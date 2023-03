La proposta di integratori alimentari è talmente varia da sollevare dubbi su quale formula sia più adatta allo scopo. Oggi conosciamo meglio il NADH integratore!

Il NADH integratore lo troviamo tra gli integratori in grado di aumentare l’energia, le formule anti-age e/o i prodotti destinati a migliorare la memoria; il che confonde le idee e genera incertezza.

In realtà , grazie alle caratteristiche del composto NADH, questo tipo di integratore viene proposto per diversi obiettivi e tutti validi.

NADH: cos’è e a cosa serve?

Per capire perché assumere il NADH integratore è necessario fare un passo indietro e approfondire la natura di questa molecola.

L’acronimo con la quale si indica la molecola sta per nicotinammide adenina dinucleotide e indica un coenzima presente naturalmente nell’organismo in grado di favorire varie reazioni biologiche e in particolare i processi alla base della produzione di energia.

Quali sono le differenze tra NAD e NAHD?

NAD e NADH sono due molecole molto simili sia dal punto di vista del meccanismo di formazione che sotto il profilo della composizione chimica. Eppure non sono la stessa cosa.

Partiamo dal NAD, vale a dire un coenzima caratterizzato da due nucleotidi (uno di ribosio e adenina e l’altro di ribosio e anello nicotinammidico) collegati attraverso un legame fosfoanidridico.

Il fatto di avere un nucleotide derivato chimicamente direttamente dalla niacina o vitamina B3 permette al coenzima di trasferire o acquisire atomi d’idrogeno.

Le cellule del corpo usano il NAD per sostenere il funzionamento degli enzimi nelle reazioni di ossidoriduzione e per farlo favoriscono il trasferimento di ioni idruro, elettroni e altri costituenti, generando così una forma ridotta chiamata NADH (o NADH ridotto) o una forma ossidata nota come NAD+ (o NADH+H+).

Le due diverse forme di NAD (NADH e NAD+) portano avanti meccanismi diversi: Il NADH con la sua formula ridotta contribuisce alla sintesi degli acidi grassi mentre il NAD ossidato ossidata partecipa ai processi ossidativi delle reazioni cataboliche.

NADH: Proprietà e benefici

Da quando il NADH con la sua struttura è stato isolato nel 1936, il mondo degli integratori l’ha sempre tenuto in considerazione per via delle sue proprietà . Ma a cosa serve il NADH esattamente?

Energia – La molecola stimola la produzione di adenosina trifosfato o ATP, cioè la molecola responsabile della produzione di energia. È ideale per combattere l’affaticamento cronico e per affrontare sessioni di workout intenso.

– La molecola stimola la produzione di adenosina trifosfato o ATP, cioè la molecola responsabile della produzione di energia. È ideale per combattere l’affaticamento cronico e per affrontare sessioni di workout intenso. Radicali liberi – Il coenzima interagisce con le proteine sirtuine ad azione enzimatica e così facendo partecipa all’azione di contrasto dei radicali liberi: affronta i danni ossidativi e rallenta l’invecchiamento cellulare.

– Il coenzima interagisce con le proteine sirtuine ad azione enzimatica e così facendo partecipa all’azione di contrasto dei radicali liberi: affronta i danni ossidativi e rallenta l’invecchiamento cellulare. Difese immunitarie – L’azione antiossidante favorirebbe molte funzioni dell’organismo, tra le quali ci sono le difese immunitarie.

– L’azione antiossidante favorirebbe molte funzioni dell’organismo, tra le quali ci sono le difese immunitarie. Capacità cognitive – La capacità del coenzima di aumentare la quota di niacina consente di avere un effetto positivo anche sulle capacità cognitive, prime tra tutti la concentrazione e la memoria.

– La capacità del coenzima di aumentare la quota di niacina consente di avere un effetto positivo anche sulle capacità cognitive, prime tra tutti la concentrazione e la memoria. Colesterolo – Il potere antiossidante della molecola rende il NADH prezioso anche per abbassare i livelli di colesterolo e tenere sotto controllo la pressione arteriosa e l’arrivo di problemi cardiovascolari.

