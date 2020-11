Video Gol Highlights Napoli Roma 4-0 e Sintesi 29-11-2020

Video Gol e Highlights di Napoli Roma 4-0: il Napoli di Gattuso cala il Poker alla Roma di Fonseca e ritrova la vittoria in casa dopo le due sconfitte consecutive rimediate al San Paolo contro Sassuolo e Milan

Lo scontro diretto del San Paolo, big match della 9° Giornata di Serie A, va al Napoli che batte nettamente una Roma mai in partita per 4 a 0 con i gol di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Con questa vittoria il Napoli aggancia Roma e Juventus a quota 17 punti in classifica al quarto posto.

Davanti ci sono Inter e Sassuolo appaiate 18 punti ed il Milan capolista a +6 con 23 punti che allunga grazie alla vittoria contro la Fiorentina.

La Roma di Fonseca dopo 3 vittorie consecutive subisce la prima sconfitta sul campo nel campionato di Serie A 2020-2021 (la prima contro il Verona era stata per 3 a 0 a tavolino alla prima giornata).

I giallorossi oggi hanno giocato davvero una brutta partita e non sono riusciti a tenere testa ad un Napoli sceso in campo molto determinato a fare risultato e punti dopo i due passi falsi fatti in casa nelle precedenti giornate contro Sassuolo (0-2) e Milan (1-3).

Il Napoli si conferma bestia nera per la Roma che nelle ultime 8 partite giocate contro i partenopei ha raccolto solo 1 vittoria e 2 pareggi mentre 5 sono state le sconfitte con quella di questa sera.

Sintesi di Napoli Roma 4-0:

Cronaca 2° Tempo

90’ – Finisce la partita senza recupero: il Napoli travolge la Roma per 4-0 andando a segno con Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Gli azzurri agganciano al quarto posto i giallorossi e la Juventus a quota 17. Primo ko sul campo per la Roma.

86′ – GOL NAPOLI! 4-0! Politano s’incunea con bravura nel cuore dell’area giallorossa e va a segno dopo avere eluso anche Mirante in uscita.

83′ – Doppia sostituzione per il Napoli: Gattuso manda in campo Lobotka e Petagna rispettivamente al posto di Demme e Mertens.

81′ – GOL NAPOLI! 3-0! Mertens ribadisce in rete da pochi passi una conclusione di Elmas respinta in qualche modo da Mirante.

79′ – Quarto cambio nella Roma: Mayoral sostituisce Pellegrini.

78′ – Secondo cambio nel Napoli: Elmas rileva Zielinski.

77′ – Ammonito Cristante per una trattenuta a centrocampo su Insigne.

74′ – Occasione Roma: un tentativo di Perez da buona posizione si spegne sul fondo complice una deviazione.

72′ – Pellegrini ci prova, senza fortuna, dalla distanza: pallone alto.

71′ – Terzo cambio nella Roma: Dzeko, non al meglio, lascia il posto a Perez.

69′ – Undicesimo calcio d’angolo per i padroni di casa.

67′ – Primo cambio nel Napoli: esce Lozano ed entra Politano.

64′ – GOL NAPOLI! 2-0! Gli azzurri raddoppiano con Fabian Ruiz che servito da Mertens sorprende Mirante con un rasoterra da fuori area.

63′ – Segnalata una posizione irregolare di Mkhitaryan.

60′ – Meret controlla senza problemi un debole tentativo a rete di Dzeko. Ospiti più intraprendenti in questo avvio di ripresa.

59′ – Secondo calcio d’angolo per i giallorossi.

56′ – Un tentativo da fuori area di Zielinski è respinto da Cristante appostato sulla traiettoria.

55′ – Primo tiro dalla bandierina per la Roma.

52′ – Gioco fermo per soccorrere Mertens rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Karsdorp.

50′ – Calcio d’angolo numero 10 per gli azzurri. La Roma non ne ha ancora battuti.

49′ – Grande azione del Napoli: Mirante devia in angolo una conclusione di Lozano da posizione piuttosto defilata.

46′ – Inizia la ripresa. C’è una variazione nella Roma. Nell’intervallo Fonseca ha provveduto a sostituire Veretout infortunato con Villar.

Cronaca 1° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo: Napoli-Roma 1-0, decide, per il momento, una rete di Insigne.

46′ – Segnalata una posizione irregolare di Mertens.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

43′ – Napoli pericoloso: Mirante si oppone con bravura ad una conclusione da distanza ravvicinata di Mertens ottimamente servito in area da Zielinski.

41′ – Ottavo corner per il Napoli. Ci sono problemi anche per Veretout che per il momento resta in campo.

37′ – Cambio forzato per la Roma: Juan Jesus prende il posto di Mancini infortunato.

35′ – Settimo corner per il Napoli generato da una conclusione deviata di Lozano.

33′ – Occasione Roma: Cristante, sugli sviluppi di una sponda di Ibanez, non riesce a centro area ad inquadrare il bersaglio.

32′ – Ammonito Di Lorenzo per gioco scorretto su Mkhitaryan.

31′ – GOL NAPOLI! Insigne porta in vantaggio gli azzurri andando a segno su punizione. Terza rete per l’attaccante che ha in seguito omaggiato la memoria di Maradona con un bacio alla maglia dedicata al Pibe de Oro.

29′ – Ammonito Ibanez per gioco scorretto su Mertens all’ingresso dell’area di rigore.

27′ – Sesto calcio d’angolo per gli azzurri: dalla bandierina va ancora una volta Mertens.

26′ – Quinto tiro dalla bandierina per il Napoli.

23′ – Quarto corner per i padroni di casa che continuano a premere.

22′ – Terzo calcio d’angolo per la compagine di Gattuso.

20′ – Occasione per il Napoli: Zielinski conclude debolmente a rete da buona posizione consentendo a Mirante una facile presa.

19′ – Il Napoli guadagna due tiri dalla bandierina in rapida successione.

17′ – Il Napoli fa registrare in questa fase una marcata supremazia a livello territoriale.

14′ – I padroni di casa si ripropongono con una certa pericolosità in avanti con una deviazione sotto misura di poco a lato di Insigne sugli sviluppi di un traversone basso dalla sinistra proposto da Mario Rui.

12′ – Opportunità per il Napoli: Mertens, servito dalla destra da Lozano, non riesce di prima intenzione ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Mirante.

10′ – Il gioco si ferma per ricordare Diego Maradona.

8′ – Mirante sicuro in presa alta su una punizione battuta dalla trequarti di sinistra da Mario Rui.

4′ – Un tocco in profondità di Fabian Ruiz si rivela irraggiungibile per Insigne.

3′ – Il primo tentativo a rete è della Roma: termina alta una conclusione di Pedro dal limite dell’area.

Video Gol Highlights di Napoli Roma 4-0:

Tabellino di Napoli Roma 3-0:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (83′ Lobotka); Lozano (66′ Politano), Zielinski (77′ Elmas), Insigne; Mertens (83′ Petagna).

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini (37′ Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (78′ Borja Mayoral), Veretout (46′ Villar), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (71′ Perez).

MARCATORI: 30′ Insigne (N), 64′ Fabian (N), 81′ Mertens (N), 87′ Politano (N)

AMMONITI: Ibanez (R), Di Lorenzo (N), Cristante (R)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS