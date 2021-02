Napoli, Lozano out un mese, Ospina 2 settimane

Brutte notizie in casa Napoli: Hirving Lozano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro che lo terrà fuori almeno un mese. Fuori per due settimane anche Ospina che ha invece riportato una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra.

Se da un lato c’è una vittoria sulla Juventus che ha riportato un po’ di serenità e fiducia in casa Napoli, dall’altro c’è amarezza per l’infortunio occorso ad Hirving Lozano proprio in occasione della sfida coi bianconeri. Il messicano infatti, rimasto eroicamente in campo nei minuti finali del match di sabato pomeriggio nonostante l’evidente problema fisico, ha riportato, stando a quanto comunicato dal club poche ore fa, una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro che lo terrà quasi sicuramente lontano dai campi per almeno un mese.

Napoli, brutte notizie per Gattuso: si fanno male Lozano ed Ospina.

Una brutta mazzata per Gennaro Gattuso che, in vista del doppio match di Europa League col Granada e di quelli di Serie A con Atalanta, Benevento, Sassuolo, Bologna e Milan, dovrà rinunciare al suo uomo più in forma capace di segnare fin qui 9 gol in 21 partite di campionato. Per il tecnico calabrese degli azzurri si allunga la lista degli indisponibili al cui interno, oltre a Lozano, Koulibaly, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Demme e Mertens, finisce anche David Ospina che, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. Per il colombiano i tempi di recupero si preannunciano fortunatamente più brevi; circa due settimane.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società poche ore fa:

Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. I due calciatori azzurri hanno iniziato il percorso di riabilitazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS