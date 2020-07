MotoGP 2020: Marquez vuole essere già in pista nel Gp di Andalusia

Marc Marquez starebbe pensando di andare a Jerez e sottoporsi domani alla visita di controllo dei medici, provando Venerdì a scendere in pista, per non perdere altri punti nel mondiale.

Colpo di scena dalla Spagna. Marquez non ha nessuna intenzione di lasciare nulla di intentato la lotta per il titolo a Quartararo, Vinales e Dovizioso, e vorrebbe partecipare al GP d’Andalusia, a soltanto tre giorni dall’operazione all’omero.

Se i medici e Alberto Puig ieri c’erano andati cauti sulle possibilità di vederlo a Brno, il campione del mondo vuole anticipare i tempi. Infatti sembra intenzionato a tentare un recupero miracoloso, considerando che è finito sotto i ferri soltanto ventiquattro ore fa.

Indiscrezione lanciata poco fa da Sky Sport. Lo spagnolo si sente bene e da questa mattina sta pensando di volare di nuovo a Jerez per vedere se riesce ad avere l’ok dei medici della clinica mobile, per prendere parte alla PL1 e alla PL2.

La Honda al momento non conferma né smentisce questa notizia, non avendo ancora avallato la decisione di Marquez. Infatti in queste ore ci sarà da valutare i rischi di farlo salire sulla RC213V, sopratutto per le conseguenze di una eventuale nuova caduta, che potrebbe significare dire addio definitivo al mondiale 2020.

Proprio per questo la HRC sta consultando l’equipe che ha operato il Cabroncito, per capire i pro e i contro nel caso lo autorizzasse a farlo tornare in pista, considerando che dopo una settimana di stop ci saranno tre gare consecutive.

Il campione del mondo non sarebbe il primo a stupire tutti. Jorge Lorenzo, nel 2014, proprio per tentare di non lasciare campo libero a quello che sarebbe diventato il suo compagno di squadra, dopo essersi fatto male nelle prove libere disputò il GP d’Olanda.

A breve dovrebbero arrivare aggiornamenti. Vedremo se Marquez tenterà quello che sarebbe una delle più grandi imprese nella storia della MotoGP, e Venerdì salirà in sella alla sua Honda a Jerez, per regalare nuovamente spettacolo.

