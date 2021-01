Napoli-Fiorentina Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 17-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Fiorentina, sfida in programma domenica alle 12:30, valevole per la 18° giornata di campionato in Serie A.

Messi in archivio i rispettivi impegni di Coppa Italia contro Empoli ed Inter, Napoli e Fiorentina si preparano alla sfida che domenica alle 12:30 le vedrà contrapposte sul prato del Diego Armando Maradona. I partenopei vogliono portare avanti la loro mini striscia di due vittorie consecutive, ottenute tra campionato e Coppa Italia, per tornare in zona Champions, mentre i viola, digerita l’amara eliminazione dalla coppa nazionale per mano dell’Inter, puntano al bottino pieno per allontanarsi ancora di più dalle zone calde della classifica.

Napoli-Fiorentina, 18° giornata Serie A 17-01-2021.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Fiorentina

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Prandelli dovrebbe invece optare per il suo classico 3-4-2-1. Dragowski quindi in porta con, a fargli da scudo, Milenkovic, Pezzella ed Igor. Centrocampo a quattro con Caceres, Amrabat, Pulgar e Biraghi. Sulla trequarti l’ex Callejon e Castrovilli saranno il supporto all’unico perno offensivo, Vlahovic.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli

Come vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV e streaming

Napoli-Fiorentina sarà visibile, a partire dalle 12:30, su DAZN al canale DAZN1 (canale 209 del decoder di Sky). Via streaming invece, il match tra partenopei e fiorentini sarà visibile, previo abbonamento, mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Fiorentina

La radiocronaca di Napoli-Fiorentina sarà disponibile, a partire dalle 12:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Fiorentina sono complessivamente 163 (144 in Serie A, 17 in Coppa Italia, 2 in Serie B) con un bilancio perfettamente in equilibrio che dice 57 vittorie a testa e 49 pareggi. 181 i gol segnati dagli azzurri, 204 quelli messi a referto dai viola.

L’ultimo precedente in generale, che poi è anche l’ultimo sul terreno di quello che fino a qualche mese fa si chiamava Stadio San Paolo, risale ovviamente alla stagione scorsa e precisamente al 18 gennaio 2020 quando i gol di Chiesa e Vlahovic permisero ai gigliati di imporsi per 0-2. L’ultima vittoria casalinga del Napoli sulla Fiorentina è invece l’1-0 del 15 settembre 2018. Il segno X, in terra campana, manca infine dallo 0-0 del 10 dicembre 2017.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS