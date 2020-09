MotoGP, GP Catalunya 2020: Risultati Libere 1: Quartararo il più veloce, Dovizioso 2°

Fabio Quartararo domina le Libere 1, precedendo Andrea Dovizioso e Joan Mir. Alle loro spalle Maverick Vinales, chiudono in top ten anche le Yamaha di Franco Morbidelli 6° e Valentino Rossi 8°.

Non cambia la situazione rispetto a Misano nelle Libere 1 del Gp della Catalogna. La Yamaha si riconferma la moto da battere anche a Barcellona, con Ducati e Suzuki come sue principali avversarie, mentre l’Aprilia con Aleix Espargaro è partita forte; più indietro Honda e Ktm.





Quartararo, come sette giorni fa, ha chiuso davanti a tutti la prima sessione. Il francese in 1.40.431 ha dato la sensazione di aver ritrovato il feeling con la M1 di Jerez, infliggendo un distacco di 430 millesimi a Dovizioso, il quale ha iniziato il weekend in maniera completamente diversa da Misano.

Dietro al leader della classifica piloti c’è Mir (+0.629) che, caduto a metà turno, è tornato in pista e ha ribadito la sua candidatura ad outsider del mondiale. Riporta il sorriso in casa Aprilia Aleix Espargaro (5° a +0.764), dopo aver deluso nella gara di casa.

Lo spagnolo è riuscito a mettersi alle spalle Morbidelli (6° a +0.788), determinato a cancellare il Gp dell’Emilia Romagna. Stesso obiettivo di Alex Rins (7° a +0.895), che fino al time-attack degli ultimi minuti era stato più veloce di Mir.

Ad oltre un secondo da Quartararo ecco Rossi (8°+1.105), che permette alla Yamaha di piazzare quattro moto nelle prime dieci posizioni. Grande prestazione di Cal Crutchlow (9° a +1.118), nonostante le precarie condizioni fisiche; unica Ktm in top ten quella di Miguel Oliveira (10° a +1.161).

Il portoghese si è inserito a sandwich fra le due Honda del team di Lucio Cecchinello, precedendo Takaaki Nakagami (11°). Ancora sottotono Johann Zarco (12°), fuori al momento dalla Q2 insieme a Iker Lecuona (13°), Bradley Smith (14°), Francesco Bagnaia (15°), autore delle stesse Fp1 di Misano e Pol Espargaro (16°),

Buoni segnali per Stefan Bradl (17°), dopo aver saltato la gara della settimana scorsa; in difficoltà invece Jack Miller (18°). Passo indietro per Danilo Petrucci (19°) e Alex Marquez (20°). Nelle ultime due posizioni Brad Binder (20°) e Tito Rabat (21°).

Qui i risultati completi delle Libere 1.

