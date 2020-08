MotoGP Stiria 2020, Risultati Libere 2: Pol Espargaro davanti a tutti

Nelle Libere 2 stesse gerarchie di questa mattina. La Ktm e la Suzuki ribadiscono di essere le uniche in grado al momento di porre fine all’imbattibilità della Ducati a Spielberg, mentre la Yamaha sembra più competitiva nel time attack rispetto al passo gara.

Pol Espargaro ha lanciato la sfida alla squadra di Borgo Panigale, facendo segnare in 1.23.638 la miglior prestazione di giornata. A due decimi dallo spagnolo Nakagami (+0.266) il quale continua ad essere l’unica speranza della Honda per fare bene in questo week end, Mir (+0.269) dimostrando che il terzo posto di Domenica scorsa lo ha sbloccato completamente.

Si avvicina rispetto alle FP1 al compagno di squadra Rins (4° a +0.371). Dietro al connazionale Maverick Vinales (5° a +0.422) la Yamaha più veloce della sessione e dimostrando di essere a suo agio sulla M1 nel giro secco, Miguel Oliveira (6° a +0.480).

Franco Morbidelli (7° a + 0.548), conferma le buone impressioni delle PL1. Alle spalle dell’italo-brasiliano Aleix Espargaro (8° a +0.728), Valentino Rossi (9° +0.740) che nonostante entri nelle prime dieci posizioni del turno non accede come la scorsa settimana alla Q2, al termine delle prove libere del Venerdì.

Completa la top ten delle PL2 e della classifica combinata dei tempi, Brad Binder (10° a +0.789), che si mette di nuovo dietro Iker Lecuona (11° a +0.791). Cresce Alex Marquez (12° a +0.825) sempre alla ricerca del feeling con la Hrc.

Proseguono le difficoltà di Carl Crutchlow (13°) e Fabio Quartararo (14°). Al lavoro per Domenica le Ducati, con Andrea Dovizioso (15°) che non ha mai messo le gomme morbide, e precede Michele Pirro (16°) Jack Miller (17°) e Danilo Petrucci (18°) Bradley Smith (19°) Stefan Bradl (20°) e Tito Rabat (21°).

KTM vs Ducati at the top in Styria! ⚔️@ValeYellow46 and @FabioQ20 are outside the top ten as it stands, setting the stage for a thrilling FP3 tomorrow! ⏱️@BMWMotorsport | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/G57vzmQC4V

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2020