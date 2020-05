Napoli, si ferma Manolas: per lui un leggero affaticamento muscolare

Il Napoli è tornato ad allenarsi a pieni ritmi e la condizione della squadra è più che ottima. Tuttavia, dopo due giorni, Manolas è stato costretto a fermarsi per un leggero affaticamento muscolare.

Riprendere a pieni ritmi, dopo due mesi di stop, non dev’essere facile per nessuno, men che meno per atleti professionisti. Gli allenamenti personalizzati effettuati in casa, per quanto utili e magari anche faticosi, non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli sul campo.

Di questo ne sa sicuramente qualcosa Kostas Manolas che, dopo aver ripreso gli allenamenti col Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno, è stato costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare che probabilmente lo terrà lontano dai campi per qualche giorno.

Kostas Manolas

Infatti finché non verrà avviato l’isolamento rigido di squadra e staff, i fisioterapisti non potranno accettarsi delle reali condizioni fisiche del greco che, come detto, sarà costretto a osservare qualche giorno di riposo. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni (voci di corridoio riferiscono si tratti appunto di un leggero affaticamento muscolare).

Per rivedere in campo l’ex Roma non dovremmo quindi aspettare molto. Ad ogni modo, la squadra, agli ordini di Gennaro Gattuso, sta lavorando duramente per rimettersi in forma dopo lo stop forzato. L’intento, qualora il campionato riprenda, è quello di conquistare sul campo un posto in Champions League per la prossima stagione. Vedremo come andrà a finire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS