Coppa Italia, Video Gol Highlights Napoli-Empoli 3-2: Sintesi 13-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Empoli 3-2, Ottavi di finale Coppa Italia: la sblocca Di Lorenzo, pareggia Bajrami dopo la traversa di Matos, segna Lozano, ma ancora Bajrami ristabilisce la parità, poi Petagna realizza la rete della vittoria, palo di Fabian Ruiz

Il Napoli batte l’Empoli con grande difficoltà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Continua il momento di offuscamento per i partenopei, che si qualificano ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Roma-Spezia, eliminando però i toscani, che avrebbero meritato sicuramente di più per ciò che hanno mostrato in campo.

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, se era scontato il possesso palla dei padroni di casa, certamente sconvolge l’atteggiamento reattivo degli ospiti, sempre pronti a ripartire in contropiede.

Dopo una bella parata di Furlan sul tentativo di Lozano, al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Di Lorenzo, che trova il gol del vantaggio con un colpo di testa preciso su assist di Lozano, che aveva saltato Zappella, che non lo vedrà per tutto il pomeriggio.

Eppure, gli ospiti sanno reagire, non cambiano chissà quanto la propria disposizione tattica, ma provano a sfruttare la velocità di Matos, che colpisce la traversa con una bellissima rovesciata.

I padroni di casa, però, sono troppo più forti, hanno una qualità di tutt’altro livello e si vede, visto che riescono a rendersi pericolosi con poco, come dimostrano le conclusioni di Elmas e Demme.

Al 33′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con una meraviglia di Bajrami, al termine di un bel contropiede.

Peccato, però, che al 38′ minuto Zappella sbaglia lo stop, quasi liscia in realtà, ed è lesto Lozano, che gli ruba la palla e fa partire un bolide imparabile per il portiere, permettendo ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio.

Nel secondo tempo si gioca su ritmi più bassi, visto che i padroni di casa vogliono gestire le forze e gli ospiti, seppur alzando il baricentro, hanno difficoltà a trovare le giocate vincente.

Dopo un tentativo impreciso di Politano, al 68′ minuto all’improvviso gli ospiti trovano il gol del pareggio con un’altra magia di Bajrami, altro destro a giro sul secondo palo imparabile per Meret, che non può fare altro che guardare il pallone infilarsi in rete.

I padroni di casa si arrabbiano, ma prima Insigne si divora il gol del vantaggio tutto solo davanti alla porta e poi Lozano sfiora il palo da posizione impossibile.

Al 77′ minuto i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con Petagna, al posto giusto al momento giusto e il più lesto a ribadire in rete dopo una respinta del difensore sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale i padroni di casa colpiscono il palo con Fabian Ruiz, ma rischiano sulla conclusione alta sulla traversa di Moreo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme (43′ st Bakayoko), Lobotka (25′ st Zielinski); Politano (15′ st Insigne), Elmas (25′ st Fabian Ruiz), Lozano; Petagna (43′ st Llorente).

A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Mertens, Llorente, Cioffi. All.: Gattuso

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic (41′ st Asllani); Damiani, Haas (16′ st Cambiaso), Ricci; Bajrami (41′ st Baldanzi), Matos (16′ st Moreo), Olivieri (27′ st La Mantia).

A disp.: Brignoli, Pratelli, Stulac, Romagnoli, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi. All.: Dionisi (in panchina Cozzi)

Arbitro: Giua

Marcatori: 18′ Di Lorenzo (N), 33′ Bajrami (E), 38′ Lozano (N), 23′ st Bajrami (E), 32′ st Petagna (N)

Ammoniti: Olivieri (E)

Espulsi: –

