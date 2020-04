MotoGP 2020, Guidotti: “Fra Pramac e Iannone c’è un legame molto forte”

, Francesco Guidotti afferma che Andrea Iannone è uno dei primi nomi nella sua lista, nell’eventualità Jack Miller e Pecco Bagnaia vengano promossi nel team ufficiale della Ducati.

Iannone, concentrato in questi giorni sul ricorso al Tas dopo essere stato condannato dalla Fim per il caso di contaminazione alimentare involontaria, che gli hanno impedito di prendere parte ai test di Sepang e Losail, nel 2021 potrebbe tornare al Team Pramac.

L’abruzzese, nonostante sia stato difeso dall’Aprilia, nelle scorse settimane in diretta instagram con Max Biaggi confessò di essersi pentito di non aver accettato nel 2016 l’offerta di rinnovo di Gigi Dall’Igna.

Anche Guidotti, già a fine Marzo aveva aperto all’ipotesi di riportare nella sua squadra Iannone, quando durante alcune interviste dichiarò di preferirlo a Zarco.

Idea ribadita ieri a Sky Sport Moto GP. ” Se ci trovassimo nella condizione che a noi manca un pilota, e lui è alla ricerca di una moto si potrebbe anche fare. C’è un legame affettivo molto forte, perchè è stato con noi due anni in una situazione tecnica molto difficile. Diciamo che la voglia di correre insieme non ce la siamo tolta del tutto, perché non siamo riusciti a fare nemmeno un podio“.

Se invece Iannone decidesse di rimanere in Aprilia per ripagare la fiducia di Massimo Rivola, le alternative potrebbero essere Jorge Martin e Jorge Navarro.

Il team manager della Pramac non esclude nemmeno di poter tenere Miller e Bagnaia, se nel 2020 non si corra o si disputino poche gare; a quel punto Ducati potrebbe dare ancora una chance a Danilo Petrucci.

Guidotti non ritiene che la squadra di Borgo Panigale sia uscita sconfitta dal mercato piloti 2021. “La Yamaha ha fatto l’unica cosa che doveva fare, rinnovare Vinales promuovere Quartararo. In generale per Ducati è difficile strappare un pilota Yamaha o Honda”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS