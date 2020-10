Napoli-Sassuolo Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 01-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Sassuolo, sfida valevole per la 6° giornata di campionato in Serie A, in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio San Paolo.

Messa in archivio la convincente vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, il Napoli di Gennaro Gattuso si appresta ad aprire i cancelli del San Paolo al sorprendente Sassuolo di Roberto De Zerbi che, in coabitazione proprio con i partenopei, occupa attualmente il secondo posto in classifica a -2 dal Milan di Stefano Pioli. Quella di domenica pomeriggio sarà quindi sfida interessantissima tra due delle squadre più in forma del momento.

Napoli-Sassuolo, 6° giornata di Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Sassuolo

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe optare per il suo consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Zielinski con Politano, Mertens e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Anche De Zerbi dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1. Consigli quindi in porta con, a fargli da schermo, Müldür, Chiriches, G. Ferrari e Kyriakopoulos. Centrocampo a due con Obiang e Locatelli, mentre Berardi, Raspadori e Djuricic sulla trequarti saranno il supporto dell’unico perno offensivo, Caputo.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.

Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV e streaming

Napoli-Sassuolo sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 253. Via streaming invece, il match tra azzurri e neroverdi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sassuolo

La radiocronaca di Napoli-Sassuolo sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Sassuolo sono complessivamente 15 (14 in Serie A, 1 in Coppa Italia) con un bilancio che sorride largamente agli azzurri che guidano la contesa con 9 vittorie a fronte dell’unica affermazione neroverde datata 23 agosto 2015 (Sassuolo-Napoli 2-1). 5 i pareggi. 26 i gol segnati dai partenopei, 11 quelli messi a referto dagli emiliani. L’ultima sfida tra le due formazioni, nonché l’ultima tra le mura del San Paolo, risale al 25 luglio scorso quando gli uomini di Gattuso sconfissero per 2-0 quelli di De Zerbi. Nelle 8 sfide giocate in terra campana contro il Sassuolo, il Napoli ha vinto 6 volte, non riuscendo ad ottenere i tre punti solo in due occasioni: nel 2013-2014 (Napoli-Sassuolo 1-1 il 23-09-2013) e nel 2016-2017 (Napoli-Sassuolo 1-1 il 28-11-2016).

