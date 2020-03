MotoGP 2020, Bagnaia: “Voglio la Ducati ufficiale nel 2021”

Francesco Bagnaia, a Casa Sky Sport, ha parlato della sua volontà di riscattarsi dopo un 2019 al di sotto delle aspettative.

La stagione d’esordio di Bagnaia in MotoGP è stata più difficile di quanto pensasse. Partito forte nei test, le tante cadute gli hanno fatto perdere fiducia fino all’Australia, quando ha sfiorato il podio.

L’ex campione del mondo di Moto2 è consapevole che nel 2020 si gioca molto. Infatti, visti i rinnovi di Marquez, Vinales e Quartararo con Honda e Yamaha, Dovizioso e Petrucci in scadenza di contratto, insieme a Miller e Zarco, è in lizza per passare al team ufficiale il prossimo anno. Candidatura rafforzata dall’attestato di stima di Paolo Ciabatti di qualche settimana fa che, rispondendo alle accuse di una Ducati uscita sconfitta dal mercato piloti, dichiarò di aspettarsi molto dal pilota della Pramac.

“Me lo auguro, le premesse ci sono tutte. Il mio obiettivo è arrivare in Ducati ufficiale nel 2021, per farlo devo meritarmelo“.

Inoltre Bagnaia, facendo un confronto con Fabio Quartararo, ha affermato di essere rimasto sorpreso anche lui da quanto ha fatto l’ex rivale della middle class in Petronas, e di come sta vivendo questi giorni in casa.

Altro tema toccato, gli errori commessi l’anno scorso. ‘Pecco’ ammette di averci messo un po’ a capire la Desmosedici, ma di aver trovato un buon feeling con la GP20, studiando i dati dei compagni di squadra.

TB Misano 2018 🇮🇹

Tagliare il traguardo, vincere, il giro d'onore alzando la NOSTRA bandiera, correre sotto la tribuna urlando, sentir cantare il nostro inno…. che dire siamo Italiani e sono fiero di esserlo.

Siamo appassionati e sappiamo appassionare.

FORZA ITALIA ❤️ pic.twitter.com/5xyHzGyefo — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) March 14, 2020

Uno dei protagonisti della gara virtuale di Domenica, nonostante non abbia smentito l’interessamento della Yamaha, non si è pentito della scelta fatta due anni fa, affermando di aver sposato il progetto Ducati ancora prima di vincere il titolo.

In conclusione, Bagnaia nonostante faccia parte dell’Academy e si alleni spesso al ranch, non si è voluto sbilanciare sulla decisione di Valentino Rossi.

“Penso che un paddock senza Vale sarà strano. Anche nei test in Qatar è stato competitivo, e l’anno scorso è andato peggio, ma vedremo cosa succederà quando partiremo”.

