MotoGP 2020, Dovizioso: “Non mi aspettavo Marquez rimanesse alla Honda”

Nel week end dedicato alle sue vittorie più belle, Andrea Dovizioso è intervenuto nuovamente a Casa Sky Sport, parlando del suo futuro e della decisione presa da Marc Marquez.

Dovizioso ha ammesso di aver sbagliato previsioni sul campione del mondo in carica, in quanto non solo era certo che avesse voglia di provare un altra sfida, ma non si legasse per quattro anni alla Honda.

Il pilota della Ducati, come in tanti nel paddock, dava per scontato che Marquez, vista la rivalità con Valentino Rossi, lo imitasse scegliendo di lasciare la Hrc per tentare una nuova avventura. Invece, nonostante le offerte di Domenicali e Dall’Igna, oltre che della Ktm, lo spagnolo ha scelto la casa giapponese per battere il record di titoli di Giacomo Agostini.

“Mi ha sorpreso, non me lo sarei mai aspettato. Anzi, avevo un opinione completamente diversa, rispetto a quello che poi Marc ha fatto. Da parte sua mi aspettavo una sfida su un’altra moto, ma quando un pilota vince così tanto, può decidere quello che vuole“, sottolinea il Dovi.

Il vincitore di quattordici gare in MotoGP, che proprio per i prolungamenti di contratto dei suoi avversari è diventato l’uomo più in vista del mercato piloti 2021, ha escluso un possibile passaggio in Superbike, aprendo invece a fine carriera ad un avventura in motocross.

Sull’obiettivo per il mondiale 2020 (sempre se potrà partire, causa Coronavirus), Dovizioso non si è nascosto, dichiarando di essere convinto di potersi giocare il titolo. “La possibilità di vincere il mondiale c’è e ci deve essere. Iniziare la stagione senza crederci è complicato. Quest’anno ci sarà ancora più concorrenza, dato che inserirei anche le due Yamaha. Quindi siamo in tanti pronti a lottare”.

