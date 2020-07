Miglior coenzima Q10 integratore: quale acquistare? A cosa serve, proprietà, opinioni e controindicazioni

Il coenzima Q10 è una molecola in grado di influenzare positivamente i processi legati alle performance fisiche. Ma a cosa serve un coenzima Q10 integratore ?

Lo sport realizza una serie di cambiamenti a livello chimico e muscolare che promuove l’attività dei radicali liberi all’interno dell’organismo.

Dall’operosità dei mitocondri al dispendio di ossigeno, infatti, i radicali liberi incrementano la loro attività ossidativa che mette a dura prova l’organismo.

L’assunzione di un integratore di coenzima Q10 può fare la differenza per gli sportivi e gestire le funzioni metaboliche e i processi biologici del post-allenamento.

Coenzima Q10: A cosa serve?

Prima di capire le implicazioni di questo coenzima sulle performance sportive è necessario conoscere le sue proprietà e perché è importante.

Si tratta di una molecola sintetizzata dal corpo e parzialmente integrata mediante l’attività dei mitocondri, vale a dire i nuclei energetici delle cellule.

Il Q10 coenzima interviene alla produzione di ATP (adenosina trifosato) in presenza di ossigeno e aiuta le cellule a immagazzinare l’energia necessaria per le funzioni metaboliche.

Coenzima Q10: Proprietà e benefici

Le ricerche scientifiche sostengono che il coenzima noto come ubiquinone o ubichinone svolga un ruolo essenziale in molte attività. Tra le più importanti troviamo:

Cuore – Il coenzima colma la carenza energetica del tessuto cardiaco deteriorato da uno scompenso cardiaco, migliorandone l’attività.

– Il coenzima colma la carenza energetica del tessuto cardiaco deteriorato da uno scompenso cardiaco, migliorandone l’attività. Fegato – Un integrazione potrebbe essere sufficiente a bloccare l’azione antiossidante dei radicali liberi sul fegato.

– Un integrazione potrebbe essere sufficiente a bloccare l’azione antiossidante dei radicali liberi sul fegato. Pressione arteriosa – La molecola influenza positivamente sull’endotelio dei vasi sanguigni e tiene sotto controllo l’ipertensione.

– La molecola influenza positivamente sull’endotelio dei vasi sanguigni e tiene sotto controllo l’ipertensione. Colesterolo – Il coenzima ubiquinone ha proprietà anticolesterolemiche che regolano i livelli di colesterolo “cattivo”.

– Il coenzima ubiquinone ha proprietà anticolesterolemiche che regolano i livelli di colesterolo “cattivo”. Sport – Gli studi hanno evidenziato la capacità del coenzima di migliorare le prestazioni sportive, giacché riducono la stanchezza e lo stress ossidativo post-workout.

– Gli studi hanno evidenziato la capacità del coenzima di migliorare le prestazioni sportive, giacché riducono la stanchezza e lo stress ossidativo post-workout. Fatica – Il coenzima riesce ad aumentare l’energia a livello cellulare e sopperire all’affaticamento dell’attività fisica.

– Il coenzima riesce ad aumentare l’energia a livello cellulare e sopperire all’affaticamento dell’attività fisica. Peso – La capacità della molecola di aumentare la produzione di energia permette di gestire le fonti energetiche e l’attività del metabolismo. È possibile usare il coenzima Q10 anche per dimagrire.

Q10 coenzima e sport

Il coenzima ubiquinone reagisce chimicamente con molecole più grandi, generando trasformazioni strutturali e funzionali.

Guardando al rapporto tra questo coenzima e lo sport, quindi, le proprietà della molecola ci lasciano capire l’importanza della sua attività antiossidante in seguito allo stress ossidativo causato dall’allenamento.

In pratica l’assunzione di un integratore di coenzima Q10 può offrire un boost energetico da sfruttare durane la performance sportiva, una potente attività antiossidante e un’arma contro i danni muscolari.

Coenzima Q10 integratore

Il Q10 coenzima viene prodotto a livello endogeno e ricavato anche da alcuni alimenti che dovrebbero essere inseriti nella dieta di tutti i giorni.

La prima cosa da sapere è che il coenzima Q10 si trova in alimenti come cereali integrali, arachidi, salmone, tonno, sgombro, pollo, uova, spinaci, broccoli, germe di grano, soia e altri.

Gli integratori subentrano quando c’è bisogno di implementare i livelli di ubiquinone: invecchiamento (dopo 35-40 anni), dieta sbilanciata, malattie neurodegenerative (morbo di Parkinson, patologie del sistema cardiovascolare, diabete e tumori) e farmaci.

