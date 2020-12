Napoli-Sampdoria Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 13-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Sampdoria, sfida in programma domenica alle 15:00, valevole per l’11° giornata di campionato in Serie A. Il match tra partenopei e blucerchiati sarà il primo di campionato nel rinominato Stadio Diego Armando Maradona.

Messo in archivio il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League e in attesa del sorteggio di lunedì, il Napoli di Gennaro Gattuso pone la testa al campionato e apre i cancelli del suo stadio, il rinominato Diego Armando Maradona, alla Sampdoria di Claudio Ranieri. I partenopei sono reduci da due 4-0 consecutivi contro Roma e Crotone, mentre i doriani hanno raccolto appena un punto nelle ultime 3 partite. I campani vogliono portare avanti la loro serie positiva per mantenersi in scia di Inter e Milan, mentre i blucerchiati puntano a riattaccare la corrente dopo i passi falsi delle ultime giornate.

Napoli-Sampdoria, 11° giornata di Serie A 13-12-2020.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Sampdoria

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con l’ormai classico 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Ranieri dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-4-2. Audero quindi in porta con, a fargli da schermo, Ferrari, Yoshida, Tonelli e Augello. Centrocampo a quattro con Candreva, Thorsby, Ekdal e Jankto. In attacco la coppia formata da Ramirez e Quagliarella.

Probabili formazioni Napoli-Sampdoria

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Sampdoria (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Come vedere Napoli-Sampdoria in diretta TV e streaming

Napoli-Sampdoria sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Via streaming invece, il match tra campani e liguri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Sampdoria

La radiocronaca di Napoli-Sampdoria sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Sampdoria sono complessivamente 124 (106 in Serie A, 12 in Coppa Italia e 6 in Serie B) con un bilancio che sorride largamente ai partenopei che guidano la contesa con 49 vittorie a fronte delle 34 dei blucerchiati, 41 i pareggi. 154 i gol segnati dagli azzurri, 142 quelli messi a referto dai doriani.

L’ultimo precedente in generale risale al 2-4 di Marassi del 3 febbraio scorso. L’ultima volta in Campania è datata invece 14 settembre 2019: Napoli-Sampdoria 2-0. Gli azzurri hanno vinto gli ultimi 4 incontri casalinghi contro i genovesi che non vincono in trasferta addirittura dal 19 aprile 1998 (0-2). L’ultimo pareggio in terra napoletana, che poi è anche l’ultimo in generale, risale infine al 2-2 del 30 agosto 2015.

