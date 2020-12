Napoli-Real Sociedad Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 10-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Real Sociedad sfida, in programma giovedì alle 18:55, valevole per la 6° e ultima giornata del girone F di Europa League.

Le due vittorie consecutive, entrambe per 4-0, ottenute in campionato contro Roma e Crotone, hanno fatto vedere un Napoli grintoso e volenteroso capace di annichilire i propri avversari con un gioco fluido e cinico che fa ben sperare in vista della sfida di giovedì sera contro gli spagnoli della Real Sociedad che giungono al Diego Armando Maradona di Napoli dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Rijeka in Europa League e Alaves in Liga.

Il match di dopodomani, in programma alle 18:55, vale tantissimo per entrambe le formazioni chiamate necessariamente alla vittoria per continuare il proprio percorso in Europa League. Supponendo infatti il comodo successo dell’AZ Alkmaar contro il Rijeka, una tra azzurri e biancoblu resterà fuori dalla competizione. L’importanza dell’appuntamento sta tutta qui quindi perché sebbene i cammini in campionato dei due gruppi vadano più che bene (il Napoli è terzo in Serie A, mentre la Real Sociedad è seconda nella Liga), uscire così presto dall’Europa non è contemplato.

Napoli-Real Sociedad, 6° giornata girone F Europa League.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Real Sociedad

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe optare per un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

La Real Sociedad dovrebbe invece presentarsi con un classico 4-4-2. Moya quindi in porta con, a fargli da schermo, Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Monreal. Centrocampo a quattro con Portu, Guevara, Merino e Silva. In attacco la coppia formata da Willian José e Isak.

Probabili formazioni Napoli-Real Sociedad

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Real Sociedad (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Silva; Willian José, Isak.

Come vedere Napoli-Real Sociedad in diretta TV e streaming

Napoli-Real Sociedad sarà visibile, a partire dalle 18:55, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport ed in chiaro su TV8. Via streaming invece, il match tra partenopei e spagnoli sarà visibile mediante gli appositivi servizi offerti da Sky Go e Now Tv e tramite collegamento al sito internet di TV8.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Real Sociedad

La radiocronaca di Napoli-Real Sociedad sarà disponibile, a partire dalle 18:55, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

L’ultimo, nonché unico precedente tra Napoli e Real Sociedad è quello della gara d’andata terminata 1 a 0 in favore degli azzurri grazie ad un gol di Matteo Politano.

