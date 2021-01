Napoli, Fabiàn Ruiz positivo al Covid-19: salta la Juventus

Brutte notizie per il Napoli di Gennaro Gattuso: Fabián Ruiz é risultato positivo al Covid-19 nel consueto giro di tamponi che ha preceduto la gara contro la Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale della società partenopea:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Fabian Ruiz – Fonte immagine: 90min.com

La positività al Covid costringerà Fabiàn Ruiz a saltare la gara di Supercoppa contro la Juventus, in programma il prossimo 20 gennaio a Reggio Emilia, oltre, ovviamente, alla gara di domani. Brutta tegola, dunque, per Gattuso che haI nello spagnolo uno degli uomini chiave del suo starting eleven. Un’assenza, quella di Ruiz, cui il tecnico di Corigliano Calabro potrebbe sopperire schierando uno fra Demme e Lobotka in mediana, oppure arretrando Zielinski a centrocampo con Insigne-Mertens-Lozano a supporto di Petagna. Da sottolineare come il “folletto” belga non abbia ancora recuperato del tutto da un fastidio alla caviglia sinistra, ma potrebbe comunque giocare un tempo domani per farsi trovare pronto mercoledì sera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

