Napoli, infortunio per Insigne: recupera direttamente per il Milan?

Il Napoli batte in trasferta la Real Sociedad e torna in corsa per il passaggio del turno in Europa League. Il gol di Politano basta agli azzurri per sbancare San Sebastian. L’unica nota dolente della sfida con gli spagnoli è l’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito al 22′ del primo tempo per un problema muscolare.

Il Napoli di Gennaro Gattuso, grazie ad un gol di Matteo Politano, batte 1 a 0 la Real Sociedad all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián e aggancia al secondo posto in classifica, nel girone F di Europa League, proprio gli spagnoli. Una vittoria che rilancia gli azzurri dopo l’inaspettata sconfitta interna della settimana scorsa contro il modesto AZ Alkmaar, ma che porta con sé anche alcune note dolenti.

Infortunio Insigne: stop di 2-3 settimane e rientro previsto per la sfida contro il Milan.

Dalla sfida, non proprio entusiasmante, contro i biancoblu di Imanol Alguacil è infatti uscito anzitempo, Lorenzo Insigne che a causa di un problema muscolare è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 22 minuti dall’inizio della partita. Non si conosce ancora la reale entità dell’infortunio occorso al numero 24 azzurro, ma stando a quanto riferito da Gattuso in conferenza stampa dovrebbe trattarsi di un problema alla stessa gamba che gli diede fastidio contro il Genoa.

Varie fonti vicine a Castel Volturno parlano di un’elongazione guaribile in 2-3 settimane. Insigne dovrebbe quindi saltare la sfida di domenica contro il Sassuolo, l’appuntamento di Europa League contro il Rijeka giovedì prossimo e anche il match col Bologna in programma domenica prossima. Salvo complicazioni, il rientro in campo dovrebbe avvenire domenica 22 novembre, quando il Napoli aprirà i cancelli del San Paolo al sorprendente Milan di Stefano Pioli.

