Video Gol Highlights Crotone-Napoli 0-4: sintesi 6-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Crotone-Napoli 0-4, 10° Giornata Serie A: la sblocca Insigne, espulso Petriccione grazie al Var, raddoppia Lozano, tris di Demme, poker di Petagna

Tutto abbastanza facile per il Napoli, che batte il Crotone allo Stadio Scida di Crotone nel posticipo pomeridiano della decima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per i partenopei, che rimangono al secondo posto in classifica, tenendo conto sempre della penalità, mentre i pitagorici registrano la terza sconfitta consecutiva, che significa sempre ultimo posto.

La sintesi di Crotone-Napoli 0-4, 10° Giornata Serie A

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma con lentezza, mentre i padroni di casa provano a pressare con aggressività, risultando poco compatti in difesa, tanto da lasciare tanti spazi.

Sembra la serata giusta per Petagna, che però prima la spara in curva e poi decide di regalare una grande gioia a Cordaz tirando centrale tutto solo senza marcatura.

Ma il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 31′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Insigne, che lascia partire il suo solito destro a giro, imparabile per il portiere.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Vulic, che nel finale obbliga Ospina alla grande risposta.

Il secondo tempo non potrebbe aprirsi meglio per gli ospiti, visto che al 49′ minuto viene espulso Petriccione per un brutto fallo su Demme, con intervento decisivo del Var, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica.

Con l’uomo in più diventa tutto fin troppo facile per gli ospiti, che gestiscono con qualità il vantaggio, addormentano il ritmo di un gioco mai chissà quanto elevato e, soprattutto, non lesinando a rendersi pericolosi in attacco.

Infatti, al 58′ minuto gli ospiti trovano il gol del raddoppio con Lozano, che si trasforma in Callejon, quindi bravissimo a tagliare verso l’interno del campo sul solito assist a rientrare di Insigne.

Il secondo gol taglia le gambe ai padroni di casa, così gli ospiti ne approfittano per dominare in lungo ed in largo, calando anche il tris al 76′ minuto con un bel destro da fuori area di Demme, che completa una bella azione corale iniziata con il recupero palla di Bakayoko, continuata con Lozano e assistita da Mertens.

Nel finale è pura accademia per gli ospiti, visto che i padroni di casa sono sfiduciati, senza forza di volontà e senza qualità di fronte ad avversari fin troppo superiori, come dimostra l’azione del poker al 91′ minuto di Petagna, su assist di Mertens.

Video Gol Highlights di Crotone-Napoli 0-4, 10° Giornata Serie A

Il tabellino di Crotone-Napoli 0-4, 10° Giornata Serie A

CROTONE-NAPOLI 0-4

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (41′ st Henrique), Benali (36′ Vulic), Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy (41′ st Dragus). All.: Stroppa. A disp.: Festa, Golemic, Magallan, Djidji, Crociata, Roja, Zanellato, Riviere, Siligardi.. All. Stroppa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (38′ st Maksimovic), Mario Rui; Bakayoko (33′ st Lobotka), Demme: Zielinski (24′ st Mertens), Insigne (33′ st Elmas), Lozano (33′ st Politano); Petagna. A disp.: Meret, Contini, Goulam, Ruiz, Llorente. All. Gattuso

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 31′ Insigne, 13′ st Lozano, 31′ st Demme, 46′ st Petagna (N)

Ammoniti: Koulibaly, Lobotka, Politano (N), Cuomo, Pereira, Reca (C)

Espulsi: Petriccione (C)

