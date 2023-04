Napoli-Salernitana, Spalletti: “Domani partita da vincere, al di là di quello che succede a Milano. Non rispondo a provocazioni di altri allenatori”

Alla vigilia del match tra Napoli e Salernitana, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.

Il giorno che tutti i tifosi aspettavano da trentatré anni potrebbe arrivare già domani. Il Napoli potrebbe agguantare lo scudetto, con ben sei giornate d’anticipo. Il tutto, però, sarà possibile solo in caso di vittoria con la Salernitana ma soprattutto aspettando buone notizie dal lunch match tra Inter e Lazio. I biancocelesti non devono vincere per permettere al Napoli di tagliare il traguardo.

La città è in fibrillazione aspetta questo solo per poter esplodere in una gioia ed in un urlo immenso. La partita di domani che, essendo un derby già di per sé molto sentito, potrebbe significare molto. Per Luciano Spalletti è solamente una partita da vincere assolutamente, ancora prima di fare ulteriori conti ed attendere il risultato di Milano.

La partita è già stata oggetto di polemiche da parte dei granata, in seguito allo spostamento da sabato a domenica. A criticare questa scelta è stata anche il tecnico biancoceleste, nonché ex azzurro, Sarri ammettendo di voler guastare la festa al Napoli. Spalletti ha ammesso di non voler cadere in queste provocazioni e che il rinvio della partita è giustificato da motivi di ordine pubblico.

Mancano ancora altri due punti per poter vincere ed il Napoli deve assolutamente farlo. La città merita il trionfo dopo tanti anni di campionati ottimi ma che non sono andati mai oltre il secondo posto. L’amarezza di Firenze del 2018 è ancora molto viva e, finalmente, i tifosi avranno la loro possibilità di riscatto.

Lo stesso Spalletti si definisce molto emozionato per lo scudetto vinto. Si tratta di un passo importante in una città definita folle, energica e che dà il tutto per la propria squadra. Il Napoli è come un ciclista che deve fare lo sprint finale verso il traguardo ma non singolarmente, ma con l’intera squadra. I giocatori sono pronti e la squadra vuole dare il massimo per continuare a regalare emozioni.