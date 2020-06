MotoGP 2020, Miller: “Sono un pilota diverso rispetto a Stoner e Bayliss”

Jack Miller allontana il paragone con Casey Stoner e Troy Bayliss, ed è convinto che nel 2021 insieme alla Ducati potranno sfidare Marc Marquez.

A Sky Sport Miller ha dichiarato di non sentire il peso di essere considerato l’erede dei suoi connazionali. “Siamo tutti diversi, Stoner era diverso da Bayliss e io sono differente rispetto a loro. Forse mi sento più simile a Bayliss, ho uno stile mio, diverso rispetto agli altri. Casey era un talento naturale ed era bellissimo vederlo correre. Vorrei avere le loro qualità, ma ognuno è diverso anche se abbiamo in comune questa tradizione in casa Ducati“.

L’australiano, parlando del percorso fatto in MotoGP , ha dichiarato di sentirsi pronto a lottare per il titolo. Infatti ha affermato che se è maturato negli ultimi anni è grazie all’esperienza fatta in queste stagioni, alla Pramac.

Miller ha voluto dare un consiglio al suo attuale compagno di squadra, Francesco Bagnaia, che ha deluso nel 2019 e nelle ultime settimane è stato messo in discussione. “Non credo sia qualcosa legato al team Pramac o alla Ducati, io vedo solo che a volte è troppo esigente con sé stesso.

Vedo che lavora tantissimo, è determinato ed è un pilota con un gradissimo talento, ma ogni giorno finita la sessione si siede davanti al computer e guarda la telemetria per ore. Penso solo che debba rilassarsi, forse come faceva una volta“.

JackAss è consapevole del motivo per cui è stato scelto da Dall’Igna e Domenicali, battere Marc Marquez e la Honda. “Marquez è stato straordinario, è saltato su una MotoGP ed ha vinto subito il titolo mondiale al debutto, ma io credo di essere sulla strada giusta, mi ci vuole semplicemente più tempo“.

Miller, spera di dividere il box nel 2021 con Andrea Dovizioso. “Non ho voce in capitolo sulla scelta del mio compagno di squadra, ma sono sicuro che ci divertiremmo un sacco insieme e credo che saremmo una grande coppia“.

