltre 90 kg) garantisce non solo altezza, ma soprattutto una potenza fisica devastante nello scontro diretto con i difensori centrali e nel gioco di sponda per i compagni. Rasmus Hojlund: Il danese (191 cm) completa il tris dei pesi massimi. Nonostante la statura imponente, abbina ai centimetri una notevole velocità in progressione negli spazi aperti.

Come cambia la mappa tattica

Questo restyling della rosa sposta l’asse del gioco del Napoli su binari molto precisi. Le novità principali riguardano tre aspetti del gioco:

Sviluppo sulle corsie esterne: La presenza di saltatori di questo calibro costringerà gli esterni e i terzini a una produzione continua di traversoni verso il centro dell’area. Soluzioni sui calci piazzati: Con quasi sei metri di altezza distribuiti su tre soli giocatori, i calci d’angolo e le punizioni a favore diventano un fattore d’attacco primario. Variante tattica sul lungo: La capacità di questi attaccanti di ripulire i lanci lunghi dalle retrovie permette alla squadra di scavalcare il pressing avversario senza dover per forza iniziare l’azione dal basso.

Il Napoli si candida così a diventare una delle squadre più fisiche e difficili da arginare nei duelli aerei di tutto il campionato.