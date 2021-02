Video Gol Highlights Napoli-Juventus 1-0: Sintesi 13-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Juventus 1-0, 22° Giornata Serie A: la sblocca Insigne su calcio di rigore con ausilio del Var raggiungendo quota 100 gol con la maglia partenopea

Il Napoli batte la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche con lo storico nome di Stadio San Paolo, nell’anticipo pomeridiano del sabato della ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Vittoria di importanza vitale per i partenopei, che si prendono la propria rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa e, soprattutto, provano a cancellare la profonda crisi di prestazioni e risultati dell’ultimo mese, tornando a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive tra campionato e coppa.

E’ una frenata inaspettata per i bianconeri, che probabilmente avrebbero meritato qualcosa di più per quanto prodotto nel secondo tempo, durante il quale il migliore in campo è stato il portiere avversario, che ha costretto i campioni in carica a fermarsi dopo tre vittorie consecutive in campionato.

La sintesi di Napoli-Juventus 1-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa preferiscono costruire l’azione dal basso, mentre gli ospiti sono molto compatti in fase difensiva, pressano con le tempistiche giuste e attaccano sfruttando i contropiedi.

Ad avere la grande palla gol per il vantaggio è Bernardeschi, ma il suo sinistro si spegne in curva. Non fa certamente meglio Insigne subito dopo.

Al 31′ minuto pazzia di Chiellini: manata a Rrahmani e calcio di rigore, grazie all’on field review del Var, trasformato da Insigne, che raggiunge quota 100 gol con la maglia del Napoli in carriera, sbloccando il risultato e portando in vantaggio i padroni di casa.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il colpo, visto che si sbilanciano nel tentativo di reagire, permettendo ai padroni di casa di sfiorare il raddoppio con il solito capitan Insigne, che è poco cinico dopo una bella azione di Zielinski e Politano.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti entrano in campo con grande rabbia ed orgoglio, iniziando un vero e proprio monologo contro i padroni di casa, che soffrono l’assalto degli avversari alla porta di Meret.

Dopo un colpo di testa impreciso di Morata, sale in cattedra Ronaldo, che prima non trova la porta, poi si divora il gol del pareggio tutto solo davanti a Meret, di fatto passandogli la palla a meno di mezzo metro sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e infine alza leggermente sulla traversa il calcio di punizione dal limite.

L’assedio degli ospiti si fa sempre più insistente, ma Meret alza la saracinesca salvando il risultato sulla conclusione a botta sicura di Chiesa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bernardeschi, mentre al 63′ minuto viene annullato il possibile pareggio di Morata per fuorigioco netto di Chiellini.

Gli ospiti insistono e ci provano in tutti i modi, come con il sinistro al volo, a fil di palo, di Alex Sandro e il sinistro di Ronaldo, che trova la solita risposta perfetta di Meret, questa volta con il piede sinistro, miracolo che replica sulla girata di Morata dopo il destro di Chiesa, che fa la barba al palo, e ancora il colpo di testa centrale di Ronaldo.

Video Gol Highlights di Napoli-Juventus 1-0

Il tabellino di Napoli-Juventus 1-0

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski (19′ st Elmas); Politano (20′ st Fabian Ruiz), Insigne (42′ st Lobotka), Lozano; Osimhen (30′ st Petagna). A disp.: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (1′ st Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (18′ st McKennie), Bentancur (27′ st Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Peeters. All.: Pirlo

Arbitro: Doveri

Marcatori: 31′ rig. Insigne (N)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Chiellini (J), Cuadrado (J), Bakayoko (N)

Espulsi:

Note:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS