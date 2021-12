Molto spesso l’alimentazione non è sufficiente a coprire il fabbisogno nutrizionale, spingendo verso l’uso di formule suppletive. Quando e perché usare un integratore di vitamina B3 o niacina?

Un’alimentazione varia ed equilibrata assicura la salute e il benessere dell’organismo e aumenta l’aspettativa di vita.

Purtroppo non sempre si riesce a fare il necessario per assicurarsi tutti i nutrienti indispensabili a questo traguardo: dieta vegana o vegetariana, gusti particolari, intolleranze alimentari e così via.

Tra le carenze nutrizionali più comuni c’è quella di vitamina B3, una vitamina del gruppo B molto importante per l’equilibrio generale.

Niacina: Cos’è e a cosa serve

Che cos’è la niacina? La vitamina B3 (niacina o vitamina PP) è una vitamina del gruppo B composta da due molecole (acido nicotinico e nicotinammide) che la rendono idrosolubile e resistente a ossigeno, luce e calore.

Questa vitamina svolge varie funzioni, ma si rivela importantissima soprattutto per tenere sotto controllo vari processi all’interno del corpo.

Per esempio, sostiene il sistema endocrino contribuendo alla sintesi ormonale, al metabolismo dei nutrienti e alla produzione di energia.

È fondamentale per il sistema nervoso in qualità di protezione neuronale e aiuto prezioso per la trasmissione degli input nervosi.

E ancora, la niacina è amica della pelle (preserva l’integrità della cute) e della salute cardiovascolare (tenendo controllo la percentuale di colesterolo).

Niacina: Proprietà e benefici

La vitamina B3 svolge un ruolo importante per la salute e il benessere dell’organismo, come tutte le vitamina del gruppo B. Ecco a cosa serve la vitamina niacina!

Sistema endocrino – La niacina favorisce la produzione di ormoni sessuali (progesterone, testosterone ed estrogeni), migliora il metabolismo di proteine, carboidrati e grassi e favorisce lo sviluppo.

– La favorisce la produzione di ormoni sessuali (progesterone, testosterone ed estrogeni), migliora il metabolismo di proteine, carboidrati e grassi e favorisce lo sviluppo. Sistema nervoso – Il fatto che la vitamina influenzi il metabolismo delle cellule del sistema nervoso la rende utile per gestire lo stress e le forme di depressione lieve. Inoltre agisce come neuroprotettore.

– Il fatto che la vitamina influenzi il metabolismo delle cellule del sistema nervoso la rende utile per gestire lo stress e le forme di depressione lieve. Inoltre agisce come neuroprotettore. Sistema cardiovascolare – Da una parte fortifica le pareti dei vasi sanguigni mentre dall’altra parte agisce come vasodilatatore. Inoltre l’acido nicotico contrasta la produzione delle lipoproteine del colesterolo LDL, rendendo la niacina efficace contro il colesterolo .

– Da una parte fortifica le pareti dei vasi sanguigni mentre dall’altra parte agisce come vasodilatatore. Inoltre l’acido nicotico contrasta la produzione delle lipoproteine del colesterolo LDL, rendendo la efficace contro il . Pelle – Le due molecole contenute, venendo metabolizzate dal corpo, sviluppano un’azione antiossidante che combatte l’invecchiamento cellulare e i segni del tempo sulla pelle.

– Le due molecole contenute, venendo metabolizzate dal corpo, sviluppano un’azione antiossidante che combatte l’invecchiamento cellulare e i segni del tempo sulla pelle. Capelli – La sua capacità di favorire la circolazione sanguigna permette di sfruttare la niacina per la salute dei capelli e del cuoio capelluto: rigenera la struttura e nutre la cute.

– La sua capacità di favorire la circolazione sanguigna permette di sfruttare la per la salute dei e del cuoio capelluto: rigenera la struttura e nutre la cute. Apparato digestivo – La vitamina B3 sostiene la produzione dell’acido cloridrico e in questo modo migliora il processo digestivo e limita l’insorgenza del gonfiore addominale.