Di fatto la carenza di coenzima Q10 ha sintomi ben precisi quali dolori muscolari, problemi epatici, senso di stanchezza e problemi alla memoria.

Modalità d’uso

L’uso di integratori a base di Q10 coenzima è abbastanza sicuro, ma non si dovrebbe mai superare la quota di 1 grammo al giorno.

In linea di massima è sufficiente seguire le indicazioni del produttore, anche se sarebbe meglio distribuire la dose giornaliere in assunzioni da pochi mg.

Considerando la sua liposolubilità, inoltre, bisognerebbe assumere la formula integrativa insieme a un alimento ricco di lipidi.

Coenzima Q10: Controindicazioni

Il coenzima Q10 sotto forma di integratore non riserva effetti collaterali particolari, salvo che non si ecceda con l’assunzione. In quel caso si possono manifestare problemi gastrointestinali, nausea e mal di testa.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, sarebbe meglio evitare il coenzima ubiquinone in caso di gravidanza e allattamento. Non ci sono studi a supporto.

In ultimo, ma non per importanza, bisognerebbe evitare l’assunzione di integratori di coenzima Q10 in caso di ipersensibilità al principio attivo.

Integratori di coenzima Q10 su Amazon

Coenzima Q10: quale acquistare? Meglio il coenzima Q10 Solgar, il coenzima Q10 Swisse, il coenzima Q10 Erbamea o altri? Non è sempre facile scegliere, specialmente quando non si hanno punti di riferimento.

Per facilitarvi nella scelta abbiamo deciso di proporvi una selezione di integratori di coenzima Q10 su Amazon.

CoQ10 da 100 mg | 120 Capsule di Coenzima Q10 | Integratori alimentari Nu U Nutrition ✔ MASSIMA POTENZA - Il nostro integratore - prodotto nel Regno Unito - è disponibile in capsule facili da inerire e in dosi da 100 mg.

✔ MASSIMA TRANQUILLITÀ CON I NOSTRI INTEGRATORI PRODOTTI NEL REGNO UNITO - Molti integratori di CoQ10 provengono da altri Paesi, dall'Asia o dagli USA, ad esempio. I nostri nascono COMPLETAMENTE nel Regno Unito, perciò possiamo garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi nel mondo. L'integratore NON CONTIENE latte, lattosio, soia, glutine o frumento. È adatto ai Vegani.

✔ FINO A 4 MESI DI FORNITURA - La nostra fantastica confezione da 120 capsule ha un PREZZO VANTAGGIOSO e ti assicura una scorta di CoQ10 per quattro mesi. Con la fornitura per 16 settimane, non c'è bisogno di riordinare ogni mese.

✔ GARANZIA CONTRO I RISCHI - Garantiamo il rimborso completo, senza chiedere ulteriori spiegazioni, permettendoti di migliorare la tua salute SENZA RISCHI da parte tua. Se non ti piace il nostro integratore di CoQ10 (MA NOI SIAMO SICURI CHE LO ADORERAI!) ti basterà chiedere un rimborso.

Offerta Coenzima Q10 200 mg - Ubichinone Puro al 100% - 120 Capsule Vegane di CoQ10 ad Alto Dosaggio - Fornitura di 4 Mesi -Ubichinone Fermentato Naturalmente - Prodotto nel Regno Unito da Nutravita ✔︎ PERCHÉ ACQUISTARE IL COENZIMA Q10 DI NUTRAVITA? - Le nostre capsule vegane di CoQ10 ad alto dosaggio contengono 200 mg per capsula di coenzima Q-10 o ubichinone fermentato naturalmente al 100% e a facile assorbimento. Offriamo la fornitura con il miglior vantaggio economico di Amazon. Con 120 capsule di integratore contenenti 200 mg ognuna, ogni flacone contiene 24.000 mg di CoQ10.

✔︎ A COSA SERVE IL CoQ10? - Il coenzima Q10 è un antiossidante che aiuta a proteggere le cellule dagli effetti dei radicali liberi che possono causare danni ossidativi e interferire con le normali funzioni cellulari. In quanto i livelli di CoQ10 diminuiscono con l’età e in caso di attività fisica intensa, determinate malattie o uso di alcuni farmaci, si raccomanda l’assunzione di integratori di CoQ10. Il nostro coenzima Q10 viene ottenuto tramite un processo di fermentazione naturale affinché po

