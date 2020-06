Napoli: Gattuso recupera Manolas per la finale

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter, il Napoli sorride ancora: è rientrato infatti in gruppo, dopo l’infortunio, Kostas Manolas.

Archiviata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, conquistata ieri sera ai danni dell’Inter di Antonio Conte, il Napoli e Gennaro Gattuso sorridono ancora. Notizie provenienti da Castel Volturno riferiscono infatti di un Kostas Manolas già rientrato in gruppo dopo l’infortunio occorsogli a metà maggio.

Il greco, come molti ricorderanno, si era fermato dopo pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti. Una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra lo ha tenuto infatti lontano dai campi per un mese esatto.

Napoli, Manolas rientra in gruppo dopo l’infortunio.

All’inizio si era parlato di uno stop di circa 40 giorni che avrebbe quindi fatto saltare, all’ex Roma, non solo la semifinale di ritorno con l’Inter, ma anche l’eventuale finale. Ora però, come ha riferito la stessa società partenopea mediante i propri canali di comunicazione, Manolas è già rientrato in gruppo ed è pronto a mettersi a disposizione di Gattuso in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera all’Olimpico contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Probabilmente il greco non partirà titolare contro i bianconeri, ma la tenacia e l’abnegazione dimostrate nel recuperare anticipatamente dall’infortunio saranno una bella iniezione di fiducia per tutta la squadra che, ora come ora, fa della Coppa Italia l’obiettivo principale per salvare una stagione, fin qui, non proprio esaltante.

