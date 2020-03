MotoGP 2020: GP delle Americhe di Austin rinviato al 15 Novembre

Anche gli organizzatori di Austin sono costretti ad alzare bandiera bianca a causa del Coronavirus, rinviando il Gp delle Americhe a metà Novembre.

I vertici della Moto Gp sono impegnati a salvare la stagione ed,hanno deciso di far diventare il Gran Premio delle Americhe la penultima gara,con l’atto finale sempre a Valencia ma il 22 Novembre.

La Dorna come la scorsa settimana con la Thailandia di fronte al pericolo di accorciare il mondiale, ha preferito spostare Austin dopo Sepang e rinviare ancora, l’inizio del campionato.

Ezpeleta già Domenica aveva fatto capire che difficilmente, viste le decisioni prese dagli Stati Uniti a chi viene dall’Italia difficilmente al Cota si sarebbe potuto gareggiare, e stava valutando alternative.

Stesse preoccupazioni espresse, ieri dal presidente Fim Vegas e dal responsabile sicurezza Uncini che avevano avanzato la candidatura di Portimao e Indianapolis, invece pochi minuti fa i promoter di Austin hanno emesso il seguente comunicato.

“Con l’interruzione dei voli internazionali che servono aree che ospitano, molti team tifosi merci concorrenti, il Gran Premio delle Americhe è posticipato al 15 Novembre.

Siamo lieti che qui non ci siano casi del virus ad Austin e riconosciamo che i rischi di ammalarsi sono molti bassi, tuttavia un evento internazionale di questo tipo presenta preoccupazioni logistiche, impegni di viaggio e una significativa pianificazione anticipata“..

An update regarding the MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas: pic.twitter.com/QgS5y0dMaO — Circuit of The Americas (@COTA) March 10, 2020

La Moto Gp in queste ore stava vagliando altre ipotesi,come la seconda gara in Malesia ma le restrizioni nel paese ha convinto Dorna e Fim a desistere.

Il calendario quindi al momento prevede che la top class faccia il suo debutto soltanto il 19 Aprile a Termas de Rio Hondo, mentre fra Ottobre e Novembre sono in programma, ben sei gare.

Anche se dall’Argentina i primi casi di Covid 19 non hanno messo al momento in pericolo il Gran Premio, in molti sono convinti che il mondiale di MotoGP inizierà a Jerez ad inizio Maggio.

Nuovo Calendario MOTOGP 2020:

19 aprile GP Argentina

3 maggio GP Spagna

17 maggio GP Francia

31 maggio GP Italia

7 giugno GP Catalunya

21 giugno GP Germania

28 giugno GP Olanda

12 luglio GP Finlandia

9 agosto GP Repubblica Ceca

16 agosto GP Austria

30 agosto GP Gran Bretagna

13 settembre GP San Marino

27 settembre GP Aragon

4 ottobre GP Thailandia

18 ottobre GP Giapponè

25 ottobre GP Australia

1 novembre GP Malesia

15 novembre GP delle Americhe

22 novembre GP comunità Valenciana