✔︎ PERCHÉ PRENDERE I SUPPLEMENTI COQ10? - Il coenzima Q10 si presenta naturalmente ed è presente in tutte le cellule come antiossidante. Quando i radicali liberi sono più numerosi degli antiossidanti, può portare a stress ossidativo che potrebbe eventualmente danneggiare il nostro DNA e aumentare il rischio di alcune malattie. I fattori ambientali possono anche contribuire a un eccesso di radicali liberi nel corpo, quindi è importante mantenere il corretto equilibrio di antiossidanti

✔︎ QUALI INGREDIENTI USA NUTRAVITA? - Ci affidiamo a un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori scientifici che si impegnano per procurare gli ingredienti migliori che apportano i maggiori benefici, consentendoci di offrire vitamine e integratori avanzati e ad alto dosaggio, privi di coloranti e aromi artificiali, OGM e allergeni quali glutine, grano, lattosio e noccioline.

✔︎ CENNI STORICI SU NUTRAVITA - Nutravita è un’impresa familiare fondata nel Regno Unito nel 2014. Da allora siamo diventati un rinomato marchio di vitamine e integratori che gode della fiducia di clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono di alta qualità, tutto ciò che produciamo viene elaborato e certificato nel Regno Unito, applicando i più rigidi standard di produzione al mondo (GMP, BRC).

Offerta COENZIMA Q10 Vegavero® | Antiossidante & Anti invecchiamento | con Vitamina C, Vitamina E, Acerola e Zinco | 120 capsule | Vegan ✨ ANTI AGING: un integratore di Coenzima Q10 è utile per contrastare l’invecchiamento cellulare e l’azione dei radicali liberi. È un potente agente di protezione cardiovascolare ed è bene integrarlo se si assumono statine, anche naturali, come la Monacolina del Riso Rosso Fermentato. È un ottimo alleato delle creme e dei prodotti antirughe. Ideale quindi in associazione al nostro Acido Ialuronico e Collagene vegetale.

⭐ COENZIMA NATURALE: il nostro CoQ10 non è sintetico, ma è proviene da fermentazione naturale al 100%. Utilizziamo l’ubichinone perché è più stabile dell’ubichinolo. Inoltre, il nostro prodotto contiene anche Vitamina C da Acerola, Vitamina E e Zinco.

📍 SENZA ADDITIVI: Ogni capsula contiene 100 mg di Coenzima Q10. Prodotto privo di qualsiasi additivo (senza Magnesio Stearato) e adatto a vegetariani e vegani, privo di amido e di lattosio. In una confezione: 120 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsule al giorno.

🌿 VEGAVERO COMPLEX: è sinonimo di prodotti unici, creati per soddisfare gli stili di vita e le esigenze quotidiane dei nostri clienti. Vi offriamo combinazione uniche di ingredienti, create con grande passione dal nostro team di esperti nutrizionisti. Sviluppiamo i nostri prodotti in base alle conoscenze mediche tradizionali ed alle scoperte scientifiche più recenti. Vegavero Complex - per noi è sinonimo di prodotti realizzati con combinazioni di materie prime naturali e di alta qualità.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

COENZIMA Q10 100 mg • 120 Capsule di Origine Vegetale di Coenzima Q10 Ubichinone • Integratore Naturale Antiossidante, Anti Rughe, Protegge il Sistema Cardiovascolare, Aumenta le Difese Immunitarie • Cura 4 MESI • Registrato presso il Ministero della Salute ✦ ANTIOSSIDANTE E ANTINFIAMMATORIO ✦ Il Coenzima Q10 è un potentissimo antiossidante naturale, presente in tutte le cellule dell’organismo e fondamentale nella lotta contro l’invecchiamento. Il coenzima Q10 protegge il sistema cardiovascolare e diminuisce il colesterolo. Aumenta il tono e la vitalità del sistema immunitario. A partire dai 45 anni il corpo sintetizza meno coenzima Q10, per questo è necessario compensare questa carenza integrando più coenzima Q10 nella propria alimentazione.

✦ UBICHINONE ✦ Per ottenere un coenzima Q10 eccezionale estraiamo l'ubichinone puro stabile e non l’ubichinolo che è la versione instabile ed inaffidabile. L’ubichinone si sprigiona progressivamente nell’organismo assicurando un’efficacia garantita al 100%, questa è la ragione per cui una sola capsula di coenzima Q10 al giorno è sufficiente.

✦ COENZIMA Q10 ✦ Poiché il nostre coenzima Q10 lievita tramite fermentazione naturale, è altamente assimilabile dall’organismo e si assorbe in maniera ottimale rispetto ai concorrenti. La capsule di coenzima Q10 contiene un solo eccipiente naturale, le maldostrine, ovvero un ingrediente sano e senza glutine ottenuto dall’idrolisi dell’amido .