NAD negli alimenti

L’alimentazione è il canale privilegiato attraverso cui riuscire a fare il pieno di nicotinammide adenina dinucleotide, considerando il fatto di poterlo ricavare dalla vitamina B3 e dal triptofano (e più precisamente dalla niacina). Praticamente il corpo lo recupera direttamente dall’acido nicotinico presente negli alimenti.

I cibi contenenti vitamina B3 e triptofano sono molti: carni rosse, carni bianche, fegato, uova, pesce, latte, cereali, legumi e frutta secca.

NADH integratore: a cosa serve e quando prenderlo

Il NADH integratore è un prodotto in grado di sviluppare il potenziale della molecola nel corpo, migliorandone gli effetti.

È possibile usarlo quando si combatte con la stanchezza cronica, quando si vogliono migliorare le capacità cognitive o quando si deve affrontare un allenamento particolarmente intenso.

Grazie all’azione antiossidante, i prodotti a base di nicotinammide adenina dinucleotide vengono proposti anche come protettori di fattori ossidativi e dannosi, come per esempio lo smog, i raggi UV e gli agenti inquinanti.

Questo tipo di integratore è utile anche per gestire la pellagra, una situazione causata dalla carenza di vitamina B3 e diventata molto rara (salvo in casi di denutrizione e patologie gastrointestinali).

Per quanto riguarda le dosi e le modalità d’uso, occorre seguire le indicazioni del produttore o del medico. Tuttavia solitamente si consiglia una dose giornaliera di 5-10 mg al giorno per un massimo di 12 settimane.

NADH: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di questo integratore è sicura e non comporta effetti collaterali particolari, specie se non si superano le dosi consigliate.

In caso di sovra dosaggio si potrebbe andare incontro a uno stato di alterazione lieve che però sparisce non appena si riduce la dose.

È sempre meglio chiedere il parere medico se si intende assumere l’integratore in concomitanza di terapie farmacologiche o in presenza di condizioni particolari.

Come scegliere il NADH integratore migliore

La proposta è varia e soltanto la valutazione di alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali può orientare verso la scelta giusta. Ecco cosa considerare:

Composizione – Cosa contiene il NADH ? La maggior parte di questi integratori contiene solo la molecola, ma esistono prodotti che includono altri ingredienti destinati a completarne e accrescerne l’azione. Qualche esempio? Vitamina A e coenzima Q10. La scelta deve tener presente gli obiettivi ed eventuali sensibilità .

– ? La maggior parte di questi integratori contiene solo la molecola, ma esistono prodotti che includono altri ingredienti destinati a completarne e accrescerne l’azione. Qualche esempio? Vitamina A e coenzima Q10. La scelta deve tener presente gli obiettivi ed eventuali sensibilità . Cruelty free – Chi segue una dieta vegana dovrebbe valutare l’INCI alla ricerca di eventuali ingredienti o componenti di origine animale.

– Chi segue una dieta vegana dovrebbe valutare l’INCI alla ricerca di eventuali ingredienti o componenti di origine animale. Allergeni – Chi produce NADH lo fa in stabilimenti utilizzati per la produzione di altri prodotti e questo potrebbe “costare” una contaminazione degli allergeni comuni, come per esempio il glutine, il lattosio e la soia. È sempre meglio valutare l’INCI.

– lo fa in stabilimenti utilizzati per la produzione di altri prodotti e questo potrebbe “costare” una contaminazione degli allergeni comuni, come per esempio il glutine, il lattosio e la soia. È sempre meglio valutare l’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma l’acquisto online premette di risparmiare (pur accedendo a una vasta gamma di prodotti).

Migliori integratori di NADH

Qual è il miglior integratore? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti consigli può essere utile per trovare il prodotto giusto.

Ad ogni modo è possibile acquistare un NADH integratore in farmacia, nei negozi specializzati oppure online prezzo e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon propone alcuni dei prodotti migliori sul mercato e sostiene una scelta consapevole attraverso informazioni dettagliate, recensioni vere e offerte vantaggiose.

In base all’offerta del momento è possibile scegliere tra un integratore NADH Longlife, un integratore NADH Prozis e altri ancora: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per facilitarvi nella scelta del miglior NADH integratore su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

