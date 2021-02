Napoli, De Laurentiis pensa a Petrachi come nuovo DS

Da Castel Volturno giunge la notizia secondo cui Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un nuovo DS per il suo Napoli: piace Gianluca Petrachi, ex di Torino e Roma.

In attesa di scendere in campo domani sera contro il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli del patron De Laurentiis guarda anche al “calciomercato” e pensa ad un possibile nuovo DS che prenda il posto di Cristiano Giuntoli. Pare infatti che l’attuale uomo di mercato azzurro non sia più nelle grazie del suo presidente che gli avrebbe contestato alcune mosse di mercato che non stanno ripagando come previsto.

La squadra, sebbene sia solo a -4 dalla zona Champions, non sta attraversando un ottimo periodo. La rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, complice una serie infinita di infortuni, è sempre più risicata e la vittoria del 13 febbraio contro la Juventus di Andrea Pirlo è stato solo un raggio di sole in mezzo ad un buio alimentato ancora di più dalle sconfitte contro Granada e Atalanta. La stagione del Napoli rischia di essere fallimentare e con una qualificazione alle prossime Champions League od Europa League sempre più in bilico, i margini di errore sono davvero minimi.

Qualora l’annata dei campani dovesse quindi concludersi senza qualificazioni alle coppe europee, verrebbe fuori la necessità di rinnovarsi per la stagione 2021-2022. Un rinnovamento che, prima della rosa, partirà dagli uomini che si occuperanno di costruirne una all’altezza dell’ambiente Napoli. In questo senso la figura di un nuovo direttore sportivo sarebbe pressoché fondamentale. Gianluca Petrachi ex di Torino e Roma, che poche settimane fa ha vinto in tribunale la causa contro i giallorossi, sarebbe il profilo adatto secondo De Laurentiis.

Al momento chiaramente non sappiamo se la trattativa tra il patron partenopeo e il dirigente leccese andrà in porto, ma quel che appare chiaro è che l’avventura di Cristiano Giuntoli all’ombra del Vesuvio sia destinata a finire prima del previsto.

