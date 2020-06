MotoGP 2020: Aprilia: Bradley Smith sostituirà Iannone a Jerez

L’Aprilia ha confermato nelle scorse ore che sarà Bradley Smith a prendere il posto di Andrea Iannone, sempre in attesa della sentenza del Tas, nelle prime due gare del mondiale.

Bradley Smith sostituirà Andrea Iannone a Jerez. L’Aprilia dà fiducia al suo collaudatore, che avrebbe già schierato in Qatar prima dell’annullamento della gara inaugurale del mondiale, preferendolo a Lorenzo Savadori.

La squadra italiana rischia di veder vanificato il lavoro di quest’inverno. La RS-GP20 nei test sembrava essere nata bene, ma è costretta a iniziare il campionato senza il suo pilota di punta, nella speranza di poterlo riavere in Repubblica Ceca.

Il caso Iannone, rischia di penalizzare quella che doveva essere la stagione del rilancio dell’Aprilia. Infatti Andrea Rivola e Fausto Gresini, che fin dall’inizio hanno scelto di stare al fianco dell’abruzzese, hanno deciso come a Marzo, che sarà Smith il compagno di squadra di Aleix Espargaro.

L’inglese, che in questi anni ha svolto l’importante ruolo di collaudatore della Casa di Noale, ha potuto disputare soltanto qualche wild card, ma viene da una buon campionato in Moto E, chiuso al secondo posto nella classifica piloti.

Smith ha l’occasione di dimostrare di essere ancora un pilota da Moto Gp, e cancellare le prestazioni deludenti in Ktm, soprattutto nel caso in cui il pessimismo di queste settimane in casa Aprilia su Iannone venga confermato.

Infatti, se dopo il primo appello Rivola si era dichiarato ottimista, la richiesta di aumento della squalifica al Tas da parte della Wada, fa temere l’ex Ferrari non solo di non poter schierare The Maniac quest’anno, ma che la sua carriera possa essere finita.

Situazione che sta penalizzando l’Aprilia, anche sul mercato piloti. L’obiettivo numero uno nell’eventualità Iannone non venga assolto fino a pochi mesi fa era Petrucci ora ad un passo dalla Ktm, e l’unico top rider libero è Carl Crutchlow, il cui futuro in Honda al momento è incerto.