✦ NUTRIMEA ✦ Prendetevi cura della vostra salute scegliendo voi stessi il meglio che gli integratori alimentari possono offrirvi. Tutti gli integratori Nutrimea sono formulati ed incapsulati presso i nostri laboratori europei e ci impegniamo a collaborare strettamente con piccole aziende locali per offrirvi dei prodotti etici, naturali ed eco responsabili.

Offerta Coenzima Q10 - 100% VEGAN e ALTAMENTE DOSATO con 200 mg di Coq10 per Capsula - 120 Capsule - MADE IN GERMANY RAPPORTO QUALITA‘ PREZZO TOP - I nostri integratori alimentari non solo vengono preparati con particolare cura, ma, grazie alla loro quantità, vi accompagneranno anche per molti mesi, ad un prezzo ridotto

INTEGRATORE ALIMENTARE ALTAMENTE CONCENTRATO - 1 capsula contiene 200 mg di coenzima Q10

ALTA DIGERIBILITA‘ -Rinunciando all'uso di aromi artificiali, coloranti e conservanti, i nostri integratori sono particolarmente digeribili

MADE IN GERMANY - I nostri prodotti sono soggetti a severi controlli di qualità e sono fabbricati esclusivamente in stabilimenti certificati GMP, ISO e HACCP

GARANZIA DI SODDISFAZIONE AL 100% - Qualora non foste soddisfatti del vostro prodotto, potete restituirlo entro un anno, e riceverete immediatamente il rimborso dell’importo pagato- senza se e senza ma (le condizioni di partecipazione secondo i termini e le condizioni generali del venditore sono accessibili tramite il profilo del venditore sotto "Termini e condizioni e aiuto“)

Offerta Coenzima Q10 200mg, 120 Capsule Softgel | Assorbimento e Biodisponibilità Ottimale | CoQ10 100% Naturale, non OGM, Senza Glutine | di Zenement COENZIMA Q10 è essenziale per il funzionamento ottimo delle nostre cellule ed è comunemente usato per migliorare la salute del nostro sistema immunitario.

ASSORBIMENTO E BIODISPONIBILITÀ OTTIMALE: è stato dimostrato che il modo migliore per assorbire il coenzima Q10 è quando si scioglie in olio vegetale di alta qualità, come il nostro. Questo non è il caso dei prodotti che utilizzano la forma secca in compresse o capsule. CoQ10 100% naturale e di forma trans.

POTENZA MASSIMA: le nostre capsule da 200 mg contengono il doppio di Q10 di alcuni dei nostri concorrenti. E tutto in una singola capsula di olio vegetale e una barattolo di 120 perle.

100% NATURALE: utilizziamo ingredienti non GMO, senza conservanti o coloranti. Senza glutine, latticini, soia, lievito, dolcificanti o aromi artificiali. Seguiamo il rigoroso protocollo di buone pratiche di produzione (GMP in inglese).

SODDISFAZIONE GARANTITA DEL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

Offerta Vitamaze® Coenzima Q10 200 mg per Capsula Vegano, 120 Capsule per 4 Mesi, Ubiquinol con la Migliore Biodisponibilità, Integratore Alimentare senza Additivi non Necessari, Qualità Tedesca ALTO DOSAGGIO: 120 capsule vegane per 4 mesi di assunzione continua di coenzima Q10 (98% ubichinone-10). 200 mg di principi attivi a capsula. Il coenzima Q10 è considerato l’agente anti-aging per eccellenza e viene richiesto da ogni cellula del tuo corpo.

VEGANO: il nostro coenzima Q10 deriva esclusivamente da ingredienti di origine non animale ed è quindi ideale per i VEGANI e i VEGETARIANI. Il nostro prodotto non ha OGM né inutili additivi.

LA MIGLIORE BIODISPONIBILITÀ: Senza il discusso stearato di magnesio (sali di magnesio degli acidi grassi) per UN OTTIMO ASSORBIMENTO DEGLI AGENTI. Molti altri produttori utilizzano lo stearato di magnesio per separare gli agenti durante la produzione.

PRODOTTO DI QUALITÀ TEDESCO: Noi produciamo i nostri prodotti solo il Germania. I nostri prodotti si basano sul modello HACCP. Lavoriamo a stretto contatto con scienziati ed esperti durante lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti.

SODDISFAZIONE GARANTITA: Soddisfare i client è molto importante per noi, quindi sentiti libero di contattarci se hai delle domande riguardo ai nostri prodotti. Siamo qui per te. Acquista oggi SENZA RISCHIO, al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, ti offriamo 30 giorni di reso gratuito.vvvvv

