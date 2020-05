Napoli, allenamenti: Gattuso recupera Allan, Llorente e Fabian Ruiz

Continuano gli allenamenti a ritmi intensi in casa Napoli in vista della ripresa. Sorride Gattuso che recupera Allan, Fabian Ruiz e Llorente. Ancora out Manolas.

La ripresa del campionato è sempre più vicina. Oggi alle 18:30 ci sarà l’attesissimo vertice tra Governo, FIGC e Lega Calcio in cui si deciderà il futuro della stagione 2019-2020. Le voci di corridoio che giungono da ogni parte d‘Italia parlano di una ripartenza certa al 99%, ma bisognerà attendere stasera per saperne di più.

Ad ogni modo, se da un lato c’è la questione “ripresa del campionato” ancora da sbrigare, dall’altro ci sono le squadre di Serie A che ormai da inizio maggio hanno ripreso a lavorare ad alti ritmi. Tra queste, ovviamente, il Napoli di Gennaro Gattuso che, con 12 partite ancora da giocare, punta a guadagnarsi un posto in Champions League per l’anno prossimo. Un posto in Coppa Campioni che, ora come ora, dista 9 punti.

Gattuso sorride. Rientrano in gruppo Allan, Fabian Ruiz e Fernando Llorente.

Per tentare l’impresa, il tecnico ex Milan avrà quindi bisogno di tutti i suoi elementi migliori. Da qui all’eventuale ripresa mancano ancora 3 settimane, ma da Castel Volturno giungono notizie incoraggianti. Pare infatti che abbiano recuperato, dai rispettivi infortuni, Fabian Ruiz, Allan e Fernando Llorente.

Tutti e tre avevano accusato dei fastidi muscolari lievi dovuti, senza alcun’ombra di dubbio, al periodo di inattività a cui il Coronavirus ha costretto un po’ tutti. Problemi lievi, dicevamo, che sono fortunatamente rientrati subito visto che, sia i due spagnoli che il brasiliano, sono nuovamente a disposizione di Gattuso. L’unica vera tegola è rappresentata quindi da Kostas Manolas il cui rientro è previsto addirittura per metà luglio.