– La sostiene la produzione dell’acido cloridrico e in questo modo migliora il processo digestivo e limita l’insorgenza del gonfiore addominale. Sfera sessuale – Niacina ed erezione: la vitamina B3, essendo un vasodilatatore, sostiene l’erezione e previene la disfunzione erettile.

Vitamina B3: Dove si trova?

Il corpo riceve la niacina attraverso l’alimentazione e più precisamente gli alimenti ricchi di vitamina B3. Tuttavia, essendo una vitamina idrosolubile, non viene stoccata e richiede un rifornimento continuo.

Come assumere la vitamina B3? Dove si trova? Ecco la tabella degli alimenti ricchi di niacina (quantità ogni 100 grammi):

Alimenti Vitamina B3 in mg Lievito secco 40,2 Crusca di riso 33,9 Acciughe sott’olio 19,9 Fegato di agnello 16,1 Acciughe 14 Crusca 13,5 Arachidi 13,5 Coriandolo essiccato 10,7 Petto di pollo 10,4 Paprika 10 Zenzero 9,6 Sgombro 9 Semi di Chia 8,8 Peperoncino di Cayenna 8,7 Salmone 7,8 Vitello 7,8 Pesce spada 7,7 Coniglio 7,2 Grano saraceno 7 Farro 6,8 Ricciola 6,8 Kamut 6,3 Fesa di tacchino 6,2 Semi di finocchio 6 Salvia 5,7 Curcuma 5,1 Riso integrale 5 Semi di zucca 4,9 Timo 4,9 Trota 4,5 Pinoli 4,3 Funghi Champignon 3,8 Mais 3,6 Mandorle 3,3 Bresaola 2,7 Lenticchie 2,6

Quanta vitamina B3 assumere ogni giorno?

La tabella degli alimenti più ricchi di niacina ci lascia intuire come un’alimentazione sana ed equilibrata possa riuscire a soddisfare il fabbisogno giornaliero. Ma quanta vitamina B3 dobbiamo assumere?

Il fabbisogno giornaliero di vitamina B3 cambia da persona a persona in base al sesso, all’età, allo stile di vita e alle condizioni di partenza.

Categoria Fascia di età Niacina in mg Bambini Da 1 a 3 anni 7 mg Bambini Da 4 a 6 anni 8 mg Bambini Da 7 a 10 anni 12 mg Preadolescenti Da 11 a 14 anni 17 mg Adolescenti Da 15 a 17 anni 18 mg Uomini Da 18 anni in poi 18 mg Donne Da 18 anni in poi 14 mg Donne in gravidanza e allattamento 22 mg

Niacina integratore

Seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, meglio se basata su alimenti freschi e non troppo lavorati, assicura il giusto apporto di niacina.

Purtroppo sapere dove si trova la vitamina B3 negli alimenti non basta a garantire, visto che una dieta scorretta, la cottura frequente del cibo in acqua (essendo una vitamina idrosolubile), i problemi di assorbimento intestinale e i disturbi alimentari possono portare a una carenza vitaminica.

Una carenza lieve di vitamina B3 comporta una serie di sintomi, tra i quali ricordiamo stanchezza, debolezza muscolare, diarrea, mal di testa, confusione, secchezza cutanea, desquamazione della pelle e irritabilità.

Quando il deficit diventa marcato allora si va incontro a una malattia nota come pellagra con dermatite, diarrea e squilibrio mentale correlati. Non a caso il nome “vitamina PP” deriva da Pellagra Preventing, un modo per prevenire la pellagra e i suoi sintomi. Purtroppo, se non viene presa in tempo, causa la morte.

L’assunzione di un integratore di vitamina B3 o niacina in capsule, compresse o liquido aiuta colmare la carenza vitaminica e a recuperare la salute.

