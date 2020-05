Napoli, dopo Manolas si fa male anche Fabian Ruiz

Brutta tegola per il Napoli e per Gennaro Gattuso. Dopo l’infortunio occorso a Manolas nei giorni scorsi, si è fermato anche Fabian Ruiz. Problema muscolare per lui.

Dire che questo non è un buon periodo per il Napoli (e non solo) sarebbe alquanto sarcastico. Il momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora ha lasciato purtroppo le sue “impronte”. L’emergenza Coronavirus, per quanto la situazione sia migliorata, non è ancora finita. Occorre osservare prudenza.

Il presidente FIGC, Gravina insieme alla Lega Calcio sta cercando in tutti i modi la strada giusta da percorrere affinché il campionato possa ripartire. Nei giorni scorsi si è parlato del 13 giugno come data della possibile ripresa, ma tutto è rimasto appeso come sempre.

Napoli, si ferma Fabian Ruiz: per lui un leggero problema muscolare.

Nel mentre le squadre del massimo campionato di calcio hanno comunque ripreso ad allenarsi e, chi più chi meno, stanno provando a rimettersi in forma. Tra le tante che hanno ripreso a ritmi elevatissimi c’è sicuramente il Napoli di Gennaro Gattuso che ormai da 10 giorni lavora ad alta intensità per farsi trovare pronto qualora il campionato dovesse davvero riprendere.

Un’alta intensità che ha evidenziato come la squadra del presidente De Laurentis fosse già a buon punto dal punto di vista della condizione fisica, ma che allo stesso tempo è costata cara a due dei fedelissimi del tecnico ex Milan. Dopo lo stop occorso a Manolas nei giorni scorsi, si è infatti fermato anche Fabian Ruiz.

Lo spagnolo ha accusato un problema muscolare probabilmente dovuto ai pesanti carichi di lavoro a cui Gattuso sta sottoponendo la sua squadra. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.