In commercio è possibile trovare integratori con sola vitamina B3 (consigliati in caso di livelli elevati di colesterolo e trigliceridi nel sangue sotto controllo medico) e integratori multivitaminici con vitamina B3 (boost di niacina e altri nutrienti).

Niacina: Effetti collaterali

L’uso di niacina integratore non comporta particolari rischi o effetti collaterali se avviene seguendo indicazioni e consigli.

Qual è l’effetto collaterale più comune della niacina? Un sovra dosaggio potrebbe essere controproducente portando a mal di testa, malessere generale, arrossamento della pelle, vertigini, nausea e problemi epatici.

Come scegliere l’integratore di vitamina B3

Non tutti gli integratori di vitamina B3 sono uguali e saper valutare alcuni aspetti è fondamentale per scegliere il prodotto giusto. Ecco come fare.

Cruelty free – Chi segue una dieta vegana o vegetariana dovrebbe optare per prodotti a base di ingredienti di origine vegetale e privi di componenti di origine animale (es. involucro capsula).

– Chi segue una dieta vegana o vegetariana dovrebbe optare per prodotti a base di ingredienti di origine vegetale e privi di componenti di origine animale (es. involucro capsula). Allergeni – È indispensabile controllare l’INCI quando si soffre di sensibilità o allergie in quanto il processo di produzione potrebbe comportare la presenza di soia, glutine, frutta secca e altro.

– È indispensabile controllare l’INCI quando si soffre di sensibilità o allergie in quanto il processo di produzione potrebbe comportare la presenza di soia, glutine, frutta secca e altro. Prezzo – Il prezzo di un integratore di vitamina B3 dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma risulta accessibile. Per ottenere un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile valutare l’acquisto online.

Migliori integratori di niacina su Amazon

Qual è il migliore integratore di vitamina B3? Semplicemente quello che per composizione, forma di commercializzazione e budget risponde meglio alle esigenze personali.

In ogni caso è possibile acquistare un integratore di niacina in farmacia, parafarmacia e online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori integratori di vitamina B3 in commercio corredati di informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di vitamina B3 su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

NOW 500Mg Niacinamide Vitamina B3 Veg 100 Capsule - 100 g Produzione di energia e sono fondamentali per il mantenimento della stabilità del DNA

Formula che integra la dieta con una gamma di multi-vitamine

Fornisce forza, prestazioni, recupero e resistenza

Vitamina idrosolubile

Gamma affidabile

Vitamina B3 niacina 100 mg - 180 compresse - Per 6 mesi - Vegan - Niacina altamente dosata MADE IN GERMANY - Vitamina B3 Niacina 100 mg

QUALITÀ GARANTITA - Confezione da 180 compresse

SICUREZZA DEL PRODOTTO: lunga durata di conservazione. Più efficienza dei liquidi o delle polveri. Freschezza garantita grazie alla sigillatura ermetica. Con pratico coperchio di dosaggio! confezione sfusa

✅ Made in Germany con i più alti standard di qualità e igiene. Materie prime provenienti da paesi EU e non-EU.

Swanson 250Mg Niacinamide 250 Capsule - 250 g Una forma versatile di vitamina b-3

Sostiene il metabolismo dei carboidrati per fornire energia al corpo

Supporta la salute delle articolazioni

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti!

NICOTINAMIDE (Vitamina B3) Vegavero® | 500 mg | 180 capsule | FLUSH FREE: non provoca arrossamenti | Senza additivi artificiali | Vegan 💦 CONTRO LA STANCHEZZA: la vitamina B3 contribuisce al normale metabolismo energetico, alla riduzione della fatica e dell’affaticamento e al normale funzionamento del sistema nervoso. È inoltre utile per il mantenimento di una pelle normale e nel processo di digestione degli alimenti.

✅ NON PROVOCA ARROSSAMENTI: il nostro integratore contiene nicotinamide mononucleotide, un derivato della niacina, ed è "flush free". Altre forme, come l'acido nicotonico, possono causare arrossamenti della pelle, sensazione di calore e prurito. Questo effetto è dovuto alle proprietà vasodilatatorie della vitamina B3.

⭐ ALTO DOSAGGIO: ogni capsula contiene 500 mg di nicotinamide, che è il dosaggio più alto in commercio. La nostra forma è caratterizzata da un'elevata biodisponibilità. Integratore privo di additivi artificiali (senza Magnesio Stearato o cellulosa microcristallina) e OGM. È adatto a vegetariani e vegani. In una confezione: 180 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno (meglio se con un pasto). Testato per contaminazione microbica, metalli pesanti e contenuto di minerali.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità, sicurezza e praticità.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Vitamina B3 50mg - Niacina in forma di Nicotinamide - Flush Free - Vegan - e senza additivi - 90 Compresse Per la sua salute: Vitamina B-3 niacina 50mg, nicotinamide, vegan, 90 compresse - Il prodotto è privo di glutine, fruttosio, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità, oltre alla loro funzionalità.

Buona tollerabilità: il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

Offerta Vitamine Gommose alla Frutta | Vitamina A B6 C D E Biotina Niacina Folato | Multivitaminico Orsetti Gommosi Fruttati Caramelle Vitaminiche Senza Additivi | Multivitamin Gummies Integratori Immunitari 🍊 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗭𝗜𝗢𝗦𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗩𝗜𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡𝗜𝗖𝗢 ALLA FRUTTA CON VITAMINE A-C-D-E: Le nostre caramelle gommose multivitaminiche hanno un gusto fresco e fruttato e sono ricche di vitamine. Combinano preziosi estratti di piante con vitamine e minerali essenziali per fornire micronutrienti fondamentali e di alta qualità. Una confezione contiene 180 caramelle alla frutta e dura 3 mesi per gli adulti (2 pezzi a giorno) e 6 mesi per i bambini (1 pezzo al giorno).

🍊 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗧𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗗𝗨𝗟𝗧𝗜 𝗘 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗜: Apporto vitaminico ideale dal sapore delizioso oltre tutto! Con solo 1-2 orsetti gommosi al giorno ti verrà fornita una varietà di vitamine e minerali necessari. Le nostre Gummies Multivitaminiche contengono le vitamine A-C-E-D-B6, biotina, niacina, folato, così come gli oligoelementi zinco e iodio.

🍊 𝗦𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗔𝗗𝗗𝗜𝗧𝗜𝗩𝗜 𝗡𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜: Siamo orgogliosi di offrire un prodotto sempre privo di additivi indesiderati e non necessari, come stearato di magnesio, aromi artificiali, coloranti, stabilizzatori, sostanze riempitive e conservanti, lattosio, glutine e naturalmente ingredienti senza OGM.

🍊 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔: Produciamo esclusivamente in impianti rigorosamente testati e certificati ISO e GMP in Germania e facciamo testare ogni singolo lotto di produzione per pesticidi, microrganismi e metalli pesanti da laboratori di analisi indipendenti e accreditati (vedi certificato di analisi). Questo è l'unico modo in cui possiamo garantire la nostra promessa di qualità senza compromessi.

🍊 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 𝟮𝟰/𝟳: SIAMO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE – Rompete gli indugi ed eseguite l'ordine oggi stesso. Nel caso non siate soddisfatti, contattate la nostra assistenza 24/7 e troveremo senza dubbio una soluzione in grado di soddisfarvi.

Salus Floradix Kids - Integratore Alimentare di ferro e vitamine per bambini, con vitamine B1, B2, Niacina, B6, B12 e vitamina C - 250 ml Per lo sviluppo cognitivo dei bambini

Energetico grazie alle vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo b, la vitamina c e il ferro aiutano le naturali difese dell'organismo

Facile da digerire non dà stitichezza

Adatto per vegetariani e vegani

Migliori Bookmakers AAMS